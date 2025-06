Esto dijo Eddy Reynoso del caso de Jaime Munguía tras arrojar positivo a prueba de doping: “Estoy expuesto”

Eddy Reynoso revela los planes que tiene para Marco Verde. Créditos: José Luis Cruz/ Infobae México.

Un miembro del Canelo Team está envuelto en una controversia tras arrojar positivo a una prueba de doping, se trata de Jaime Munguía. El originario de Tijuana tuvo un resultado positivo, según con lo que dio a conocer la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA).

Eddy Reynoso, entrenador de Munguía, rompió el silencio y compartió su postura ante esta situación, pues, no es la primera vez que uno de sus peleadores se ve involucrado en un tema de doping. Durante la presentación de la pelea de Marco Verde, el líder del Canelo Team se sinceró al respecto.

Y, lo primero que compartió Reynoso fue que es un tema complicado, ya que están a la espera de que se destape la segunda prueba y así aclarar la situación de Munguía.

¿Qué dijo Eddy Reynoso sobre el caso de doping de Jaime Munguía?

Eddy Reynoso aclaró que él no lleva la dieta de Munguía (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Desde la perspectiva del entrenador, siempre que toma a un nuevo boxeador se expone a este tipo de situaciones, ya que aclaró que él solo se encarga de prepararlo físicamente para un combate, él no lleva algún tipo de dieta o suplementos, pues Jaime Munguía tiene otro equipo para eso.

“Son temas muy complicados, realmente yo como entrenador estoy expuesto a todo este tipo de cosas, a todo este tipo de críticas”, expresó para Box Azteca.

Por otra parte, aclaró que él no tiene nada que ver con la dieta de Jaime Munguía. Su única relación con el de Tijuana es deportiva, es decir que solo se enfoca en que el boxeador llegue a un buen rendimiento de cara a cualquier pelea.

Eddy Reynoso calificó a Munguía como un boxeador disciplinado (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Yo me dedico, como bien se ha dicho, a entrenar los boxeadores a afinarles su técnica, que lleguen bien preparados. Ellos tienen sus nutriólogos, ellos tienen sus contadores, sus manejadores; yo prácticamente me dedico a entrenarlo, a hacer un buen campamento, agarrar los buenos sparring y hacer lo mejor arriba del ring en lo que a mí me concierne para que se gane una pelea”, compartió.

Por último, aseguró que esperarán la respuesta de la VADA, Eddy Reynoso rectificó su apoyo a Munguía. Enfatizó en la confianza que le tiene, por lo que espera que esta situación solo se quede en un falso positivo y no le afecte en su victoria ante Bruno Surace.

“Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, nosotros confiamos. Yo prácticamente confío ciegamente, Jaime es un boxeador muy disciplinado, muy educado en el gimnasio, entonces, todo tiene que salir bien para Jaime”, finalizó.