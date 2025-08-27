México Deportes

Estrella del Milan reacciona al golazo de Luca Romero con Cruz Azul

El mediocampista celeste anotó el gol del triunfo entre la Máquina y los Diablos Rojos del Toluca

Por César Márquez

Guardar
Luka Romero anotó el gol
Luka Romero anotó el gol del triunfo en el partido de Cruz Azul vs Toluca (REUTERS)

Cruz Azul logró sumar tres puntos importantes el fin de semana pasado tras derrotar al Toluca 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón se impuso gracias a la anotación de Luka Romero que hizo en los últimos minutos del encuentro.

Cuando todo parecía que el duelo entre celestes y diablos iba a terminar en empate, una asistencia de Jesús Orozco Chiquete a Romero hizo que el mediocampista con raíces mexicanas cabeceara el balón para así sentenciar el encuentro.

Rafael Leão reacciona al gol de Luka Romero con Cruz Azul

La reacción a la anotación de Luka Romero no se limitó únicamente al ámbito local; incluso figuras internacionales como Rafael Leão, jugador estelar del AC Milan, expresaron su reconocimiento. El portugués compartió su entusiasmo al comentar “Dale” en una publicación del mediocampista, reflejando la admiración que persiste entre quienes compartieron el vestuario. Y es que cabe señalar que ambos jugadores formaron parte del plantel del equipo rossonero durante el 2023.

Romero, tras su paso por Milan, buscó mayor continuidad en el futbol español, uniéndose primero al Almería y posteriormente al Alavés. No obstante, su estancia en el país ibérico no se tradujo en la regularidad que esperaba y emigró a México para unirse a las filas de Cruz Azul. A pesar de ese desafío, la reacción de Leão evidencia el respaldo que aún recibe de sus excompañeros.

Rafael Leão reaccionó al gol
Rafael Leão reaccionó al gol de Luka Romero (Captura de pantalla)

El trayecto de Luka demuestra las dificultades a las que se enfrentan muchos jóvenes talentos al intentar consolidarse en ligas europeas de alto nivel. Ahora, su regreso a un rol protagónico en un club diferente le ha permitido reencontrarse con el gol y, a su vez, reactivar la expectativa de quienes saben de su capacidad.

Luka Romero en busca de consolidarse con Cruz Azul

A pesar de los obstáculos para afianzarse como titular, Luka ha sumado tres goles con la camiseta del equipo celeste, mostrando una clara evolución en su desempeño dentro del terreno de juego. El delantero nacido en Durango anotó el tanto decisivo en la victoria de su equipo, aunque todavía no ha logrado establecerse entre los once habituales en las alineaciones de Larcamón, técnico del conjunto.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - August 23, 2025 Cruz Azul's Luka Romero celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El joven atacante sigue enfocado en alcanzar mayor regularidad, sabiendo que su corta edad representa un desafío en su camino por consolidarse. La producción goleadora reciente respalda sus aspiraciones, y su progresivo protagonismo despierta expectativas dentro y fuera del club.

Además, las posibilidades de Romero no se limitan al ámbito de clubes.Si mantiene su rendimiento y participación destacada,se abre la puerta para una decisión clave a nivel internacional: podría optar por representar a México, España o Argentina en selecciones nacionales.

Temas Relacionados

AC MilanLuka RomeroCruz AzulRafael LeãoRafael Leaomexico-deportes

Más Noticias

Reportan que Emilio Fernando Alonso está delicado de salud: el cronista deportivo ingresó al hospital

La familia del narrador deportivo agradeció las muestras de cariño ante esta situación

Reportan que Emilio Fernando Alonso

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

La actriz reveló que su equipo se preocupó por su seguridad durante el evento de boxeo en el Palacio de los Deportes

Gala Montes asegura que fans

¿Qué gigante de Europa está siguiendo a Gilberto Mora?

La joven promesa del fútbol mexicano ha despertado el interés de visores europeos

¿Qué gigante de Europa está

Quién es Gerardo Rojano “Coloso”, el estudiante de la UNAM que impuso una nueva marca en ultraciclismo en Cuba

El ciclista mexicano ha sido reconocido por la WUKA al obtener el récord de “Ciudad a Ciudad” en la isla caribeña

Quién es Gerardo Rojano “Coloso”,

Hermano de Canelo Álvarez revela lo qué espera del combate contra Crawford: “Medio planeta estará viendo esa pelea”

El tapatío y el estadounidense se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Hermano de Canelo Álvarez revela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer extranjera es herida de

Mujer extranjera es herida de bala en asalto armado en CDMX, agresores habrían intentado huir por Metro

Detienen en Sonora al conductor de un camión que llevaba casi 20 millones de pesos en droga oculta en cubetas

Detienen a empleado del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex por abuso de confianza: intentó transferir 32 mdp

“El Cártel sigue poderoso y quien gana es El Mayo Zambada”, asegura Mike Vigil tras declaración de culpabilidad

Por qué el testimonio de El Mayo Zambada sería clave para EEUU, según Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

Shanik Berman ofrece miles de

Shanik Berman ofrece miles de pesos a quien pruebe que filtró chismes a Adrián Marcelo sobre Arath de la Torre

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

Gustavo Adolfo Infante afirma que Mayela Laguna “fue comprada” con 30 mil pesos para decir que fue su amante

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: Dalílah y Mar Contreras protagonizan encuentro

Tras ruptura con Cruz Martínez, Alicia Villarreal presenta a su novio, influencer 11 años menor: “Volverse a ilusionar”

DEPORTES

Reportan que Emilio Fernando Alonso

Reportan que Emilio Fernando Alonso está delicado de salud: el cronista deportivo ingresó al hospital

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

¿Qué gigante de Europa está siguiendo a Gilberto Mora?

Quién es Gerardo Rojano “Coloso”, el estudiante de la UNAM que impuso una nueva marca en ultraciclismo en Cuba

Hermano de Canelo Álvarez revela lo qué espera del combate contra Crawford: “Medio planeta estará viendo esa pelea”