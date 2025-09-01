Clara Brugada responde a participante en silla de ruedas del Maratón CDMX que denunció baches: “No hagamos campaña”

Clara Brugada responde a participante en silla de ruedas del Maratón CDMX que denunció baches (Captura de pantalla)

En la edición 42 del Maratón de la Ciudad de México, Marco Caballero, segundo lugar en la categoría de corredores en silla de ruedas, confrontó a las autoridades del Gobierno de la CDMX por las condiciones en las que se encontraban algunas vialidades del recorrido, esto luego de que dos de sus compañeros se cayeran Avenida Chivatito por presuntos baches, el concursante evidenció esta situación.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, respondió a los reclamos del corredor en silla de ruedas y negó que un bache haya causado el incidente durante el Maratón CDMX, sino que se trató de un registro mal tapado, lo que provocó la deformidad de la vialidad.

Cabe apuntar que las autoridades deportivas de la capital precisaron que al término de la edición 42 del Maratón CDMX no se registraron incidentes de gravedad, por lo que hubo saldo blanco.

Clara Brugada aclara que no había baches en el Maratón CDMX 2025

La mandataria aseguró que no hubo baches en la ruta del Maratón CDMX. (Crédito: X/ @EscalonaReza)

En un encuentro con la prensa durante el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina precisó que no se trató de un bache el responsable del accidente con dos corredores en sillas de ruedas, sino un registro en mal estado.

“Con respecto a lo del maratón, es importante aclarar que, primero, fue un éxito rotundo el maratón y que los dos corredores que tuvieron problemas no fue un bache. Quisieron... creo que... de manera casi como una campaña de decir que fue un bache”, compartió.

La ex alcaldesa de Iztapalapa insistió que este registro —que fue reparado con anterioridad al Maratón CDMX— no fue atendido como debía ser, así que dejó una deformidad en el pavimento.

“Fue un registro que no trae tapa, lo taparon mal y entonces había un borde, un bordecito. Están bien las personas y no, no fue un bache, fue un registro mal tapado, por llamarlo así y estamos trabajando. El organizador del maratón dijo que había sido un éxito y saldo blanco, así que no hagamos campaña mediática de donde no es”, finalizó.

Corredores en silla de ruedas denuncian discriminación en el Maratón CDMX 2025 (X/ @MaratonCDMX)

Saldo blanco en el Maratón CDMX 2025, reportó INJDEPORTE

La edición número 42 del Maratón de la Ciudad de México 2025 finalizó sin incidentes graves, según informaron las autoridades capitalinas, a pesar de que se registró un percance con dos atletas en sillas de ruedas en la Avenida Chivatito. Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE), y Javier Peralta Pérez, titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE), destacaron que el evento concluyó con saldo blanco y que la atención al incidente fue inmediata, permitiendo que ambos deportistas completaran la competencia.

El titular de INDEPORTE comunicó a través de un video difundido en redes sociales oficiales que la coordinación interinstitucional del Gobierno de la Ciudad permitió que la competencia se desarrollara exitosamente. En sus palabras: “Esta edición se llevó a cabo de manera exitosa gracias a la coordinación interinstitucional del Gobierno de la Ciudad con saldo blanco, donde únicamente se registró un incidente con dos atletas. De este caso, les informo que el equipo de campo les brindó atención inmediata y ambos pudieron concluir la competencia”.