Zandokan Jr. recibe la playera y revela su amor por el Atlas: “Desde la cuna soy rojinegro”

Antonio Sánchez, portero del Atlas entregó la casaca oficial al luchador, quien reafirmó su amor por el equipo tapatío.(Cortesía CMLL)

El espíritu rojinegro y la pasión por la lucha libre se unieron en un emotivo encuentro que refleja la identidad y la tradición de Guadalajara. El portero del Atlas, Antonio Sánchez, representó al club tapatío al entregar la playera oficial del equipo a Zandokan Jr., gladiador que se ha consolidado como una de las figuras más representativas de la lucha libre mexicana en la actualidad.

Con orgullo y una sonrisa que delató su entusiasmo, Zandokan Jr. recibió la casaca rojinegra, un símbolo que va más allá de lo deportivo y que refleja pasión, entrega y el amor por el Atlas. El luchador no ocultó su emoción al recibir el gesto, estrechó la mano del guardameta y compartió unas palabras que resonaron con fuerza entre los presentes:

“El Atlas, el equipo de mis amores, desde la cuna soy rojinegro”, afirmó el Capitán del Galeón Fantasma, mostrando el vínculo que ha mantenido durante toda su vida con el equipo tapatío.

El gesto de Antonio Sánchez al entregar la playera oficial al luchador reafirma el compromiso del Atlas con su afición, al buscar conexiones que trasciendan el futbol y lleguen a otros ámbitos de la cultura popular. (Cortesía CMLL)

El luchador aprovechó el momento para invitar tanto al portero como a la afición rojinegra a vivir con intensidad las funciones de lucha libre, particularmente los tradicionales Martes de Glamour. Con voz firme y entusiasmo, Zandokan Jr. declaró: “¡Griten como nunca, apasiónense, esto es algo mexicano, esto es lucha libre!”

Este encuentro representa un puente entre dos mundos que, aunque distintos, comparten valores muy similares. Tanto el Atlas como la lucha libre son símbolos de esfuerzo, orgullo y resistencia, características que forman parte de la identidad de Guadalajara. Para los aficionados, ver a un ídolo del ring portar con emoción la camiseta rojinegra no solo fortalece el sentido de pertenencia, sino que también enaltece las raíces deportivas de la ciudad.

El luchador motivó a seguidores del Atlas a vivir con intensidad la lucha libre mexicana. (Cortesía CMLL)

El gesto de Antonio Sánchez al entregar la playera oficial al luchador reafirma el compromiso del Atlas con su afición, al buscar conexiones que trasciendan el futbol y lleguen a otros ámbitos de la cultura popular. Por su parte, Zandokan Jr. no solo se consolidó como embajador de la lucha libre, sino también como un representante de los colores rojinegros en cada presentación.

Guadalajara se caracteriza por su afición apasionada y por mantener viva la tradición deportiva. En el futbol, el Atlas ha sido un estandarte para generaciones de seguidores; en la lucha libre, figuras como Zandokan Jr. continúan la herencia de un espectáculo que ha trascendido décadas y fronteras.

El rudo tapatío venció en un duelo intenso al integrante del Sky Team tras estrellarlo contra un esquinero sin protección y aplicar su letal tiger driver.(Cortesía CMLL)

Con este gesto simbólico, se refuerza la cercanía entre ambos mundos, recordando que la pasión no conoce límites. Ya sea en la cancha del Estadio Jalisco o en el cuadrilátero de la Arena Coliseo, el espíritu tapatío se manifiesta con la misma intensidad: orgulloso, aguerrido y siempre fiel a sus colores.

La playera rojinegra ahora acompaña a Zandokan Jr., quien promete llevarla con el mismo amor con el que enfrenta cada batalla arriba del ring, representando no solo a la lucha libre mexicana, sino también al Atlas, equipo que desde la cuna lo ha hecho vibrar.