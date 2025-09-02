México se impone 10-8 a Estados Unidos en el estreno de Exatlón 2025

Miembros de los equipos azul y rojo se unieron para defender la playera de México. (TW Exatlón México)

La emoción de la competencia internacional llegó a la pantalla con el estreno de Exatlón CUP, donde México se impuso a Estados Unidos por 10-8 en un enfrentamiento que marcó el inicio de la batalla por el título mundial entre cinco naciones. El primer capítulo reunió a equipos de alto rendimiento de México, Estados Unidos, Alemania, Hungría y Rumania, dando inicio a una serie de retos que definirán al mejor equipo del mundo.

El resultado principal dejó a México como vencedor ante el equipo estadounidense, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el último momento. La rivalidad entre ambas selecciones, presente tanto dentro como fuera del formato Exatlón, generó gran expectativa entre los seguidores, quienes vieron cómo los atletas nacionales lograron superar a sus contrincantes en una competencia reñida. El marcador final de 10-8 reflejó la intensidad del encuentro, en el que la victoria se decidió en los últimos enfrentamientos.

Exatlón CUP se presenta como una competencia internacional en la que cinco países buscan la supremacía deportiva a través de una serie de desafíos físicos y estratégicos. El formato enfrenta a equipos mixtos de atletas reconocidos, quienes deben sumar puntos en cada prueba para avanzar en la tabla general. La transmisión en vivo por Azteca UNO permite a los aficionados seguir de cerca cada detalle de la competencia, que promete mantener la emoción a lo largo de sus distintas etapas.

Tras las dificultades que presentó el enfrentamiento, los aztecas se alzaron con la primera victoria de la temporada. (TW Exatlón México)

Las leyendas pusieron en alto el nombre de México

El enfrentamiento entre ambos equipos estuvo marcado por momentos clave y actuaciones destacadas. Doris del Moral aseguró un punto decisivo para el equipo mexicano en una carrera que mantuvo la incertidumbre hasta el final. Posteriormente, Javi Márquez se midió ante Elías “El Tarzán Boricua” Tirado en una competencia que definió el desempate, donde el representante nacional amplió la ventaja con un tiro certero.

Paulette Gallardo, quien regresó tras una lesión que la apartó de Exatlón México, sorprendió con su desempeño en el segundo reto, aunque en esa ocasión la victoria fue para el equipo estadounidense. En el tercer desafío, México optó por retrasar al competidor rival masculino en 10 segundos, estrategia que resultó efectiva para asegurar la carrera.

Tras la victoria inicial, la competencia continuará intercalando nuevos retos ante Hungría, Alemania y Rumania con las carreras entre ‘Famosos’ y ‘Contendientes’ habituales.

El equipo está conformado con varias de las leyendas de temporadas pasadas. (TW Exatlón México)

La participación de los atletas mexicanos ha generado altas expectativas entre los seguidores. Paulette Gallardo, quien asume el compromiso de representar a México en el escenario internacional, expresó su determinación de regresar a casa con la gloria. El equipo nacional cuenta con figuras como Mati Álvarez, Nataly Gutiérrez, Mario “El Mono” Osuna, Heliud Pulido, Daniel Corral, Ximena Duggan, Doris del Moral, Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Ernesto Cázares y Javi Márquez, quienes buscan consolidar la supremacía mexicana en la competencia.

El próximo evento internacional se llevará a cabo el próximo miércoles, 3 de septiembre, a las 19:30 horas cuando se enfrenten ante la escuadra de Hungría, rival al que ya han enfrentado anteriormente, pero que buscará revancha.