Aldo Rendón arremete contra Mariana Ochoa tras hablar mal de Flor en La Casa de los Famosos México: “No andes de amarra navajas”

La cantante regresó con alianzas en mente y críticas. Arremetió contra su compañera por no ayudar en las pruebas, pero el stylist la frenó. (@LaCasaFamososMx)

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Mariana arremete contra Flor Vigna dentro de La Casa de los Famosos México 2026, y Aldo Rendón la frena en seco con una advertencia directa: “No andes de amarra navajas”. La cantante, que regresó a la competencia el pasado 11 de agosto tras vencer a Ximena Herrera en el Exilio con alrededor de 5 millones de votos, no tardó ni un día en encender la convivencia.

El regreso de Ochoa fue de los que no pasan desapercibidos. Una vez cruzó la puerta de la casa, de inmediato propuso alianzas y declaró abiertamente que “hay que cortar cabezas”. Una vez adentro, apuntó contra Flor con una queja que no dejó lugar a la duda.

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Mariana estalla: “Esa gente que en ningún chile le embona me c*g*”

Frente a Karina Torres, Aldo y Gema, Ochoa destapó su hartazgo. Según ella, Flor nunca está conforme con las pruebas ni con el presupuesto, y tampoco se acomide con las tareas de la casa. La comparó directamente con Yanet, a quien siempre ve ocupada limpiando algo.

Sus críticas a Flor terminaron con una advertencia de Aldo Rendón que la dejó callada. (Captura de pantalla )

“Me peleé con Flor... Pues porque su actitud de... ninguna posición le parece para el juego. No ayuda, no ayuda en nada. Osea, es linda y todo, pero no ayuda. No le parece ninguna posición del juego y no, o sea, esa gente que en ningún chile le embona me c*g*”, disparó Mariana Ochoa. “Le dijo a aArantza, ‘unos creen que hay que estar haciendo limpieza todo el tiempo, también hay que hacer contenido’. Volteo y le digo: ‘se pueden hacer las dos coasa’.

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La queja fue directa y sin rodeos, pero la respuesta que recibió tampoco se hizo esperar.

Fue Aldo Rendón quien tomó la palabra para ponerle un alto a la exOv7, y lo hizo sin titubear ni bajar la voz. Con Gema y Karina como testigos, el cantante le lanzó una advertencia que dejó a Mariana sin respuesta.

“Ya no te quejes, que acabas de entrar y ya te habías ido. No andes de amarra navajas”, le dijo Aldo Rendón frente al grupo. “A todas les c*g*, al rato ahí están... no sean c*l*r*s. Así como le piden cosnejos, vayan y dénselos. En lugar de estar perreándola”.

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Mariana acusó a Flor de ayudar con la limpieza. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Ante la reacción incrédula de las presentes, Mariana Ochoa no pronunció una sola palabra más. El silencio fue suficiente para mostrar que el golpe había llegado.

El público sospecha de sus movimientos desde afuera

El regreso de Mariana no estuvo libre de polémica fuera de la casa tampoco. La Jefa le advirtió antes de reingresar que no podía compartir información del exterior, pues durante su estancia en el Exilio había dado entrevistas y asistido a galas.

Aun así, varios usuarios en redes sociales señalan que los movimientos estratégicos de Ochoa tras su regreso coinciden punto por punto con los comentarios que circularon en redes antes de que volviera a entrar. La sospecha de que llegó con información del exterior se instaló rápido entre el público y entre algunos habitantes de la casa.

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Cabe recordar que Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada de la cuarta temporada, el pasado 2 de agosto. Su salida fue temprana, pero su regreso llegó con una energía distinta: alianzas en mente, señalamientos a compañeros y una disposición a confrontar que no tenía antes.