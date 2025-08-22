Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Atlas recibe al América en un partido que promete emociones dentro y fuera de la cancha. (Ilustración: Jovani Pérez)

Este domingo 24 de agosto, el Estadio Jalisco será testigo del cierre de la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 con un duelo de alto impacto: Atlas recibe al América en un partido que promete emociones dentro y fuera de la cancha. El encuentro está programado para las 21:00 horas y se podrá ver en Canal 5, TUDN y ViX Premium.

El conjunto rojinegro llega con una pesada losa a cuestas. Los Zorros apenas han podido ganar un partido de los últimos cinco juegos oficiales, lo que los mantiene en la decimoquinta posición de la tabla general. En su más reciente compromiso, el Atlas dejó escapar una victoria en los minutos finales frente a Querétaro, recibiendo dos goles en tiempo de compensación que dejaron un sabor amargo en la afición.

El conjunto rojinegro acumula algunos juegos sin ganar y necesita sumar puntos para salir de los últimos lugares de la tabla.

Del otro lado, el América atraviesa un momento mucho más favorable. Aunque todavía no alcanza su mejor versión futbolística, los dirigidos por André Jardine se mantienen invictos en el torneo y se ubican en la parte alta de la clasificación. Con triunfos ante Querétaro y Tigres, las Águilas están a solo un punto del líder Pachuca, por lo que este partido representa la oportunidad de dar un golpe de autoridad.

Los de Coapa están a un punto de Pachuca y con una victoria podrían colocarse como líderes del torneo.

Uno de los principales atractivos del encuentro será la posible presentación de Allan Saint-Maximin, refuerzo francés que llegó procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita. La directiva azulcrema desembolsó más de 10 millones de dólares por su fichaje, convirtiéndolo en una de las contrataciones más sonadas del futbol mexicano en los últimos años. Su debut en el futbol mexicano podría darse esta noche en la cancha del Jalisco, un escenario que suele recibir grandes encuentros entre rojinegros y azulcremas.

El refuerzo francés será presentado oficialmente ante la afición este sábado en la jornada 4 del Apertura 2025. (X / Club América)

La rivalidad entre Atlas y América ha tenido momentos memorables en la historia de la Liga MX. Aunque las Águilas suelen imponerse en los enfrentamientos directos, el conjunto tapatío siempre busca hacerse fuerte en casa para frenar el poderío ofensivo de los capitalinos. La afición rojinegra, pese a la mala racha, se espera que haga sentir su presencia en el estadio para apoyar a su equipo.

Más allá del resultado, el duelo representa un punto clave en el torneo para ambos clubes. Atlas necesita reencontrarse con la victoria para evitar complicaciones en el futuro, mientras que América quiere aprovechar su buen momento para acercarse al liderato y enviar un mensaje al resto de los equipos.

El encuentro será televisado por Canal 5 y TUDN, además de estar disponible en streaming a través de ViX Premium.

El balón rodará a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Jalisco y el país futbolero estará atento a un partido que podría marcar el inicio de la recuperación rojinegra o la consolidación americanista en la cima del campeonato.