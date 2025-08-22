México Deportes

Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Las Águilas buscan mantenerse en la cima del torneo mientras que los Zorros intentará romper su mala racha sin victorias

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Atlas recibe al América en
Atlas recibe al América en un partido que promete emociones dentro y fuera de la cancha. (Ilustración: Jovani Pérez)

Este domingo 24 de agosto, el Estadio Jalisco será testigo del cierre de la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 con un duelo de alto impacto: Atlas recibe al América en un partido que promete emociones dentro y fuera de la cancha. El encuentro está programado para las 21:00 horas y se podrá ver en Canal 5, TUDN y ViX Premium.

El conjunto rojinegro llega con una pesada losa a cuestas. Los Zorros apenas han podido ganar un partido de los últimos cinco juegos oficiales, lo que los mantiene en la decimoquinta posición de la tabla general. En su más reciente compromiso, el Atlas dejó escapar una victoria en los minutos finales frente a Querétaro, recibiendo dos goles en tiempo de compensación que dejaron un sabor amargo en la afición.

El conjunto rojinegro acumula algunos
El conjunto rojinegro acumula algunos juegos sin ganar y necesita sumar puntos para salir de los últimos lugares de la tabla.

Del otro lado, el América atraviesa un momento mucho más favorable. Aunque todavía no alcanza su mejor versión futbolística, los dirigidos por André Jardine se mantienen invictos en el torneo y se ubican en la parte alta de la clasificación. Con triunfos ante Querétaro y Tigres, las Águilas están a solo un punto del líder Pachuca, por lo que este partido representa la oportunidad de dar un golpe de autoridad.

Los de Coapa están a
Los de Coapa están a un punto de Pachuca y con una victoria podrían colocarse como líderes del torneo.

Uno de los principales atractivos del encuentro será la posible presentación de Allan Saint-Maximin, refuerzo francés que llegó procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita. La directiva azulcrema desembolsó más de 10 millones de dólares por su fichaje, convirtiéndolo en una de las contrataciones más sonadas del futbol mexicano en los últimos años. Su debut en el futbol mexicano podría darse esta noche en la cancha del Jalisco, un escenario que suele recibir grandes encuentros entre rojinegros y azulcremas.

El refuerzo francés será presentado
El refuerzo francés será presentado oficialmente ante la afición este sábado en la jornada 4 del Apertura 2025. (X / Club América)

La rivalidad entre Atlas y América ha tenido momentos memorables en la historia de la Liga MX. Aunque las Águilas suelen imponerse en los enfrentamientos directos, el conjunto tapatío siempre busca hacerse fuerte en casa para frenar el poderío ofensivo de los capitalinos. La afición rojinegra, pese a la mala racha, se espera que haga sentir su presencia en el estadio para apoyar a su equipo.

Más allá del resultado, el duelo representa un punto clave en el torneo para ambos clubes. Atlas necesita reencontrarse con la victoria para evitar complicaciones en el futuro, mientras que América quiere aprovechar su buen momento para acercarse al liderato y enviar un mensaje al resto de los equipos.

El encuentro será televisado por
El encuentro será televisado por Canal 5 y TUDN, además de estar disponible en streaming a través de ViX Premium.

El balón rodará a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Jalisco y el país futbolero estará atento a un partido que podría marcar el inicio de la recuperación rojinegra o la consolidación americanista en la cima del campeonato.

Temas Relacionados

Club AméricaAtlasLiga MXTorneo Apertura 2025mexico-deportes

Más Noticias

Patri Guijarro destaca el nivel de la Liga MX Femenil previo al choque ante América

La mediocampista del Barcelona resaltó el crecimiento del futbol mexicano y compartió su emoción por reencontrarse con excompañeras en la Liga MX.

Patri Guijarro destaca el nivel

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

El tapatío y el estadounidense se encuentran cerrando su preparación para la pelea que sostendrán el próximo 13 de septiembre

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis,

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

El ahora analista de Fox Sports ve con buenos ojos que el posible regreso de “El Brujo”

Esta es la contundente opinión

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town

El seleccionado uruguayo planteó una solicitud específica ante la directiva azulcrema en caso de que el club inglés retome gestiones

Esto pidió Sebastián Cáceres al

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?

Cuando el morbo supera la crónica, el comentarista de Televisa sugiere un “tiro de compas” que podría romper el ring

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a Julio César Chávez

Procesan a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa, enfrentará proceso en libertad

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes viven los estragos de la cuarta fiesta temática

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury es gay: “Me bufaba”

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las 10 series más populares de Disney+ México para disfrutar este fin de semana

DEPORTES

Patri Guijarro destaca el nivel

Patri Guijarro destaca el nivel de la Liga MX Femenil previo al choque ante América

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?