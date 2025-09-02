México Deportes

Místico se viraliza al limpiar ring con trapeador y provoca ovación en Veracruz

La afición coreó su nombre mientras el gladiador atendía el imprevisto sin perder el carisma

Por Jesús F. Beltrán

El luchador del CMLL ganó
El luchador del CMLL ganó ovaciones y elogios tras resolver con humor un incidente en pleno evento. (TikTok / @eliethmnss)

El ídolo de la lucha libre mexicana, Místico, volvió a robarse los reflectores, no solo por su reciente triunfo en el Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) el 29 de agosto de 2025, sino también por protagonizar un insólito momento que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Durante una función en Orizaba, Veracruz, un incidente inesperado interrumpió el espectáculo: una gotera en el ring del H. Ayuntamiento Z. Mendoza obligó a detener la acción momentáneamente. Sin embargo, lejos de incomodarse, Místico reaccionó con carisma y humor, tomando un trapeador para limpiar la superficie del encordado.

La escena arrancó risas, aplausos y cánticos de “¡Místico, Místico!” de parte de la afición, que reconoció no solo la espontaneidad del luchador, sino también su humildad al hacerse cargo de un problema que excedía su papel en el espectáculo. El momento fue grabado por varios asistentes y compartido en plataformas como X (antes Twitter), donde los usuarios no tardaron en elogiarlo con comentarios como: “Un verdadero ídolo, grande dentro y fuera del ring”.

El CMLL, a través de sus cuentas oficiales, celebró el gesto de su máximo representante. “Místico demuestra por qué es el alma de la lucha libre mexicana: liderazgo, humildad y conexión con el público”, señaló la empresa.

Este episodio ocurrió apenas días después de su consagración en el Grand Prix 2025, donde derrotó a Los Infernales y consolidó su figura como referente de la lucha libre contemporánea. La peculiar acción con el trapeador terminó por reforzar su popularidad y confirmar que, más allá de sus victorias deportivas, Místico mantiene una conexión genuina con la afición.

La gotera fue causada por las lluvias que afectaron la zona durante el fin de semana, pero lejos de empañar la función, se convirtió en el centro de una anécdota que quedará en la memoria de los asistentes. El cartel de esa noche estaba encabezado por Místico, acompañado de figuras como Volador Jr. y Atlantis, quienes también participaron en el evento que transcurrió con éxito tras la breve pausa.

El Rey de Plata y Oro se llevó la ovación al trapear el ring tras una fuerte lluvia en Veracruz. Crédito: TikTok/@eliethmnss

Para los fanáticos, el gesto reafirmó que Místico encarna la esencia del luchador que no solo brilla con su técnica y espectáculo, sino también con su humildad y cercanía al público. En vísperas del Aniversario del CMLL, su imagen como el “Rey de Plata y Oro” se fortalece aún más, sumando un episodio que mezcla humor, espontaneidad y profesionalismo.

De campeón internacional a trapeador improvisado, Místico convirtió una gotera en un símbolo de grandeza. Su reacción recordó que la lucha libre mexicana no solo vive de las hazañas en el cuadrilátero, sino también de los gestos que humanizan a sus ídolos y los acercan aún más a la gente.

