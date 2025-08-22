México Deportes

Javier Aguirre presentó su convocatoria de 23 jugadores para la Selección Mexicana

El combinado tricolor tendrá un breve microciclo del 25 al 27 de agosto en el CAR

Por Gerardo Lezama

Guardar
Javier Aguirre presentó su lista
Javier Aguirre presentó su lista de 23 convocados para un microciclo con la Selección Mexicana en el CAR (Cortesía FMF)

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, presentó una lista de 23 jugadores para un microciclo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), como parte de la preparación del Mundial del 2026.

Todos los jugadores convocados por Aguirre y su cuerpo técnico, en el que también está Rafa Márquez, pertenecen a equipos de la Liga MX, ya que al no ser una fecha FIFA, no hay autorización de llamar europeos.

Cabe señalar que dicho microciclo es con vistas a la fecha FIFA del mes de septiembre, en donde la Selección Mexicana se enfrentará a los combinado de Japón y de Corea del Sur y buscar seguir trabajando previo al Mundial del 2026.

Cabe mencionar que además de contar con puro jugador de la Liga MX, la convocatoria se basa en elementos jóvenes, destacan Denzell García de Juárez, Diego Campillo y la “Hormiga” González del Guadalajara.

Sin embargo, también hay jugadores con experiencia en la Selección Mayor, el caso de Luis Romo de Chivas, Erick Sánchez de América y Germán Berterame de Rayados.

El microciclo de la Selección
El microciclo de la Selección Mexicana prepara a jóvenes de la Liga MX para la fecha FIFA de septiembre. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

Lista completa de convocados para el microciclo:

Porteros

  • Sebastián Jurado (FC Juárez)
  • Raúl Rangel (Chivas)
  • Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas

  • Denzell García (FC Juárez)
  • Diego Barbosa (Toluca)
  • Ramón Juárez (América)
  • Víctor Guzmán (Monterrey)
  • Eduardo Águila (Atlético de San Luis)
  • Alonso Aceves (Pachuca)
  • Gerardo Arteaga (Monterrey)
  • Bryan González (Chivas)

Mediocampistas

  • Diego Campillo (Chivas)
  • Fidel Ambriz (Monterrey)
  • Luis Romo (Chivas)
  • Erick Sánchez (América)
  • Alexis Gutiérrez (América)
  • Jesús Angulo (Toluca)

Delanteros

  • Isaías Violante (América)
  • Diego Lainez (Tigres)
  • Jorge Ruvalcaba (Pumas)
  • Ozziel Herrera (Tigres)
  • Germán Berterame (Monterrey)
  • Armando González (Chivas)

Además del microciclo en el Centro de Alto Rendimiento, la Selección Mexicana tiene seis partidos confirmados para el segundo semestre de 2025, todos como parte de la preparación rumbo al Mundial de 2026.

En septiembre, el Tricolor enfrentará a Japón en Oakland y a Corea del Sur en Nashville, como ya se había mencionado, por lo cuál se dio este microciclo.

El microciclo servirá como base
El microciclo servirá como base para futuras convocatorias rumbo al Mundial 2026. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

En octubre, se medirá ante Colombia en Dallas y Ecuador en Guadalajara. Finalmente, en noviembre cerrará el año con dos duelos confirmados: ante Uruguay en el Estadio TSM Corona de Torreón y frente a Paraguay en el Estadio BBVA de Monterrey. Todos estos encuentros han sido oficialmente anunciados por la Federación Mexicana de Futbol.

México llega a esta etapa de preparación con dos títulos recientes en su haber: la Copa Oro y la Concacaf Nations League.

Estos logros han consolidado una base competitiva y han permitido al cuerpo técnico evaluar el rendimiento de distintos perfiles de jugadores en escenarios oficiales.

Temas Relacionados

Selección MexicanaJavier AguirreCARFutbolLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Pumas vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

El Olímpico Universitario será testigo de un duelo clave entre auriazules y camoteros este domingo 24 de agosto

Pumas vs Puebla: cuándo, a

Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Las Águilas buscan mantenerse en la cima del torneo mientras que los Zorros intentará romper su mala racha sin victorias

Atlas vs América: cuando, a

Santiago Giménez desmiente rumores sobre posible salida del Milán: “Será una increíble temporada”

El delantero mexicano encarará su segunda campaña con el conjunto italiano

Santiago Giménez desmiente rumores sobre

MLB en vivo: a qué hora juegan los Yankees de Judge hoy viernes 23 de agosto

Sigue de cerca todas las acciones de este día en los diferentes parques de la gran carpa

MLB en vivo: a qué

¡Historia pura! Pumas presume foto de Keylor Navas con Jorge Campos en las instalaciones de Cantera

El Brody sorprendió con su presencia en el entrenamiento del conjunto universitario

¡Historia pura! Pumas presume foto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía Edomex y Comisaría de

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

Justicia para Miriam Rodríguez, quien cazó a los Zetas secuestradores de su hija: 131 años de cárcel a uno de los involucrados

Detienen a “El Chispa”, presunto autor de la masacre en el bar “Los Cantaritos” de Querétaro en 2024

Reportan ejecución e incineración de 4 civiles en Guerrero, policía civil acusa inacción de la FGE

Golpe al narco: Semar decomisa 900 kilos de cocaína en Guerrero | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Abelito busca ganar la prueba de salvación la tarde de hoy 22 de agosto

“Voy a extrañar todo de aquí”: Belinda confirma que se va de México y revela la razón

Cardellino promete intimidad y muchos invitados para su concierto en el Foro Puebla de CDMX | ENTREVISTA

“Lloré al verlos”: Marco Antonio Regil y el shock que vivió al conocer los testimonios de las víctimas de Marcial Maciel

Shakira en CDMX: reviven rumores de un concierto gratuito en el Zócalo

DEPORTES

Pumas vs Puebla: cuándo, a

Pumas vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Santiago Giménez desmiente rumores sobre posible salida del Milán: “Será una increíble temporada”

AEW Forbidden Door 2025: cartelera completa, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Alexia Putellas y Claudia Pina reconocen el crecimiento de la Liga MX Femenil y abren la puerta a jugar en México