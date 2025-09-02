Cowboys vs Eagles: ¿A qué hora y dónde ver en México el kickoff de la NFL 2025?

Philadelphia y Dallas darán inicio con la nueva temporada de la National Football League. (Jovani Pérez)

Tras siete meses de espera y 207 días para ser exactos, la National Football League (NFL) dará inicio a su temporada 2025-2026, teniendo como platillo de apertura el duelo entre los Philadelphia Eagles (actuales campeones) recibiendo a los Dallas Cowboys en el Lincoln Financial Field.

Después de uno de los Super Bowls más disparejos en la historia de la NFL, en el que los ‘Eagles’ conquistaron su segundo Vince Lombardi al imponerse 40-22 a unos Kansas City Chiefs que buscaban el tricampeonato, Jalen Hurts y compañía iniciarán su camino en busca del bicampeonato y por ende, llegar al partido más importante en el Levi’s Stadium’ en California, recinto que albergará el SB 2026.

Como ya es toda una tradición, los actuales campeones de la NFL serán los encargados de abrir la nueva temporada, siendo en esta ocasión el duelo entre Eagles y Cowboys el único a disputarse el próximo jueves 4 de septiembre.

Posteriormente, las acciones de la fecha 1 se reanudarán el viernes 5 de septiembre con el cotejo entre Chargers y Chiefs en Sao Paulo, Brasil; mientras que la actividad dominical contará con 14 encuentros y por último, el lunes 9 de septiembre se disputará el clásico Monday Night con el enfrentamiento entre Bears vs Vikings.

Siendo una de las ligas más populares a nivel mundial, varios reflectores y televisoras de diferentes países estarán pendientes en las primeras emociones de la temporada.

A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales de transmisión por las cuáles se podrá ver el kickoff de la nueva campaña de NFL:

¿Cuándo y a qué hora?

Jueves 4 de septiembre, 18:20 horas, Lincoln Financial Field, Philadelphia

Señales de transmisión

Canal 9, TUDN, ESPN, Disney+

Philadelphia y Dallas darán inicio con la nueva temporada de la National Football League. (X/TUDN MEX)

Siguiendo con el calendario del año pasado, debido a la abolición del ‘horario de verano’ en México, ahora los horarios de los partidos de la NFL tendrán un cambio con respecto a lo que se tenía acostumbrado. Los cotejos de los domingos comenzarán a las 11:00 horas; mientras que los de la tarde serán a las 14:25 horas y el Sunday Night a las 18:20 horas, respectivamente. En el caso del Monday Night Football, su nuevo horario será a las 18:15 horas.

En TV abierta, Televisa seguirá con su tradición los domingos de pasar el Blitz (Canal 9) a las 11:00 horas y un juego del segundo turno a las 14:20 horas (Canal 5). En TV de paga, Fox Sports tendrá dos juegos a las 11:00 horas y dos a las 14:25 horas, más el juego de los jueves por la noche. ESPN se mantiene con el Sunday Night y MNF.