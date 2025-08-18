México Deportes

David Faitelson es abucheado en el Supernova Strikers 2025: así reaccionó el periodista de TUDN

El analista deportivo no fue bien recibido por el público por las declaraciones que realizó sobre Alana Flores

Por Luz Coello

Guardar
El periodista deportivo fue recibido con abucheos en la presentación del Supernova Striker 2025. (X@Gposiadeoficial)

Una de las sorpresas del Supernova Strikers 2025 fue la participación de David Faitelson, el periodista de TUDN apareció en el evento como conductor estelar de la función de box e influencers. Pese a que el analista deportivo menospreció a Alana Flores por su trayectoria en el deporte de los puños y guantes, además demeritó este tipo de shows, accedió a ser conductor del Supernova.

Cuando Carlos Aguilar El Zar presentó a Faitelson como conductor coestelar del evento, el público rápidamente reaccionó de manera negativa, pues en todo el Palacio de los Deportes se escuchó un abucheo general.

Y es que, en redes sociales Faitelson fue un arduo crítico a este tipo de eventos, pues se describió como un “purista” del boxeo, ya que argumentó que se debe tener gran preparación y trayectoria antes de subirse al ring.

Faitelson fue abucheado en el
Faitelson fue abucheado en el supernova strikers (X/ @DavidFaitelson_)

Así reaccionó Faitelson a los abucheos en el Supernova

Cuando inició el Supernova, el Zar presentó a Faitelson y de inmediato el público abucheó en coro al analista deportivo. Rápidamente el analista de box tomó el micrófono para emitir sus palabras ante esta situación.

No esperaba menos en el recibimiento, tranquilos”, expresó.

Pero, a pesar de que David pidió calma, la afición no dejó de ignorar al periodista de TUDN y se volvió una burla recurrente. Cada que la cámara enfocaba a Faitelson, el público hacia resonar un fuerte abucheo.

Incluso, en una dinámica, Slobo de La Cotorrisa fue más aplaudido que Faitelson. De todos los analistas del Supernova, David fue el que menos simpatía generaba con el público.

(YouTube/ Supernova Strikers Amigo)
(YouTube/ Supernova Strikers Amigo)

Alana Flores defiende el boxeo influencer ante David Faitelson

David Faitelson, figura de TUDN, admitió su error al haber desestimado la victoria de la influencer en ‘La Velada del Año’, un evento que ha puesto en el centro del debate la legitimidad de las competencias de boxeo protagonizadas por creadores de contenido.

En su programa Faitelson sin censura, el periodista no solo accedió a dialogar con la joven, sino que, en un gesto poco habitual, ofreció una disculpa: “No, tienes toda la razón. El que empecé fui yo. Pero yo estoy acostumbrado a la polémica. Tú también, ¿no?”.

La conversación, transmitida en vísperas del evento Supernova Strikers —que tendrá lugar el domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México—, sirvió para exponer las tensiones entre el periodismo deportivo tradicional y el fenómeno de los influencers en el boxeo.

Faitelson fue abucheado en el
Faitelson fue abucheado en el Supernova (YouTube/ Supernova Strikers Amigo)

Faitelson, quien en el pasado había criticado con dureza este tipo de espectáculos, reconoció ante la audiencia que su postura había sido excesivamente rígida. “Me da mucho gusto platicar contigo, Alana, lo primero que te quiero decir es que yo no tengo absolutamente nada contra, en este caso, creadores de contenido, streamers que de pronto ¿cómo le llaman ustedes? líderes de opinión, influencers que de pronto quieran dedicarse a hacer algo como el boxeo”, expresó el periodista, dejando claro que su crítica no era personal.

La respuesta de Alana no tardó en llegar y mantuvo el tono desafiante que la caracteriza: “No, si no, no estarías aquí”.

Temas Relacionados

David FaitelsonSupernova StrikersTUDNboxeomexico-deportes

Más Noticias

Alana vs Gala Supernova Strikers 2025 en vivo: Mario Bautista gana por nocaut técnico a Westcol

Empezó el evento que reúne a figuras de internet en una exhibición de boxeo en el Palacio de los Deportes

Alana vs Gala Supernova Strikers

Alana Flores imita a Canelo Álvarez para intimidar a Gala Montes previo a la pelea

La celebridad de internet aseguró estar lista para enfrentarse a Gala Supernova Strikers

Alana Flores imita a Canelo

Julio César Chávez afirma que una victoria de Canelo sobre Crawford es un triunfo más: “Si fuera de su peso, pues está bien”

El “Gran Campeón Mexicano” ve ampliamente favorito a Saúl Álvarez

Julio César Chávez afirma que

Oro, platas y bronce: delegación mexicana suma varias medallas en los Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025

La competencia se ha vuelto un gran espectáculo para los aficionado que pueden ver a las promesas del continente competir al más alto nivel

Oro, platas y bronce: delegación

Pantera Nery afirma que Canelo vs Crawford será buena, pero no es la pelea que esperan del tapatío: “Todos le piden a Benavidez”

El pugilista tijuanense también afirmó que el combate entre el tapatío y el estadounidense será muy parejo

Pantera Nery afirma que Canelo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen en Morelos dos hombres

Caen en Morelos dos hombres con 8 millones de pesos en metanfetamina en estado puro

Caen cinco presuntos miembros del CJNG en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Cae en Matamoros, Tamaulipas, hijo de “Tony Tormenta”, exlíder del Cártel del Golfo

Detienen a tres hombres con más de 330 dosis de aparente droga en Álvaro Obregón, uno estaría ligado a homicidio y agresiones

Ropa oscura, chaleco azul y botas con casquillo, así operaba el presunto agresor de 5 mujeres en Tlajomulco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 17 de agosto: comienza el posicionamiento

Alana vs Gala Supernova Strikers 2025 en vivo: Mario Bautista gana por nocaut técnico a Westcol

‘Viudo’ de Daniel Bisogno revela que no se pudo despedir de él y comparte el significativo regalo que le hizo

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

DEPORTES

Alana vs Gala Supernova Strikers

Alana vs Gala Supernova Strikers 2025 en vivo: Mario Bautista gana por nocaut técnico a Westcol

Alana Flores imita a Canelo Álvarez para intimidar a Gala Montes previo a la pelea

Julio César Chávez afirma que una victoria de Canelo sobre Crawford es un triunfo más: “Si fuera de su peso, pues está bien”

Oro, platas y bronce: delegación mexicana suma varias medallas en los Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025

Pantera Nery afirma que Canelo vs Crawford será buena, pero no es la pelea que esperan del tapatío: “Todos le piden a Benavidez”