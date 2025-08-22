Turismo deportivo en México superará los mil millones de pesos con más de 100 eventos en 2025, según Sectur

Josefina Rodríguez Zamora, titular de Turismo informó que se tendrá una app para guiar al turista durante el Mundial 2026 que se desarrollará en el país (Gob. México)

En los últimos años, el turismo deportivo en México se ha consolidado como uno de los motores clave para la economía nacional. Conscientes de alta demanda y ganancias que deja ese rubro, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora dio a conocer las cifras que se estiman para final de año gracias a los extranjeros que visitan el país por temas de deporte.

Gracias a eventos de alta demanda como la Fórmula 1, la NBA, MLB, entre otros, sumado a los diferentes atractivos naturales que ofrece la República Mexicana, el país se volvió un punto de referencia en el ámbito deportivo.

La orbita deportiva se ha convertido en uno de los grandes ingresos en el país. (Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo)

Partiendo de esa premisa, durante la ‘Mañanera’ de este viernes 22 de agosto, según señaló Josefina Rodríguez Zamora, a lo largo del 2025, los eventos deportivos han sido sinónimo de una enorme derrama económica para México, dejando cifras superiores a los 64 mil millones de pesos, una cifra que representa el 10% del gasto total del PIB turístico.

“Es importante mencionarles que, el turismo deportivo en México hoy llega a los Pueblos Mágicos, las comunidades, nos permite no solo la cohesión social, también nos deja dar a conocer la belleza de nuestro país. Uno de cada 10 turistas internacionales que visitan nuestro país, vienen a hacer actividad deportiva; más o menos son 64 mil millones de derrama económica, es el 10% del gasto total del PIB turístico a nivel global”, indicó la secretaria de turismo.

“En esta estrategia de la presidenta, junto a mi compañero Rommel Pacheco, llevamos más de 100 eventos en el 2025 [...] México es el primer país con recursos naturales a nivel mundial y el quinto con recursos culturales; esto hace que los corredores vivan y sientan la grandeza y esencia que tiene México”

