CMB confirma que Jaime Munguía dio falso positivo a doping: “No hice trampa”

CMB confirma que Jaime Munguía dio falso positivo a doping (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Por medio de un comunicado oficial, el equipo de Jaime Munguía explicó que el boxeador dio a un falso positivo. Luego del análisis de las pruebas A y B, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) aclararon que el boxeador no usó sustancias prohibidas previo a su pelea contra Bruno Surace.

Tras las investigaciones que realizaron la Junta Británica de Control de Boxeo (BBBofC), la UK Anti-Doping, VADA junto con el CMB determinaron que la prueba de Munguía se contaminó con “pregnenolona”, una sustancia que no está prohibida y que puede alterar las pruebas de doping.

"Análisis independientes —incluyendo análisis de mis suplementos por parte de SMRTL Lab, laboratorio acreditado por la WADA que también procesó mis muestras A y B, junto con análisis adicionales de cabello y uñas realizados por el reconocido toxicólogo Dr. Pascal Kintz— demostraron que el resultado positivo fue un falso positivo causado por contaminación accidental con pregnenolona, una sustancia legal y no prohibida. Los niveles detectados fueron extremadamente bajos, no aportaron ninguna ventaja en el rendimiento y fueron totalmente consistentes con una exposición accidental“, se lee en el comunicado.

Jaime Munguía defiende su carrera en el box tras falso positivo (Crédito: REUTERS)

Desde el pasado 29 de mayo inició el caso de Jaime Munguía por dar positivo a una prueba de doping que se le realizó el 4 de mayo tras vencer a Surace. Desde entonces, el boxeador miembro del Canelo Team defendió su inocencia y negó el consumo de sustancias prohibidas.

El peleador tijuanense aprovechó el veredicto de las autoridades para defender su última victoria ante Bruno Surace, también argumentó que ha construido su carrera deportiva de manera limpia y sin algún tipo de trampas. Pese a las acusaciones, agradeció al CMB por el veredicto que lo deslindó del presunto consumo de sustancias prohibidas.

Comunicado de Jaime Munguía sobre su falso positivo en doping (IG/ @jaimemunguiaoficial)

"Desde el primer día, dejé claro que nunca he consumido ni consumiría de manera intencional ninguna sustancia prohibida. He construido mi carrera sobre la base de la competencia limpia, el respeto por el deporte y la integridad, tanto dentro como fuera del ring […] No hice trampa: la ciencia lo demuestra. Agradezco al WBC, a la BBBofC y a la UKAD por reconocer esta verdad“, compartió Munguía.

Por último, precisó que está listo para dejar este capítulo atrás y retomar su carrera en el ring.

“Por respeto al proceso, mi equipo y yo nos abstuvimos de hacer público nuestro caso, y ahora que este asunto está completamente resuelto, estoy listo para dejarlo atrás y seguir adelante con mi carrera. Espero volver pronto al ring y agradezco profundamente a todos —especialmente a mi familia, mi equipo, mis fans y mis patrocinadores— que me apoyaron durante esta penosa experiencia", finalizó.