México vs Japón, este es el historial del ‘Tricolor’ contra el combinado nipón

El ‘Tricolor’ mantiene un saldo positivo ante el combinado asiático. (Jovani Pérez)

A tan solo días de iniciar una nueva Fecha FIFA, la Selección Mexicana de Futbol ya cuenta con su plantilla completa en territorio estadounidense. El regreso de figuras como Hirving Lozano, Santi Giménez y Alexis Vega resalta en la concentración del Tricolor, mientras el equipo se prepara para enfrentar a Japón y Corea del Sur en los próximos compromisos internacionales.

El próximo encuentro ante Japón está programado para el sábado 6 de septiembre y se llevará a cabo en el Oakland-Alameda County Coliseum, Estados Unidos. Tal cotejo marcará la octava ocasión en que México se mide ante los ‘Samuráis azules’ y, como dato relevante, nunca ha habido un empate en los duelos previos entre ambas selecciones; cada partido ha terminado con ganador definido en el tiempo regular.

Los nipones serán uno de los rivales más complicados para México en su preparación. (Jesús Avilés / Infobae México)

Siendo una selección que figura en el continente asiático y por ende, dentro de la Confederación Asiática de Futbol (AFC),Japón no es un combinado que tenga un extenso historial de enfrentamientos en contra de México. Si bien, ambos combinados se han vuelto unos invitados recurrentes en las Copas del Mundo, cabe mencionar que el historial entre el ‘Tri’ y el país del ‘Sol naciente’ se limita a encuentros amistosos y solo dos encuentros oficiales en Copa Confederaciones.

A continuación, dejamos el historial de enfrentamientos entre el combinado azteca y los nipones a nivel mayor:

Copa Confederaciones

Japón 1-2 México, fase de grupos Alemania 2005

Japón 1-2 México, fase de grupos Japón 2013

Amistosos

México 4-0 Japón, 1968

Japón 3-2 México, 1996

Japón 1-2 México, 1998

Japón 0-1 México, 2000

Japón 0-2 México, 2020

Luis Romo (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

De esta manera, el ‘Tricolor’ llega a este encuentro con la balanza totalmente equilibrada a su favor con seis triunfos, por solo uno de los asiáticos. Es importante mencionar que en este historial no se contabilizan los duelos en Juegos Olímpicos, competencia en la que se vieron las caras en otras cuatro ocasiones.

La selección nacional buscará aprovechar la experiencia y el regreso de sus jugadores clave en esta fecha internacional, con el objetivo de sumar un nuevo triunfo ante Japón de cara a la próxima Copa del Mundo.

Siguiente rival

Cuatro días después del duelo ante Japón, los dirigidos por Javier Aguirre enfrentarán a otra selección de Asia, teniendo como siguiente sinodal a Corea del Sur. Tal partido se llevará a cabo el martes 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville.