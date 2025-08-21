México Deportes

Volador Jr. derrota a Difunto en la Arena Puebla tras ser dominado gran parte del combate

El líder de los “Depredadores” se impuso en la batalla estelar con una espectacular entrada y un cierre estratégico que sorprendió al público

Por Jesús F. Beltrán

(Cortesía: CMLL)

La tradicional función de lunes en la Arena Puebla volvió a encender la pasión de los aficionados a la lucha libre, con una cartelera que combinó técnica, espectáculo y polémica. En la batalla estelar, Volador Jr., líder de los “Depredadores”, se impuso a Difunto en un combate donde, pese a ser dominado gran parte de la contienda, logró revertir el resultado y cerrar la noche con una victoria estratégica que lo mantiene en la cima de la preferencia del público.

La entrada de Volador Jr. fue uno de los momentos más comentados de la velada, ya que apareció con un despliegue visual que arrancó gritos y aplausos en la arena. En el ring, Difunto controló buena parte de la batalla con castigos directos y rudeza, pero la experiencia del “Depredador” terminó inclinando la balanza en los momentos finales para llevarse la victoria por toque de espaldas.

(Cortesía: CMLL)

En la semifinal, la tercia técnica conformada por Atlantis Jr., Templario y Esfinge se impuso en tres caídas a los rudos Euforia, Ángel de Oro y Niebla Roja. El público reconoció el desempeño del “heredero de la leyenda”, Atlantis Jr., quien continúa consolidándose como uno de los estandartes de la nueva generación. Templario, por su parte, mostró su fortaleza con potentes castigos aéreos, mientras que Esfinge se lució con movimientos de agilidad que resultaron clave para sellar la victoria.

(Cortesía: CMLL)

La función también tuvo una lucha de poder entre tríos. “Los Bárbaros”, conformados por El Elemental y Terrible bajo la guía de Bárbaro Cavernario, vencieron en tres caídas a “Los Dragones”: Dragón Rojo Jr., Dragón Legendario y Dragón de Fuego. El liderazgo del Cavernario marcó la diferencia con movimientos contundentes que apagaron la furia de los rivales.

(Cortesía: CMLL)

El match relámpago fue escenario de polémica. Felino, representante de la dinastía Casas, derrotó a Rey Bucanero gracias a un faul que ejecutó en el momento preciso, aprovechando la distracción del referee. La afición dividió opiniones, pues mientras unos reprobaron la acción, otros celebraron la astucia y colmillo largo del experimentado luchador.

(Cortesía: CMLL)

Uno de los instantes más emotivos de la noche fue protagonizado por KeMonito, quien fue recibido con una ovación atronadora al recorrer la pasarela. El carismático personaje, acompañado de Tengu, derrotó a Kemalito y Chamuel, ganándose una vez más el cariño del público poblano, que coreó su nombre en repetidas ocasiones.

La cartelera inició con la lucha de Tiger Boy, Asturiano y Meyer, quienes en una sola caída lograron imponerse a Black Tiger, Sombra Diabólica y Dreyko, encendiendo los ánimos desde los primeros minutos de la función.

La Arena Puebla demostró nuevamente por qué es uno de los recintos más importantes para la lucha libre mexicana, con una función que dejó a los aficionados satisfechos gracias a la mezcla de rivalidad, técnica y momentos inolvidables.

