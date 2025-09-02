Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez

José Benavidez opinó acerca de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (X@Benavidez300)

Faltan dos semanas para que Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se suban al ring a pelear por el campeonato indiscutido de las 168 libras y los pronósticos y opiniones siguen saliendo al respecto. La cita para el combate es el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada, casa de los Raiders.

En la velada, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, pondrá en juego sus cuatro fajillas de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) ante un estadounidense invicto que escalará dos categorías más de peso, razón que causó múltiples críticas.

Y aunque la diferencia de peso entre uno y otro es uno de los factores clave que definirá al ganador, según los expertos, la calidad de ambos pugilistas no está en duda, ya que ambos se han mantenido en la élite del boxeo durante la última década.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Canelo)

José Benavidez revela la única manera en la que Crawford puede vencer a Canelo

En entrevista con el canal ProBox TV, José Benavidez negó haber dicho que Crawford no tuviera oportunidad contra Canelo, pero destacó que el tapatío parte con ventajas como el peso y el tamaño.

“Yo jamás dije que no le veo ninguna oportunidad (a Crawford), creo que todas las personas que suben al ring tienen una oportunidad, yo nunca dije que no lo veía ganar, nunca dije que lo llevan al matadero. Lo que pienso, yo dije que todas las ventajas las tiene Canelo Álvarez como siempre: demasiado peso, muy grande”, declaró el entrenador.

Sin embargo, añadió que si la pelea toma el estilo “Tom y Jerry”, el estadounidense puede ganar la noche del 13 de septiembre.

“Pero Crawford es un peleador buenísimo, un peleador muy inteligente, un peleador donde si vemos y llega a pasar la pelea, si vemos un Tom y Jerry, creo que Crawford puede ganar”, finalizó Benavidez.

Cabe indicar que José Benavidez ha cuestionado los últimos enfrentamientos del campeón mexicano, afirmando que ya no es el mismo de antes, pues según el entrenador, la edad del tapatío se comienza a ver reflejada en sus peleas.

José Benavidez cuestionó la pelea entre Canelo y Crawford (X@Benavidez300)

Canelo Álvarez favorito sobre Terence Crawford

En el actual panorama del boxeo, las apuestas favorecen al jalisciense en su próximo enfrentamiento, no solo por su historial sino también por su dominio en la categoría de los supermedianos desde 2021. La trayectoria y experiencia acumuladas por el púgil mexicano en la división lo colocan en una posición ventajosa, escenario que para muchos analistas constituye la posible clave para alcanzar la victoria.

En contraste, Bud enfrenta dos obstáculos: la inactividad reciente y la falta de experiencia en la división. A pesar de esos desafíos, se reconoce su capacidad para esquivar golpes y una notable inteligencia sobre el ring, cualidades que podrían equilibrar la balanza y mantener abiertas sus posibilidades de obtener el triunfo durante la velada.