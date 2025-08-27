México Deportes

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

La actriz reveló que su equipo se preocupó por su seguridad durante el evento de boxeo en el Palacio de los Deportes

Por Luz Coello

Gala aseguró que el público del Supernova le arrojó una navaja Crédito: YouTube/ Yordi Rosado

Luego de que Gala Montes perdió ante Alana Flores en su pelea del Supernova Strickers 2025, la actriz reveló que fue víctima de una agresión que le generó preocupación por su seguridad. En una reciente entrevista con Yordi Rosado para su programa de YouTube, Gala aseguró que el público le arrojó una navaja.

La actriz se animó a compartir su reacción ante el hostil recibimiento que tuvo aquella noche del 17 de agosto en el Palacio de los Deportes. En medio de los abucheos que la acompañaron tras dejar el ring explicó que le cayó una navaja, por lo que denunció este incidente.

Cabe recordar que la pelea de Gala vs Alana fue la última que se realizó en el evento, pues fue el evento estelar de la noche. Y es que, previamente ambas celebridades se encargaron de calentar los ánimos, por lo que prometieron una ardua batalla.

Gala Montes revela que le arrojaron una navaja luego de perder ante Alana en el Supernova

Gala Montes aseguró que le
Gala Montes aseguró que le arrojaron una navaja tras perder ante Alana en el Supernova (X/ @supernovaboxing)

En la charla con Yordi Rosado, Gala confirmó que le llegaron muchas críticas y comentarios de odio previo a pelear con Alana en el ring, así que aceptó que no era la favorita del público. Pero consideró que todo eso se debió a los comentarios sinceros que soltó previo a la pelea del Supernova.

Así que cuando acabó la pelea y se dirigía a los camerinos, detalló que le cayó una navaja. “Yo justo antes de darme la vuelta, me cayó una navaja en el piso“, reveló la ex concursante de La Casa de los Famosos México.

Su primera reacción fue: “Entonces, yo ahí dije: ‘¡Guau! Esto está denso’“, el entrevistador le cuestionó “¿una navaja abierta?“, por lo que Gala aclaró cómo pasó ese incidente, pues no había sido revelado hasta su charla con el conductor de televisión.

Alana venció a Gala en
Alana venció a Gala en el Supernova Boxing (X/ @supernovaboxing)

“Sí, o sea, dijo una bailarina: ‘Se cayó algo’. Y cuando vimos que era una navaja, dije: ‘Órale, qué fuerte’... yo no le he hecho daño a nadie. Entiendo que se venga la adrenalina en el deporte, pero pues sí, así como para aventarme una navaja, pues sí no está chido”, precisó.

Cuando le cuestionaron qué pasó por su mente al ver ese objeto que le pudo haber hecho algún tipo de daño, lamentó lo que le sucedió pues todos se preocuparon por su seguridad.

“Pues me dio mucha adrenalina, la verdad. O sea, y yo vi a todo mi equipo, que estaba... yo estaba viendo hacia allá y vi a mi equipo y todos estaban así... como que estaban espantados por mí”, precisó.

Gala precisó que la polémica
Gala precisó que la polémica que la rodeó previo a la pelea por el peso le afectó (Foto: Ig/galamontes)

Tras la agresión, precisó que la polémica que la rodeó previo a la pelea por el peso le afectó, ya que insistió que no lastimó a nadie y se defendió por la diferencia de peso para la pelea.

Yo no le he hecho daño a nadie. O sea, mi el peor crimen que he cometido es comerme una pizza en una báscula, no? Eh? Y pues todo lo que se dice de mí son mentiras. No hay prueba de nada de lo que se me ha acusado”, finalizó.

