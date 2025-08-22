México Deportes

Este jugador de las Águilas del América podría emigrar al Ipswich Town de Inglaterra

El club inglés busca reforzar su defensa con un perfil internacional que ha brillado en la Liga MX y suma títulos, regularidad y experiencia con selección

Por Gerardo Lezama

Sebastián Cáceres, defensor del Club
Sebastián Cáceres, defensor del Club América, está en la mira del Ipswich Town de Inglaterra para reforzar su defensa tras el descenso a la Championship.

Sebastián Cáceres podría convertirse en el próximo jugador del Club América en emigrar al fútbol europeo ya que de acuerdo con el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el defensor uruguayo está en la mira del Ipswich Town de Inglaterra.

Este equipo que recientemente descendió a la Championship tras una breve estancia en la Premier League ya ha iniciado conversaciones formales para fichar al zaguero azulcrema de acuerdo a la información fue publicada en la cuenta oficial de Romano.

Cáceres, de 25 años, ha sido uno de los pilares defensivos del América desde su llegada en 2020. Su evolución ha sido constante, pasando de ser una promesa a consolidarse como titular indiscutible en el esquema de André Jardine.

Su perfil encaja con lo que busca Ipswich: un defensor con experiencia internacional, capacidad de liderazgo y margen de crecimiento. Además, su presencia en las convocatorias recientes de la selección uruguaya bajo el mando de Marcelo Bielsa ha elevado su valor en el mercado europeo.

El uruguayo Cáceres ha sido
El uruguayo Cáceres ha sido pieza clave en el América desde 2020, consolidándose como titular y ganando múltiples títulos con el club mexicano. Mandatory Credit: Troy Taormina-Imagn Images

En números, Cáceres ha disputado 173 partidos oficiales con América, anotando 4 goles y dando 2 asistencias. Más allá de las estadísticas ofensivas, su aporte defensivo ha sido clave en los títulos obtenidos por el club en los últimos años.

Ha ganado tres campeonatos de Liga MX, una Supercopa y un Campeón de Campeones, siendo parte de una de las etapas más exitosas del equipo en la última década. Su contrato actual con América está vigente hasta junio de 2027, lo que le da al club una posición sólida para negociar.

El Ipswich Town, dirigido por Kieran McKenna, mantiene su proyecto competitivo a pesar del descenso. El club ha apostado por fichajes estratégicos y perfiles con recorrido internacional para buscar el regreso a la Premier League.

La posible llegada de Cáceres sería parte de esa visión, sumando solidez defensiva y proyección a futuro. McKenna, quien logró el ascenso desde League One en tiempo récord, sigue al frente del equipo y cuenta con respaldo institucional para reconstruir la plantilla.

Ipswich Town busca fichar a
Ipswich Town busca fichar a Cáceres por su experiencia internacional, liderazgo y proyección, en el marco de su proyecto para regresar a la Premier League. Images via Reuters/Cat Goryn

Además del interés del Ipswich, se ha reportado que el Spartak de Moscú también presentó una oferta por el jugador, aunque esta habría sido rechazada por el América.

La competencia por el fichaje podría intensificarse en los próximos días, con el cierre del mercado europeo programado para el 1 de septiembre.

La salida de Cáceres representaría un reto para el América, que perdería a uno de sus jugadores más consistentes en plena competencia del Apertura 2025.

Para el jugador, sería una oportunidad de consolidarse en Europa y aumentar sus posibilidades de ser titular en el Mundial 2026. El desenlace dependerá de las negociaciones en curso y del interés real del club inglés por cerrar el trato en las próximas semanas.

