Blue Panther Jr. reta a Akuma por el Campeonato Nacional de Peso Completo en la Arena México

El lagunero sorprendió al vencer al campeón en lucha de tercias y lo desafió para este martes 26 de agosto

Por Jesús F. Beltrán

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

El tradicional Martes de Arena México volvió a reunir a miles de aficionados que disfrutaron de una cartelera cargada de emociones, duelos intensos y un reto que promete encender la próxima semana. El protagonista fue Blue Panther Jr., quien desafió a Akuma por el Campeonato Nacional de Peso Completo tras vencerlo en la lucha de tercias.

La tercia conformada por Los Gemelos Diablo y Akuma parecía tener la ventaja gracias a su fortaleza física y experiencia como equipo, sin embargo, los Divinos Laguneros —Dark Panther, Hijo de Blue Panther y Blue Panther Jr.— se mostraron superiores gracias a su acoplamiento y trabajo en conjunto. El momento clave se dio cuando Blue Panther Jr. logró imponerse al campeón, lo que derivó en un reto directo para la próxima función.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

Me da gusto que por fin Blue Panther Jr. saque esa garra, y que por fin se anime a un reto, y este próximo martes nos enfrentemos mano a mano. Él tiene más años que yo dentro de las filas del CMLL, pero tiene menos experiencia en este tipo de encuentros, espero no pecar de confianza”, declaró Akuma después del desafío.

El anuncio encendió a la afición, que respondió con ovaciones, anticipando un duelo que podría marcar un antes y un después en la carrera de Blue Panther Jr., quien busca consolidarse individualmente en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

En el evento estelar, la combinación de Máscara Dorada y Atlantis Jr. brilló con espectacularidad. Ambos luchadores mostraron su calidad y química como pareja, derrotando a los experimentados Ángel de Oro y Volador Jr.. El triunfo se selló con dos movimientos icónicos: una plancha de estrella fugaz por parte de Dorada y la clásica Atlántida aplicada por Atlantis Jr., desatando la euforia en la Arena México.

Por su parte, la tercia integrada por Euforia, Averno y Mephisto demostró nuevamente por qué son considerados uno de los equipos más poderosos dentro del CMLL. Esta vez se impusieron a los “Dragones”: Dragón Rojo Jr., Dragón Legendario y Dragón de Fuego, en un combate de alto impacto.

En otro de los duelos destacados, Explosivo tuvo su revancha ante El Cobarde, a quien derrotó en un mano a mano a una sola caída, luego de que la semana pasada fuese despojado injustamente de su máscara. La lucha fue intensa y dejó claro que la rivalidad entre ambos apenas comienza.

El segundo encuentro estuvo marcado por la lesión de Rey Cometa, que obligó a su equipo a redoblar esfuerzos. Aun así, Espíritu Negro y Fuego lograron sacar la victoria frente a El Coyote, Alom y Pólvora, ganándose la ovación del público.

La función arrancó con un combate lleno de energía, en el que Full Metal, Rostro de Acero y Pequeño Pólvora se llevaron el triunfo sobre Fantasy, Acero y Aéreo, dando inicio a una velada que cumplió con la expectativa de los aficionados.

Con la expectativa puesta en el duelo titular de la próxima semana, el Martes de Arena México dejó en claro que la rivalidad entre Blue Panther Jr. y Akuma será el centro de atención en los próximos días.

