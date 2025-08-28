México Deportes

¡Acercamiento desde la Casa Blanca! Representante de Gilberto Mora confirma interés por parte del Real Madrid

El juvenil mexicano se mantiene en el radar de diferentes clubes en Europa

Por Alex Domínguez

En los últimos días, el interés de diferentes clubes de talla internacional por Gilberto Mora, ha puesto al mexicano en el centro de la atención mediática, más ahora que Rafaela Pimenta, su representante, confirmara que el Real Madrid ha incluido al canterano de los Xolos de Tijuana en su radar.

Debido a su nivel mostrado con la Selección Mexicana durante la Copa Oro, sumado a su desempeño con los Xolos, el nombre de Gilberto Mora logró captar la atención de los reflectores tanto nacionales, como internacionales. Tanto ha sido su rendimiento, que incluso desde España voltearon a ver al joven de 16 años.

Aug 3, 2025; Commerce City, CO, USA; Colorado Rapids forward Wayne Frederick (13) and Club Tijuana midfielder Gilberto Mora (19) battle for the ball in the first half at DICK'S Sporting Goods Park. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Si bien, propios y extraños se mantuvieron escépticos con el supuesto interés por parte del Real Madrid por Mora, la propia agente del futbolista declaró para La Sexta de España que “se está hablando de él en todos los sitios”.

“Si está relacionado y yo creo que es normal que esté relacionado con grandes equipos porque el chico de verdad es muy joven y fuerte. Yo creo que vamos a escuchar aún muchas simulaciones; a ver qué pasa. Prefiero que vaya a donde sea feliz”, indicó Rafaela Pimenta.

La representante del mediocampista habla sobre el interés del Real Madrid y la prioridad del bienestar del joven. Crédito: Instagram / Chiringuito de Jugones

El ascenso de Gilberto Mora se consolidó cuando se convirtió en el jugador más joven en conquistar la Copa Oro con apenas 16 años. En la final, el mediocampista fue titular en el encuentro en el que México superó 2-1 a Estados Unidos, un logro que ha incrementado su proyección internacional y ha despertado el interés de diversos clubes europeos.

Partiendo de esa premisa, la representante del juvenil azteca reconoció que si han existido acercamientos desde “La Casa Blanca” por el actual atacante de Tijuana; sin embargo, apuntó que el destino de Gilberto será en donde él se sienta más cómodo y feliz.

Actualmente, Mora permanece concentrado con Tijuana, a la espera de integrarse a la convocatoria de la Selección Mexicana Sub 20, que participará en el próximo Mundial de la categoría en Chile.

Además, el futbolista se encuentra ante la posibilidad de disputar tres mundiales en menos de un año: el Sub 20, cuya presencia parece asegurada; el Sub 17, programado para noviembre en Qatar; y el torneo absoluto, que tendrá lugar próximamente en México.

