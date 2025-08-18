David Faitelson es abucheado en el Supernova Strikers 2025: así reaccionó el periodista de TUDN

El periodista deportivo fue recibido con abucheos en la presentación del Supernova Striker 2025. (X@Gposiadeoficial)

Una de las sorpresas del Supernova Strikers 2025 fue la participación de David Faitelson, el periodista de TUDN apareció en el evento como conductor estelar de la función de box e influencers. Pese a que el analista deportivo menospreció a Alana Flores por su trayectoria en el deporte de los puños y guantes, además demeritó este tipo de shows, accedió a ser conductor del Supernova.

Cuando Carlos Aguilar El Zar presentó a Faitelson como conductor coestelar del evento, el público rápidamente reaccionó de manera negativa, pues en todo el Palacio de los Deportes se escuchó un abucheo general.

Y es que, en redes sociales Faitelson fue un arduo crítico a este tipo de eventos, pues se describió como un “purista” del boxeo, ya que argumentó que se debe tener gran preparación y trayectoria antes de subirse al ring.

Faitelson fue abucheado en el supernova strikers (X/ @DavidFaitelson_)

Así reaccionó Faitelson a los abucheos en el Supernova

Cuando inició el Supernova, el Zar presentó a Faitelson y de inmediato el público abucheó en coro al analista deportivo. Rápidamente el analista de box tomó el micrófono para emitir sus palabras ante esta situación.

“No esperaba menos en el recibimiento, tranquilos”, expresó.

Pero, a pesar de que David pidió calma, la afición no dejó de ignorar al periodista de TUDN y se volvió una burla recurrente. Cada que la cámara enfocaba a Faitelson, el público hacia resonar un fuerte abucheo.

Incluso, en una dinámica, Slobo de La Cotorrisa fue más aplaudido que Faitelson. De todos los analistas del Supernova, David fue el que menos simpatía generaba con el público.

(YouTube/ Supernova Strikers Amigo)

Alana Flores defiende el boxeo influencer ante David Faitelson

David Faitelson, figura de TUDN, admitió su error al haber desestimado la victoria de la influencer en ‘La Velada del Año’, un evento que ha puesto en el centro del debate la legitimidad de las competencias de boxeo protagonizadas por creadores de contenido.

En su programa Faitelson sin censura, el periodista no solo accedió a dialogar con la joven, sino que, en un gesto poco habitual, ofreció una disculpa: “No, tienes toda la razón. El que empecé fui yo. Pero yo estoy acostumbrado a la polémica. Tú también, ¿no?”.

La conversación, transmitida en vísperas del evento Supernova Strikers —que tendrá lugar el domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México—, sirvió para exponer las tensiones entre el periodismo deportivo tradicional y el fenómeno de los influencers en el boxeo.

Faitelson fue abucheado en el Supernova (YouTube/ Supernova Strikers Amigo)

Faitelson, quien en el pasado había criticado con dureza este tipo de espectáculos, reconoció ante la audiencia que su postura había sido excesivamente rígida. “Me da mucho gusto platicar contigo, Alana, lo primero que te quiero decir es que yo no tengo absolutamente nada contra, en este caso, creadores de contenido, streamers que de pronto ¿cómo le llaman ustedes? líderes de opinión, influencers que de pronto quieran dedicarse a hacer algo como el boxeo”, expresó el periodista, dejando claro que su crítica no era personal.

La respuesta de Alana no tardó en llegar y mantuvo el tono desafiante que la caracteriza: “No, si no, no estarías aquí”.