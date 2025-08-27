Estrella del Milan reacciona al golazo de Luca Romero con Cruz Azul

Luka Romero anotó el gol del triunfo en el partido de Cruz Azul vs Toluca (REUTERS)

Cruz Azul logró sumar tres puntos importantes el fin de semana pasado tras derrotar al Toluca 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón se impuso gracias a la anotación de Luka Romero que hizo en los últimos minutos del encuentro.

Cuando todo parecía que el duelo entre celestes y diablos iba a terminar en empate, una asistencia de Jesús Orozco Chiquete a Romero hizo que el mediocampista con raíces mexicanas cabeceara el balón para así sentenciar el encuentro.

Rafael Leão reacciona al gol de Luka Romero con Cruz Azul

La reacción a la anotación de Luka Romero no se limitó únicamente al ámbito local; incluso figuras internacionales como Rafael Leão, jugador estelar del AC Milan, expresaron su reconocimiento. El portugués compartió su entusiasmo al comentar “Dale” en una publicación del mediocampista, reflejando la admiración que persiste entre quienes compartieron el vestuario. Y es que cabe señalar que ambos jugadores formaron parte del plantel del equipo rossonero durante el 2023.

Romero, tras su paso por Milan, buscó mayor continuidad en el futbol español, uniéndose primero al Almería y posteriormente al Alavés. No obstante, su estancia en el país ibérico no se tradujo en la regularidad que esperaba y emigró a México para unirse a las filas de Cruz Azul. A pesar de ese desafío, la reacción de Leão evidencia el respaldo que aún recibe de sus excompañeros.

Rafael Leão reaccionó al gol de Luka Romero (Captura de pantalla)

El trayecto de Luka demuestra las dificultades a las que se enfrentan muchos jóvenes talentos al intentar consolidarse en ligas europeas de alto nivel. Ahora, su regreso a un rol protagónico en un club diferente le ha permitido reencontrarse con el gol y, a su vez, reactivar la expectativa de quienes saben de su capacidad.

Luka Romero en busca de consolidarse con Cruz Azul

A pesar de los obstáculos para afianzarse como titular, Luka ha sumado tres goles con la camiseta del equipo celeste, mostrando una clara evolución en su desempeño dentro del terreno de juego. El delantero nacido en Durango anotó el tanto decisivo en la victoria de su equipo, aunque todavía no ha logrado establecerse entre los once habituales en las alineaciones de Larcamón, técnico del conjunto.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - August 23, 2025 Cruz Azul's Luka Romero celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El joven atacante sigue enfocado en alcanzar mayor regularidad, sabiendo que su corta edad representa un desafío en su camino por consolidarse. La producción goleadora reciente respalda sus aspiraciones, y su progresivo protagonismo despierta expectativas dentro y fuera del club.

Además, las posibilidades de Romero no se limitan al ámbito de clubes.Si mantiene su rendimiento y participación destacada,se abre la puerta para una decisión clave a nivel internacional: podría optar por representar a México, España o Argentina en selecciones nacionales.