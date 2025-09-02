México Deportes

CMB confirma que Jaime Munguía dio falso positivo a doping: “No hice trampa”

El boxeador miembro del Canelo Team agradeció la investigación de las autoridades deportivas para esclarecer su caso

Por Luz Coello

Guardar
CMB confirma que Jaime Munguía
CMB confirma que Jaime Munguía dio falso positivo a doping (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Por medio de un comunicado oficial, el equipo de Jaime Munguía explicó que el boxeador dio a un falso positivo. Luego del análisis de las pruebas A y B, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) aclararon que el boxeador no usó sustancias prohibidas previo a su pelea contra Bruno Surace.

Tras las investigaciones que realizaron la Junta Británica de Control de Boxeo (BBBofC), la UK Anti-Doping, VADA junto con el CMB determinaron que la prueba de Munguía se contaminó con “pregnenolona”, una sustancia que no está prohibida y que puede alterar las pruebas de doping.

"Análisis independientes —incluyendo análisis de mis suplementos por parte de SMRTL Lab, laboratorio acreditado por la WADA que también procesó mis muestras A y B, junto con análisis adicionales de cabello y uñas realizados por el reconocido toxicólogo Dr. Pascal Kintz— demostraron que el resultado positivo fue un falso positivo causado por contaminación accidental con pregnenolona, una sustancia legal y no prohibida. Los niveles detectados fueron extremadamente bajos, no aportaron ninguna ventaja en el rendimiento y fueron totalmente consistentes con una exposición accidental“, se lee en el comunicado.

Jaime Munguía defiende su carrera
Jaime Munguía defiende su carrera en el box tras falso positivo (Crédito: REUTERS)

Desde el pasado 29 de mayo inició el caso de Jaime Munguía por dar positivo a una prueba de doping que se le realizó el 4 de mayo tras vencer a Surace. Desde entonces, el boxeador miembro del Canelo Team defendió su inocencia y negó el consumo de sustancias prohibidas.

Jaime Munguía defiende su carrera en el box tras falso positivo

El peleador tijuanense aprovechó el veredicto de las autoridades para defender su última victoria ante Bruno Surace, también argumentó que ha construido su carrera deportiva de manera limpia y sin algún tipo de trampas. Pese a las acusaciones, agradeció al CMB por el veredicto que lo deslindó del presunto consumo de sustancias prohibidas.

Comunicado de Jaime Munguía sobre
Comunicado de Jaime Munguía sobre su falso positivo en doping (IG/ @jaimemunguiaoficial)
Comunicado de Jaime Munguía sobre
Comunicado de Jaime Munguía sobre su falso positivo en doping (IG/ @jaimemunguiaoficial)

"Desde el primer día, dejé claro que nunca he consumido ni consumiría de manera intencional ninguna sustancia prohibida. He construido mi carrera sobre la base de la competencia limpia, el respeto por el deporte y la integridad, tanto dentro como fuera del ring […] No hice trampa: la ciencia lo demuestra. Agradezco al WBC, a la BBBofC y a la UKAD por reconocer esta verdad“, compartió Munguía.

Por último, precisó que está listo para dejar este capítulo atrás y retomar su carrera en el ring.

“Por respeto al proceso, mi equipo y yo nos abstuvimos de hacer público nuestro caso, y ahora que este asunto está completamente resuelto, estoy listo para dejarlo atrás y seguir adelante con mi carrera. Espero volver pronto al ring y agradezco profundamente a todos —especialmente a mi familia, mi equipo, mis fans y mis patrocinadores— que me apoyaron durante esta penosa experiencia", finalizó.

Temas Relacionados

Jaime MunguíaCMBboxeodopingmexico-deportes

Más Noticias

América vs Chivas se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes: alcaldía Benito Juárez da a conocer nuevas medidas de seguridad

La alcaldía informó que se revisaron avisos de espectáculos y planes de contingencia para los próximos siete partidos en el recinto, determinando que no existe impedimento para la celebración de los eventos

América vs Chivas se jugará

Chicharito Hernández bromea con “curso para funados” y se vuelve viral previo al Clásico Nacional ante América

El delantero de las Chivas volvió a generar conversación en redes al publicar un nuevo mensaje irónico

Chicharito Hernández bromea con “curso

Diputado del MC pide investigar al alcalde de Benito Juárez tras impedir acceso al partido América vs Pachuca

El conflicto evidenció tensiones políticas y sociales en la Ciudad de México, mientras comerciantes y aficionados exigen respuestas por las pérdidas sufridas

Diputado del MC pide investigar

Ángel Sepúlveda es baja en Cruz Azul, podría estar fuera de las canchas un mes

El máximo referente ofensivo del equipo de La Noria enfrenta un momento complicado en su carrera

Ángel Sepúlveda es baja en

Místico se viraliza al limpiar ring con trapeador y provoca ovación en Veracruz

La afición coreó su nombre mientras el gladiador atendía el imprevisto sin perder el carisma

Místico se viraliza al limpiar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aguaruto sigue en alerta por

Aguaruto sigue en alerta por secuestro del síndico José Ramiro Oceguera: vecinos piden apoyo y paz

“No son números, son nuestros hijos”: suman 5 nuevas fosas clandestinas en carretera La Paz–San Juan De La Costa

Detienen a 5 presuntos miembros de La Familia Michoacana en Edomex con droga, armas, ponchallantas y vehículo blindado

De abogada de “El Chapo” a jueza penal: Silvia Delgado rinde protesta y se integra al Poder Judicial de Chihuahua

Sheinbaum es increíble, elegante, hermosa, pero México está dirigido por cárteles, dice Donald Trump

ENTRETENIMIENTO

Emilia revienta el Auditorio Nacional

Emilia revienta el Auditorio Nacional con cumbia y coreos increíbles: así fue su concierto más ‘iconic’ en México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: inicia la prueba semanal del presupuesto entre tensiones y rivalidades

Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con Cibad Hernández: “La tormenta siempre pasa”

¿Dalílah Polanco será la próxima eliminada de La Casa de los Famosos México 3? La actriz predice su futuro en el reality

Quién podría ser el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México, según nueva lista filtra con el orden de salida

DEPORTES

América vs Chivas se jugará

América vs Chivas se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes: alcaldía Benito Juárez da a conocer nuevas medidas de seguridad

Chicharito Hernández bromea con “curso para funados” y se vuelve viral previo al Clásico Nacional ante América

Diputado del MC pide investigar al alcalde de Benito Juárez tras impedir acceso al partido América vs Pachuca

Ángel Sepúlveda es baja en Cruz Azul, podría estar fuera de las canchas un mes

Místico se viraliza al limpiar ring con trapeador y provoca ovación en Veracruz