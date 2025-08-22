Santiago Giménez desmiente rumores sobre posible salida del Milán: “Será una increíble temporada”

El delantero mexicano encarará su segunda campaña con el conjunto italiano. (Jesús Avilés)

El delantero mexicano Santiago Giménez puso fin a las especulaciones que lo colocaban fuera del AC Milan en vísperas del inicio de la temporada 2025-26 de la Serie A. En medio de múltiples rumores que aseguraban que su representante ya buscaba acomodo en otro club, el “Bebote” decidió hablar y dejar las cosas claras.

Tras la destitución de Sergio Conceição y la llegada de Massimiliano Allegri al banquillo rossonero, surgieron versiones en la prensa europea que apuntaban a que Giménez no entraba en los planes del nuevo cuerpo técnico. Estas especulaciones se intensificaron con la reciente contratación de Victor Boniface, procedente del Bayer Leverkusen, lo que alimentó la incertidumbre sobre el rol del mexicano en la plantilla.

Soccer Football - Coppa Italia - AC Milan v Bari - San Siro, Milan, Italy - August 17, 2025 AC Milan's Santiago Gimenez comes on as a substitute to replace Rafael Leao REUTERS/Daniele Mascolo

No obstante, a un dia de que el Milan dispute su primer encuentro de la Serie A ante el Cremonese, el ‘Bebote’ envió un mensaje contundente a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), en el que descartó cualquier tipo de negociación para abandonar el club y reafirmó su compromiso con la institución:

“La única verdad es que mañana empieza la Serie A!!! y que va a ser una increíble temporada!! Andiamoooooo Forza Milan!!!”, sentenció el atacante mexicano.

Santi Giménez se declaró listo para afrontar una nueva temporada con el Milán. (X/Santiago Giménez)

De esta manera, el canterano de Cruz Azul dejó claro que su enfoque está puesto en superar lo hecho la temporada pasada y consolidarse como pieza clave en el ataque rossonero. A pesar de los rumores, Giménez se muestra motivado y confiado de que el equipo tendrá un año exitoso bajo la dirección de Allegri.

Respaldo de su nuevo entrenador

Por otro lado, el estratega italiano y nuevo timonel del ‘Chaquito’, también se encargó de desmentir todas las noticias sobre una hipotética salida de Santiago, así como un desinterés por parte de él y su cuerpo técnico.

“Estoy muy contento con la actitud de Santiago Giménez. Espero que pueda jugar todo el partido mañana por la noche, ya que empezó a entrenar el 5 de agosto”, apuntó Allegri en conferencia de prensa previa al arranque de la Serie A.

El estratega italiano externó su confianza sobre Santiago Giménez. (X/AC Milán)

Y es que, cabe recordar que en las últimas semanas, Santiago Giménez fue blanco de críticas y señalamientos por propios y extraños debido a las vacaciones que tomó tras culminar su participación en la Copa Oro. Aficionados italianos y hasta mexicanos, no vieron con buenos ojos tal decisión, pues representó que se perdiera gran parte de la pretemporada con los siete veces campeones de Champions League.