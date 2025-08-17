Alana vs Gala Supernova Strikers 2025 en vivo: Alan Arrieta inicia con las presentaciones musicales

Los encargados de inaugurar el ring del Supernova Strikers ya arribaron al escenario para iniciar las peleas, este primer evento está pactado a tres rounds.

El primer número musical de esta noche es Alan Arrieta.

Carlos Zar Aguilar y David Faitelson tomaron los micrófonos para presentar el evento, junto a La Cotorrisa . El público de inmediato abucheó al polémico periodista de TUDN , quien previamente demeritó a Alana Flores.

“Yo creo que la entrada de hoy es una que le va a gustar mucho a la gente, tiene más producción que los demás, con sorpresas”.

Con un atuendo hecho de costales de boxeo, la influencer presumió de su atuendo para esta gala. En el exterior, el público enloqueció en cuanto vieron a Alana.

“No sé porque nunca lo he hecho … pero sí se va a apen***jar con los golpes mi querida Alana”

La primera contrincante en aparecer en la alfombra roja fue Gala Montes. Los conductores le cuestionaron si está en posibilidades de noquear a Alana, a lo que la actriz respondió:

23:29 hs

Supernova Strikers Boxing 2025

Inicia el Supernova Strikers (X/ @supernovaboxing)

Todo está listo para el Supernova Strikers Amigo Boxing 2025. Las puertas del Palacio de los Deportes ya abrieron e inició la gala. Las figuras de internet empezaron a desfilar previo a la gran pelea de esta noche.

Los primeros en aparecer en pantalla fue Franco Escamilla. Berth-Oh y Espe fueron los conductores de la pregala.

Espe Borrás, también conocida como Espe, es la conductora de Supernova Strikers, un evento de boxeo que se celebra el 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Espe es una reconocida creadora de contenido y personalidad de internet.

Horarios del Supernova Strikers

Horarios del Supernova Strikers (IG/ @supernovaboxing)

Entre las figuras que se presentarán arriba del cuadrilátero sobresale Mario Bautista, Westcol, Mercedes Roa, Milica, Escorpión Dorado, Franco Escamilla, Luis Pride y Shelao.