Javier Aguirre presentó su convocatoria de 23 jugadores para la Selección Mexicana

Javier Aguirre presentó su lista de 23 convocados para un microciclo con la Selección Mexicana en el CAR (Cortesía FMF)

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, presentó una lista de 23 jugadores para un microciclo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), como parte de la preparación del Mundial del 2026.

Todos los jugadores convocados por Aguirre y su cuerpo técnico, en el que también está Rafa Márquez, pertenecen a equipos de la Liga MX, ya que al no ser una fecha FIFA, no hay autorización de llamar europeos.

Cabe señalar que dicho microciclo es con vistas a la fecha FIFA del mes de septiembre, en donde la Selección Mexicana se enfrentará a los combinado de Japón y de Corea del Sur y buscar seguir trabajando previo al Mundial del 2026.

Cabe mencionar que además de contar con puro jugador de la Liga MX, la convocatoria se basa en elementos jóvenes, destacan Denzell García de Juárez, Diego Campillo y la “Hormiga” González del Guadalajara.

Sin embargo, también hay jugadores con experiencia en la Selección Mayor, el caso de Luis Romo de Chivas, Erick Sánchez de América y Germán Berterame de Rayados.

El microciclo de la Selección Mexicana prepara a jóvenes de la Liga MX para la fecha FIFA de septiembre. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

Lista completa de convocados para el microciclo:

Porteros

Sebastián Jurado (FC Juárez)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas

Denzell García (FC Juárez)

Diego Barbosa (Toluca)

Ramón Juárez (América)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

Alonso Aceves (Pachuca)

Gerardo Arteaga (Monterrey)

Bryan González (Chivas)

Mediocampistas

Diego Campillo (Chivas)

Fidel Ambriz (Monterrey)

Luis Romo (Chivas)

Erick Sánchez (América)

Alexis Gutiérrez (América)

Jesús Angulo (Toluca)

Delanteros

Isaías Violante (América)

Diego Lainez (Tigres)

Jorge Ruvalcaba (Pumas)

Ozziel Herrera (Tigres)

Germán Berterame (Monterrey)

Armando González (Chivas)

Además del microciclo en el Centro de Alto Rendimiento, la Selección Mexicana tiene seis partidos confirmados para el segundo semestre de 2025, todos como parte de la preparación rumbo al Mundial de 2026.

En septiembre, el Tricolor enfrentará a Japón en Oakland y a Corea del Sur en Nashville, como ya se había mencionado, por lo cuál se dio este microciclo.

El microciclo servirá como base para futuras convocatorias rumbo al Mundial 2026. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

En octubre, se medirá ante Colombia en Dallas y Ecuador en Guadalajara. Finalmente, en noviembre cerrará el año con dos duelos confirmados: ante Uruguay en el Estadio TSM Corona de Torreón y frente a Paraguay en el Estadio BBVA de Monterrey. Todos estos encuentros han sido oficialmente anunciados por la Federación Mexicana de Futbol.

México llega a esta etapa de preparación con dos títulos recientes en su haber: la Copa Oro y la Concacaf Nations League.

Estos logros han consolidado una base competitiva y han permitido al cuerpo técnico evaluar el rendimiento de distintos perfiles de jugadores en escenarios oficiales.