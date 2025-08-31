Faitelson criticó a Clara Brugada por los baches en el Maratón CDMX que afectaron a concursantes en sillas de rueda

Corredores en silla de ruedas denuncian discriminación en el Maratón CDMX 2025 (X/ @MaratonCDMX)

Este domingo 31 de agosto se llevó a cabo el Maratón de la Ciudad de México 2025, más de 30 mil concursantes fueron parte de la edición 42 que recorre puntos importantes de la capital. Una vez que se conocieron a los ganadores de las respectivas categorías, Marco Caballero, segundo lugar en categoría en silla de ruedas, denunció las condiciones de la competencia.

Desde el podio, y ante las autoridades de la Ciudad de México, evidenció que los baches que se encuentra la vialidad perjudicaron a concursantes en sillas de ruedas, pues uno de los concursantes se lesionó al caer en un bache. David Faitelson, periodista de TUDN, se unió a los reclamos.

Luego de que el segundo lugar del Maratón CDMX, el controversial periodista lanzó un mensaje a las autoridades, principalmente contra la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

Faitelson confronta a Clara Brugada por baches en el Maratón CDMX 2025

La molestia del atleta abrió el debate sobre las disparidades entre las normopersonas y aquellos que cuentan con al guna discapacidad. (X/ @BiciManager)

Por medio de su cuenta oficial de X (Twitter) le dedicó un mensaje a Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, y la confrontó por los peligros que afrontan los concursantes con discapacidad. Lamentó la falta de conciencia y responsabilidad para la planeación de este tipo de eventos deportivos.

"Señora @ClaraBrugadaM: es irresponsable organizar un Maratón Internacional con el estado de las calles y avenidas de esta ciudad. Es, además, peligroso y vergonzoso…“, precisó.

Y es que, durante la denuncia, el corredor en silla de ruedas lamentó las condiciones de la competencia. “Buenos días, soy Marco Caballero, ganador del segundo lugar del Maratón Ciudad de México. Y, pues, estoy algo disconforme porque dos amigos este año se cayeron en la ruta. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sigue pasando año con año esto”, expresó.

Faitelson se lanza contra Clara Brugada por baches en el Maratón CDMX 2025 (X/ @DavidFaitelson_)

Denuncian discriminación en el Maratón CDMX por diferencia de premios económicos

La diferencia en los premios económicos otorgados a los corredores en silla de ruedas frente a los atletas de las categorías convencionales en el Maratón de la Ciudad de México 2025 ha generado una ola de críticas y denuncias por parte de los propios deportistas, quienes señalan una falta de equidad y condiciones adecuadas para la competencia.

El incidente más grave se produjo cuando varios participantes en silla de ruedas sufrieron una caída múltiple al inicio de la prueba, consecuencia directa de la presencia de baches y superficies irregulares en el asfalto, lo que puso en evidencia las carencias en materia de accesibilidad y seguridad en uno de los eventos deportivos más relevantes del país.

El mal estado de las calles de la capital provocaron la salida de uno de los competidores más fuertes. (Captura de video Claro Sports)

“El año pasado otro compañero se ponchó y todo por la culpa de baches, de coladeras, de no señalización. Entonces, quiero alzar la voz ahorita en esta posición que me encuentro en segundo lugar”, denunció Marco Caballero.

“Y otro punto muy importante es que nos están discriminando. Somos atletas de alto rendimiento, somos atletas elite y no es posible que ni siquiera el diez por ciento del primer lugar de personas convencionales. Las personas convencionales llevan cincuenta mil dólares y nosotros el primer lugar nos llevamos sesenta mil pesos. Entonces, creo que hay discriminación y aparte también, pues el deporte paralímpico está creciendo, vienen atletas paralímpicos de otros países y pues creo que en la ciudad es buen momento para hacer el cambio”, finalizó el corredor.