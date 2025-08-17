México Deportes

Alana vs Gala Supernova Strikers 2025 en vivo: Alan Arrieta inicia con las presentaciones musicales

El Palacio de los Deportes será la sede que albergará este evento mediático que reunirá el box y figuras de internet

Por Luz Coello

00:23 hsHoy

Primera pelea Supernova Strikers del Shelao vs Luis Pride

Los encargados de inaugurar el ring del Supernova Strikers ya arribaron al escenario para iniciar las peleas, este primer evento está pactado a tres rounds.

00:13 hsHoy

Alan Arrieta al escenario

El primer número musical de esta noche es Alan Arrieta.

00:04 hsHoy

Inicia el Supernova Strikers 2025

Carlos Zar Aguilar y David Faitelson tomaron los micrófonos para presentar el evento, junto a La Cotorrisa. El público de inmediato abucheó al polémico periodista de TUDN, quien previamente demeritó a Alana Flores.

(YouTube/ Supernova Strikers Amigo)
(YouTube/ Supernova Strikers Amigo)
23:46 hsAyer

Alana aparece en la alfombra

Con un atuendo hecho de costales de boxeo, la influencer presumió de su atuendo para esta gala. En el exterior, el público enloqueció en cuanto vieron a Alana.

“Yo creo que la entrada de hoy es una que le va a gustar mucho a la gente, tiene más producción que los demás, con sorpresas”.

No dedicó algún otro tipo de mensaje para Gala.

Alana llega al Supernova Strikers
Alana llega al Supernova Strikers (YouTube/ Supernova Strikers Amigo)
(YouTube/ Supernova Strikers Amigo)
(YouTube/ Supernova Strikers Amigo)
23:44 hsAyer

Gala Montes amenaza con noquear a Alana

La primera contrincante en aparecer en la alfombra roja fue Gala Montes. Los conductores le cuestionaron si está en posibilidades de noquear a Alana, a lo que la actriz respondió:

“No sé porque nunca lo he hecho … pero sí se va a apen***jar con los golpes mi querida Alana”

Gala aparece en la alfombra
Gala aparece en la alfombra (YouTube/ Supernova Strikers Amigo)
23:29 hsAyer

Supernova Strikers Boxing 2025

Inicia el Supernova Strikers (X/
Inicia el Supernova Strikers (X/ @supernovaboxing)

Todo está listo para el Supernova Strikers Amigo Boxing 2025. Las puertas del Palacio de los Deportes ya abrieron e inició la gala. Las figuras de internet empezaron a desfilar previo a la gran pelea de esta noche.

Los primeros en aparecer en pantalla fue Franco Escamilla. Berth-Oh y Espe fueron los conductores de la pregala.

Espe Borrás, también conocida como Espe, es la conductora de Supernova Strikers, un evento de boxeo que se celebra el 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Espe es una reconocida creadora de contenido y personalidad de internet.

Horarios del Supernova Strikers

Horarios del Supernova Strikers (IG/
Horarios del Supernova Strikers (IG/ @supernovaboxing)

Entre las figuras que se presentarán arriba del cuadrilátero sobresale Mario Bautista, Westcol, Mercedes Roa, Milica, Escorpión Dorado, Franco Escamilla, Luis Pride y Shelao.

También habrá números musicales de artistas como Christian Nodal, María Becerra, Alemán, Xavi, Gabito Ballesteros, Óscar Maydón y Alan Arrieta.

