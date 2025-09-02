México Deportes

México vs Japón, este es el historial del ‘Tricolor’ contra el combinado nipón

El ‘Tricolor’ mantiene un saldo positivo ante el combinado asiático

Por Alex Domínguez

Guardar
El ‘Tricolor’ mantiene un saldo
El ‘Tricolor’ mantiene un saldo positivo ante el combinado asiático. (Jovani Pérez)

A tan solo días de iniciar una nueva Fecha FIFA, la Selección Mexicana de Futbol ya cuenta con su plantilla completa en territorio estadounidense. El regreso de figuras como Hirving LozanoSanti Giménez y Alexis Vega resalta en la concentración del Tricolor, mientras el equipo se prepara para enfrentar a Japón y Corea del Sur en los próximos compromisos internacionales.

El próximo encuentro ante Japón está programado para el sábado 6 de septiembre y se llevará a cabo en el Oakland-Alameda County Coliseum, Estados Unidos. Tal cotejo marcará la octava ocasión en que México se mide ante los ‘Samuráis azules’ y, como dato relevante, nunca ha habido un empate en los duelos previos entre ambas selecciones; cada partido ha terminado con ganador definido en el tiempo regular.

Los nipones serán uno de
Los nipones serán uno de los rivales más complicados para México en su preparación. (Jesús Avilés / Infobae México)

Siendo una selección que figura en el continente asiático y por ende, dentro de la Confederación Asiática de Futbol (AFC),Japón no es un combinado que tenga un extenso historial de enfrentamientos en contra de México. Si bien, ambos combinados se han vuelto unos invitados recurrentes en las Copas del Mundo, cabe mencionar que el historial entre el ‘Tri’ y el país del ‘Sol naciente’ se limita a encuentros amistosos y solo dos encuentros oficiales en Copa Confederaciones.

A continuación, dejamos el historial de enfrentamientos entre el combinado azteca y los nipones a nivel mayor:

Copa Confederaciones

Japón 1-2 México, fase de grupos Alemania 2005

Japón 1-2 México, fase de grupos Japón 2013

Amistosos

México 4-0 Japón, 1968

Japón 3-2 México, 1996

Japón 1-2 México, 1998

Japón 0-1 México, 2000

Japón 0-2 México, 2020

Luis Romo (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)
Luis Romo (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

De esta manera, el ‘Tricolor’ llega a este encuentro con la balanza totalmente equilibrada a su favor con seis triunfos, por solo uno de los asiáticos. Es importante mencionar que en este historial no se contabilizan los duelos en Juegos Olímpicos, competencia en la que se vieron las caras en otras cuatro ocasiones.

La selección nacional buscará aprovechar la experiencia y el regreso de sus jugadores clave en esta fecha internacional, con el objetivo de sumar un nuevo triunfo ante Japón de cara a la próxima Copa del Mundo.

Siguiente rival

Cuatro días después del duelo ante Japón, los dirigidos por Javier Aguirre enfrentarán a otra selección de Asia, teniendo como siguiente sinodal a Corea del Sur. Tal partido se llevará a cabo el martes 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville.

Temas Relacionados

Selección MexicanaMéxicoJapónpartido amistosomexico-deportes

Más Noticias

México se impone 10-8 a Estados Unidos en el estreno de Exatlón 2025

La escuadra tricolor superó a sus rivales en una jornada llena de tensión y estrategias decisivas en la competencia internacional

México se impone 10-8 a

Arranca la NFL: estos son todos los partidos de la Semana 1 de la temporada 2025-2026

La cobertura global y la rivalidad entre franquicias históricas prometen una campaña llena de emociones y duelos memorables.

Arranca la NFL: estos son

Ministerio de Japón reconoce a Okumura, luchador del CMLL como Embajador Cultural de la Lucha Libre

La empresa Seria y Estable destacó el impacto histórico del reconocimiento internacional al luchador japonés

Ministerio de Japón reconoce a

Cowboys vs Eagles: ¿A qué hora y dónde ver en México el kickoff de la NFL 2025?

Philadelphia y Dallas darán inicio con la nueva temporada de la National Football League

Cowboys vs Eagles: ¿A qué

Luchadores mexicanos brillan en WWE RAW realizado en París con actuaciones destacadas

Dragón Lee, Penta Zero Miedo y Dominik Mysterio protagonizaron una jornada llena de emociones en la capital francesa

Luchadores mexicanos brillan en WWE
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden clases en Navolato tras

Suspenden clases en Navolato tras reportes de balacera en Villa de Ángel Flores de Sinaloa | Video

Reportan otro asesinato de un agente de la policía municipal en Culiacán, suman más de 47 uniformados abatidos

Fiscalía de Sonora apelará fallo que liberó a exjefes penitenciarios por fuga de El Ponchis, ex socio de Los Chapitos

Sheinbaum rechaza llamados a una intervención armada de EEUU para combatir al narco en México: “No es necesario”

Falsa alarma de bomba moviliza a fuerzas federales en Mazatlán, SSP llama a utilizar responsablemente el 911

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Roberto Hernández? El

¿Quién es Roberto Hernández? El conductor que debutó en Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: las tensiones aumentan en la sexta semana del reality de Televisa

Belinda explota con su hermano Ignacio Peregrín tras descubrir que NO se sabe sus canciones: “Qué idi*ta”

Así fue como Guana arrasó en el reto del líder en La Casa de los Famosos México 3 y Facundo terminó en la suite de sorpresa

Hijo de Ana María Alvarado reta a Adrián Marcelo a pelear en Supernova Strikers tras insultar a su madre: “Frente a frente”

DEPORTES

Arranca la NFL: estos son

Arranca la NFL: estos son todos los partidos de la Semana 1 de la temporada 2025-2026

Fórmula 1: cómo quedó el Campeonato Mundial de Pilotos después del GP de Países Bajos

Ministerio de Japón reconoce a Okumura, luchador del CMLL como Embajador Cultural de la Lucha Libre

Cowboys vs Eagles: ¿A qué hora y dónde ver en México el kickoff de la NFL 2025?

Luchadores mexicanos brillan en WWE RAW realizado en París con actuaciones destacadas