Burgos CF se pronuncia tras el rechazo de Guillermo Ochoa: “El club está por encima de cualquier jugador”

El club español reconoció que existió interés en el portero mexicano, pero el acuerdo nunca se concretó

Por Jesús F. Beltrán

El histórico portero mexicano mantiene abiertas las negociaciones para volver a México y seguir en ritmo competitivo. (Especial)

El director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta “Michu”, ofreció una rueda de prensa tras el cierre del mercado de verano y abordó por primera vez el fallido fichaje de Guillermo Ochoa, portero mexicano de 40 años que estuvo muy cerca de firmar con el club de la Segunda División de España.

El exfutbolista y ahora dirigente explicó que existió un acuerdo verbal con Ochoa, pero este no llegó a concretarse.

“No me quiero enroscar en futbolistas que no están aquí, fue una opción de las que tuvimos y al final no se cristalizó. En el caso de Memo no era un chico que pertenecía a otro equipo, de hecho sigue estando libre en el mercado, podría firmar con el Burgos u otro equipo, pero no será el caso, nosotros tenemos la portería ya cerrada y estamos muy contentos”, declaró Michu.

El dirigente también fue contundente al aclarar los rumores que circularon en medios españoles y mexicanos sobre una supuesta inasistencia de Ochoa a la firma.

Michu fue contundente al aclarar que la institución no depende de un futbolista, pese a los rumores sobre la firma fallida. (Especial)
“Sobre esto, diría una frase bastante contundente: el Burgos Club de Futbol está por encima de cualquier futbolista, entrenador o director deportivo. Independientemente de quién esté aquí, el mercado y el futbol continúan”, aseguró.

De acuerdo con información publicada por TUDN, el fichaje no se concretó debido a un desacuerdo en los términos contractuales. La cláusula que provocó el rompimiento exigía que Ochoa cediera el 60 por ciento de sus ingresos publicitarios durante el primer año, una condición que la directiva se negó a modificar y que llevó al arquero a declinar el acuerdo.

Mientras tanto, los representantes del guardameta trabajan en otras alternativas. Reportes señalan que existen negociaciones avanzadas con Querétaro, club de la Liga MX, para facilitar su regreso al futbol mexicano. La decisión podría concretarse en las próximas semanas, ya que Ochoa busca mantenerse en ritmo competitivo con miras a su gran objetivo: disputar su sexto Mundial en 2026, lo que lo convertiría en el único futbolista en alcanzar tal récord de participaciones.

Jun 14, 2025; Inglewood, California, USA; Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) claps following a win over the Dominican Republic at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

La posibilidad de que el histórico portero mexicano se sumara al Burgos había despertado gran expectativa tanto en España como en México, al tratarse de un movimiento inesperado en su carrera. Sin embargo, con la portería del club burgalés cerrada y la negativa de modificar las condiciones de su contrato, la etapa en LaLiga SmartBank no se materializó.

A sus 40 años, Ochoa sigue siendo uno de los referentes de la Selección Mexicana y mantiene la ilusión de ampliar su legado en el futbol internacional. Su futuro inmediato dependerá de las negociaciones con equipos de la Liga MX, siendo Querétaro el destino más probable para prolongar su carrera rumbo al Mundial de 2026.

