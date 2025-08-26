México Deportes

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac y las redes lo celebran con memes

El piloto mexicano vuelve a la Fórmula 1 en 2026 y las redes estallan con creatividad

Por Jesús F. Beltrán

Las redes explotaron tras la
Las redes explotaron tras la confirmación del piloto como parte del equipo para 2026. (Especial)

Es oficial: el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez volverá a competir en la Fórmula 1 como parte del debut de la escudería Cadillac en la temporada 2026. La noticia se confirmó este lunes, y rápidamente desató una ola de entusiasmo entre los fanáticos del automovilismo, especialmente en México y América Latina.

Junto a Checo, también se integrará el finlandés Valtteri Bottas, ex piloto de Mercedes y Alfa Romeo, quien será su coequipero en esta nueva etapa. La llegada de ambos corredores no solo refuerza la seriedad del proyecto de Cadillac Racing, sino que también genera una gran expectativa entre los seguidores de la F1.

Pero lo que más llamó la atención en redes sociales no fue solo el anuncio, sino la forma en que los aficionados lo celebraron: con memes. Desde referencias a películas, frases icónicas, hasta imágenes editadas de Checo montado en un Cadillac clásico, el ingenio de los internautas mexicanos se desbordó para festejar el regreso del tapatío a las pistas.

Frases como “el hijo pródigo ha vuelto”, “Cadillac va a tener el verdadero motor: el corazón mexicano” y “ni el Chapulín Colorado pudo haberlo hecho mejor” inundaron X (antes Twitter), Instagram y TikTok. La tendencia #Checo se mantuvo durante horas en lo más alto de las búsquedas, acompañada de videos emotivos, reacciones en vivo y ediciones cómicas.

En un emotivo mensaje publicado en video, Checo expresó:

“¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. [...] No vuelvo solo; vuelve el grito de todo un país, vuelve toda la fuerza de un continente, de millones de corazones, este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso."

Las palabras de Pérez resonaron fuertemente con los fans, quienes no solo celebran su retorno, sino también el simbolismo de tener a un piloto latino en una nueva escudería estadounidense con ambiciones de competir al máximo nivel.

Este fichaje marca un momento clave para Cadillac, que entra a la F1 con el respaldo de General Motors y la intención de dejar huella desde el inicio. Y con una dupla experimentada como la de Checo y Bottas, todo parece indicar que el equipo buscará ser competitivo desde su primera temporada.

Por ahora, la noticia ha encendido motores —literal y figuradamente— y el 2026 ya promete ser un año inolvidable para los fans del automovilismo. Mientras tanto, el internet seguirá haciendo lo suyo: convertir cada gran momento en un meme eterno.

