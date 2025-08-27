México Deportes

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

José Benavidez considera que el estadounidense es muy pequeño para el tapatío, aunque no descartó una sorpresa

Por César Márquez

Guardar
José Benavidez cuestionó la pelea
José Benavidez cuestionó la pelea entre Canelo y Crawford (X@Benavidez300)

Saúl Canelo Álvarez y Terence Bud Crawford continúan con su preparación rumbo a la pelea que sostendrán el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada, donde estará en disputa el legado de cada uno y el campeonato indiscutido de las 168 libras.

El tapatío de 35 años de edad, pondrá en juego sus cuatro cinturones mundiales de la categoría supermediana, CMB, AMB, OMB y FIB, ante un estadounidense de 37 años que escalará dos divisiones, de las 147 libras a las 168 libras.

Este choque entre dos de los boxeadores más relevantes de la actualidad promete redefinir la historia reciente del boxeo y determinar quién se quedará con el reconocimiento como el mejor libra por libra de la última década.

Mientras tanto, Canelo Álvarez se
Mientras tanto, Canelo Álvarez se continúa preparando para enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada (EFE)

José Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez

En entrevista con Sr. a MillCity Boxin, José Benavidez cuestionó que Jaron Ennis acudiera al campamento de Canelo Álvarez y destacó que Crawford es un peleador muy pequeño, aunque señaló que podría haber una sorpresa durante la función.

“Es curioso que haya traído a Ennis a su campamento. Saben lo que hacen. Incluso si no lo hubieran traído, creo que sería lo mismo. La gente no le da una oportunidad a Crawford por el peso y lo grande que es Canelo. A veces vemos grandes sorpresas. Simplemente creo que Crawford es súper pequeño. Pero si logra derribar a Canelo, sería una gran sopresa”, comentó el entrenador.

Cabe recordar que hace algunos días, Jaron “Boots” Ennis subió a sus redes sociales una foto, donde se le ve terminando de hacer un sparring al lado del campeón mexicano. Boots, acaba de unificar los títulos de la AMB y FIB de peso welter, además, mantiene un récord invicto de 34 victorias, 30 por nocaut.

Por su parte, Crawford realizó parte de su preparación al lado de Shakur Stevenson, quien es campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso ligero y uno de los mejores libra.

Canelo Álvarez realizó sparring con
Canelo Álvarez realizó sparring con Jaron “Boots” Ennis previo a su combate contra Crawford (Instagram | jaronennis)

Canelo Álvarez favorito ante Terence Crawford

El boxeador jalisciense parte con ventaja en las apuestas como resultado de su condición de monarca absoluto de la división, donde ha sumado sus victorias más notables como profesional y cuenta con un registro destacado de nocauts.

En contraste, Bud enfrenta una desventaja debido a la diferencia de peso respecto al campeón mexicano y a la inactividad previa a la pelea. Su última aparición se remonta a agosto de 2024, cuando venció a Israil Madrimov por decisión unánime en la disputa por el título superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), aunque no mostró su mejor nivel.

Pese a estas circunstancias, algunos especialistas consideran que la inteligencia de Bud sobre el cuadrilátero podría ser determinante para conquistar su tercera división y unificar los cuatro campeonatos.

Temas Relacionados

Jaron “Boots” EnnisJosé BenavidezDavid BenavidezCanelo ÁlvarezTerence CrawfordSaúl Canelo ÁlvarezBoxeomexico-deportes

Más Noticias

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

El boxeador norteamericano se prepara para enfrentarse al campeón mexicano en las 168 libras

Esta es la sanción que

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

La fase final del torneo binacional se jugará sin clubes mexicanos, dos encuentros serán accesibles en señal abierta

Sin equipos mexicanos, 2 partidos

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

El experimentado arquero se alejaría del Tri a menos de un año del inicio de la Copa Mundial

Por qué Memo Ochoa podría

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá cinco encuentros que se podrán ver por señal abierta

Apertura 2025: partidos de la

Faitelson desmiente veto de los partidos de Cruz Azul tras su ausencia en la transmisión de TUDN

El controversial periodista también salió en defensa de la ausencia de Andrés Vaca tras criticar al América

Faitelson desmiente veto de los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan en EEUU a líderes

Acusan en EEUU a líderes de una organización criminal con sede en México de enviar droga en autos modificados

Caen siete hombres tras agresión armada contra elementos de seguridad en operativo de búsqueda en Huaniqueo, Michoacán

Detienen a dos miembros del CJNG en Baja California, estarían ligados con pugnas por venta de drogas

Quién es el narcotraficante mexicano más exitoso por colaborar con EEUU, según expertos

Sentencian a “El Gato” de la Familia Michoacana, el hombre que viajó a la capital para negociar protección de policías

ENTRETENIMIENTO

Novia de Facundo habría hablado

Novia de Facundo habría hablado con Poncho de Nigris tras controversias en La Casa de los Famosos 3: “Esto es un juego”

Xavi y Grupo Frontera sorprenden con una cumbia que celebra el empoderamiento femenino

José María Napoleón se prepara para su concierto Sinfónico en CDMX

Gala Montes culpa a Adrián Marcelo y a su mamá de la baja venta de boletos para sus conciertos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: Dalílah y Mar Contreras se reconcilian y abrazan tras discusión

DEPORTES

Esta es la sanción que

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta

Faitelson desmiente veto de los partidos de Cruz Azul tras su ausencia en la transmisión de TUDN