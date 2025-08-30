México Deportes

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

El estadounidense escalará dos divisiones de peso para retar al mexicano por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Por César Márquez

Terence Crawford revela su admiración
Terence Crawford revela su admiración por Canelo Álvarez, aunque afirma que es mejor boxeador (Foto: vía Reuters/Andrew Couldridge)

Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se subirán al ring el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada para combatir por el campeonato absoluto de las 168 libras. Durante la velada, el tapatío expondrá sus cinturones del CMB, AMB, OMB y de la FIB ante un estadounidense que escalará dos divisiones de peso.

La preparación de ambos pugilistas ha sido más intensa que nunca y es por eso que el campeón mexicano decidió hacer sparring al lado de Jaron “Boots” Ennis, quien acaba de conquistar los títulos de Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división welter.

Fue el propio Boots, el que subió una foto a través de sus redes sociales para presumir la sesión de sparring que hizo con el mexicano. Sin embargo, esto causó inmediatamente reacciones en la comunidad boxística, pero sobre todo en Bud Crawford.

Canelo Álvarez realizó sparring con
Canelo Álvarez realizó sparring con Jaron “Boots” Ennis previo a su combate contra Crawford (Instagram | jaronennis)

Terence Crawford reacciona al sparring de Ennis Boots con Canelo

En entrevista con Fighthub TV, Terence Crawford aseguró que el sparring de Canelo con Ennis solo demuestra lo en serio que el tapatío se está tomando el combate. Además, señaló que si él fuera muy pequeño, el mexicano no hubiera necesitado ese tipo de peleadores para prepararse.

“¿Qué hay de qué hablar? Estás peleando contra el mejor peleador del mundo. Más te vale que te lo tomes en serio. Eso demuestra lo en serio que me está tomando y el respeto que me tiene. Porque si no yo hubiera peleado con nadie, si fuera muy pequeño o todo eso que los medios dicen, entonces no necesitaría a esos muchachos para prepararse contra mí“, declaró el pugilista invicto.

Por su parte, Bud ha hecho campamento al lado de colegas como Shakur Stevenson, quien también es campeón del mundo, aunque el propio equipo de Terence ha dicho que esto no quiere decir que hayan hecho sparring.

Canelo Álvarez y Terence Crawford
Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Canelo)

Crawford y el reto de subir de división

El boxeador estadounidense exhibe un récord invicto de 41 victorias, incluyendo 31 por la vía del nocaut, lo que genera expectativas respecto a su desempeño frente al jalisciense dentro de la categoría de 168 libras (76,2 kilogramos). El enfrentamiento implicará para él un ascenso desde las 147 libras (66,7 kilogramos), una división donde ya ha sobresalido y que, además, no le resulta desconocida gracias a su historial de adaptaciones a diferentes categorías profesionales.

Especialistas resaltan la habilidad defensiva del púgil y su inteligencia para ejecutar respuestas rápidas en el cuadrilátero. A pesar de que suele enfrentarse a oponentes en pesos inferiores, su destreza en aplicar la táctica de “dar sin recibir” podría ser uno de los factores decisivos en el combate, incluso cuando las apuestas no lo sitúan como favorito.

