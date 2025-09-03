Julio César Chávez reveló que no le gustó el Supernova Strikers por esta razón (X/ @supernovaboxing)

El Supernova Strikers 2025 reunió a miles de aficionados al boxeo en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, para presenciar peleas entre famosos e influencers. Este evento ha generado una serie de reacciones y polémicas, pues algunos boxeadores profesionales mostraron su desaprobación a este tipo de eventos, otros más defendieron estos eventos mediáticos.

Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, fue una de las figuras que alzó la voz para mostrar su postura ante el Supernova Strikers. En un reciente encuentro con la prensa en Mazatlán, Sinaloa, reveló su desaprobación a la pelea de influencers y explicó porqué no le gustó este evento.

Durante un evento en el que fue condecorado, el César del boxeo compartió su postura sobre el Supernova Strickers y fue claro al compartir su postura así como su preocupación por la organización de este tipo de peleas.

Esto dijo Julio César Chávez sobre el Supernova Strickers 2025

Esto dijo Julio César Chávez sobre el Supernova Strickers 2025 (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

En primera instancia, Julio César Chávez aceptó que el Supernova es un evento mediático y atrae a todo tipo de público. “Se respeta todos esos eventos, la verdad es que generan mucho rating. Le gusta a la gente sobre todo a las nuevas generaciones. Ahorita, las redes sociales son las que mandan”, compartió.

Sin embargo, pese al éxito que significó esta edición, el gran campeón mexicano evidenció su desacuerdo con las peleas, en especial por los riesgos que corren quienes se suben al ring. Puso de ejemplo la pelea del Escorpión Dorado contra Franco Escamilla y evidenció que no tenían la preparación física necesaria para soportar una pelea de boxeo.

“La verdad, no estoy tanto de acuerdo porque hasta que no llega a pasar algo, ¿me entiendes? Entonces van a decir... Porque el boxeo no se juega. Si tú vistes a este muchacho que se andaba desmayando, te puede parar un infarto. Porque no es lo mismo subirse a un ring que pegar a un costal“, sentenció.

Franco Escamilla vs Escorpion Dorado (YouTube/ Supernova Strikers Amigo)

Por último, deseó que nunca pase algún incidente grave que ponga en riesgo a los influencers que se suben al cuadrilátero. “Pero Dios quiera y nunca pase nada y le vaya bien”, finalizó sobre el Supernova.

La noche del 17 de agosto, el Palacio de los Deportes se transformó en el epicentro de la cultura digital y el boxeo, cuando Alana Flores consolidó su dominio en el ring al vencer a Gala Montes por decisión unánime, en el marco del evento Supernova Strikers 2025. La victoria de Alana, que la mantiene invicta con un récord de 4-0, se selló con tres tarjetas unánimes de 30-26.