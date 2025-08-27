Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

José Benavidez cuestionó la pelea entre Canelo y Crawford (X@Benavidez300)

Saúl Canelo Álvarez y Terence Bud Crawford continúan con su preparación rumbo a la pelea que sostendrán el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada, donde estará en disputa el legado de cada uno y el campeonato indiscutido de las 168 libras.

El tapatío de 35 años de edad, pondrá en juego sus cuatro cinturones mundiales de la categoría supermediana, CMB, AMB, OMB y FIB, ante un estadounidense de 37 años que escalará dos divisiones, de las 147 libras a las 168 libras.

Este choque entre dos de los boxeadores más relevantes de la actualidad promete redefinir la historia reciente del boxeo y determinar quién se quedará con el reconocimiento como el mejor libra por libra de la última década.

Mientras tanto, Canelo Álvarez se continúa preparando para enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada (EFE)

José Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez

En entrevista con Sr. a MillCity Boxin, José Benavidez cuestionó que Jaron Ennis acudiera al campamento de Canelo Álvarez y destacó que Crawford es un peleador muy pequeño, aunque señaló que podría haber una sorpresa durante la función.

“Es curioso que haya traído a Ennis a su campamento. Saben lo que hacen. Incluso si no lo hubieran traído, creo que sería lo mismo. La gente no le da una oportunidad a Crawford por el peso y lo grande que es Canelo. A veces vemos grandes sorpresas. Simplemente creo que Crawford es súper pequeño. Pero si logra derribar a Canelo, sería una gran sopresa”, comentó el entrenador.

Cabe recordar que hace algunos días, Jaron “Boots” Ennis subió a sus redes sociales una foto, donde se le ve terminando de hacer un sparring al lado del campeón mexicano. Boots, acaba de unificar los títulos de la AMB y FIB de peso welter, además, mantiene un récord invicto de 34 victorias, 30 por nocaut.

Por su parte, Crawford realizó parte de su preparación al lado de Shakur Stevenson, quien es campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso ligero y uno de los mejores libra.

Canelo Álvarez realizó sparring con Jaron “Boots” Ennis previo a su combate contra Crawford (Instagram | jaronennis)

Canelo Álvarez favorito ante Terence Crawford

El boxeador jalisciense parte con ventaja en las apuestas como resultado de su condición de monarca absoluto de la división, donde ha sumado sus victorias más notables como profesional y cuenta con un registro destacado de nocauts.

En contraste, Bud enfrenta una desventaja debido a la diferencia de peso respecto al campeón mexicano y a la inactividad previa a la pelea. Su última aparición se remonta a agosto de 2024, cuando venció a Israil Madrimov por decisión unánime en la disputa por el título superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), aunque no mostró su mejor nivel.

Pese a estas circunstancias, algunos especialistas consideran que la inteligencia de Bud sobre el cuadrilátero podría ser determinante para conquistar su tercera división y unificar los cuatro campeonatos.