Alana Flores revela contrato de su pelea con Gala Montes y luego lo borra: sí había peso pactado

Gala Montes y Alana Flores se enfrentaron el domingo en el Palacio de los Deportes ( (X/Supernova Strickers))

La streamer regiomontana Alana Flores encendió la polémica al exhibir en redes sociales el contrato de su combate contra Gala Montes en Supernova Strikers 2025, revelando que sí existían límites de peso pactados. Sin embargo, la historia colgada en su cuenta de Instagram no duró mucho tiempo y pronto quedó eliminada.

La controversia surgió tras las declaraciones cruzadas entre ambas participantes sobre las condiciones de su enfrentamiento, que finalmente se celebró este domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.

El documento difundido por Alana Flores detalló especificaciones claras sobre los parámetros acordados para la función estelar de Supernova Strikers. Según lo que pudo observarse en la imagen publicada, Gala Montes debía presentarse con un peso límite más cercano al de su rival, quien a su vez tenía la obligación de subir algunos kilos.

Gala Montes y Alana Flores se enfrentaron este domingo. (Captura de pantalla)

El acuerdo estipulaba que Flores debía llegar a 54 kilogramos y Montes bajar a 62, con el objetivo de reducir la considerable diferencia de 13 kilos y cerca de 19 centímetros de estatura evidenciada entre ambas.

La controversia sobre el peso dominó el ambiente en los días previos al combate, cuando Gala Montes negó públicamente la existencia de un acuerdo formal al respecto. “Yo no pacté ningún peso. Nunca hubo ninguno... yo desde el principio dije que no”, declaró Montes durante una transmisión de “El Sparring”, argumentando que, al tratarse de una pelea de exhibición, no aceptó modificar su peso corporal.

En otra ocasión, dijo: “Esta es una pelea de exhibición. Somos artistas, influencers, streamers, peleando”.

No obstante, las versiones se encontraron tras la victoria de la streamer por decisión unánime. El lunes por la mañana Alana decidió transparentar lo firmado a través de una historia: “Lo prometí y aquí está... mi contrato inicial estaba pactado de esta forma :)”.

(Captura de pantalla)

El documento incluye especificaciones como el nombre y reglas del evento, pesos, tipo de guantes, uso de careta y duración de la pelea:

“Número y especificación de las reglas de la Pelea:

Pesos de los Peleadores: 54 kgs. Peleadora vs. 62 kgs. contrincante.

Guantes: 12 oz. Peleadora vs. 14 oz. Contrincante.

Pesaje: Doble; uno el 16 de agosto, y otro el día de la Pelea.

¿Careta?: Sí

Duración: 3 rounds de 2 minutos cada uno. (“la Pelea”)“.

Cabe apuntar que el día del pesaje, Montes se burló de Alana, pesándose mientras comía una rebanada de pizza.

¿Cómo fue la pelea de Alana y Gala?

El Palacio de los Deportes estuvo lleno durante la noche del combate. El público mostró un apoyo mayoritario a Alana Flores, quien fue ovacionada al entrar montada en un barco temático inspirado en Luffy, personaje de One Piece, rodeada de pirotecnia y una atmósfera cargada de expectativa.

Antes, Gala Montes había hecho su entrada con capa negra de encaje, su boxer tenía la leyenda “La novia de México”. La actriz tuvo mala recepción, recibiendo abucheos desde las tribunas.

Alana Flores y Gala Montes

Sobre el ring, Montes buscó imponer condiciones desde el primer asalto valiéndose de su mayor peso y estatura, cortando el cuadrilátero e intentando la corta distancia. Flores, por su parte, apostó por la movilidad y la velocidad de sus combinaciones, esquivando envíos y respondiendo con golpes rectos al rostro y el cuerpo.

En el segundo round el dominio de la regiomontana se hizo evidente, mientras el público coreaba su nombre y Montes recurría a las sujeciones para resistir el castigo. Durante el tercer round, el público gritó “¡Presidenta de la Raniza!” cada vez que Flores conectaba o evadía los ataques.

El recinto lució repleto y no quedó indiferente: la regiomontana, con los puños en alto y el rostro cubierto de sudor y orgullo, se consagró tras dominar a una rival que la superó en peso y estatura, pero nunca en determinación. La decisión fue contundente: 30-26 en todas las tarjetas, lo que desató una explosión de júbilo entre los asistentes.

El evento concluyó con la entrega del cinturón a Flores de manos de Mariana “Barby” Juárez y el reto de Bárbara de Regil para un posible enfrentamiento en la edición 2026 de Supernova Strikers.

La función de Supernova Strikers 2025 contempló además otros duelos entre creadores digitales y artistas, como los de Luis Pride, Milica, Mario Bautista ante Westcol y Franco Escamilla. El ambiente festivo incluyó actuaciones musicales y una participación marcada de figuras de entretenimiento.