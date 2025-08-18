Los mejores memes que dejó el triunfo de Alana Flores sobre Gala Montes en Supernova Strikers 2025

(Capturas de pantalla)

Supernova Strikers 2025 fue escenario de uno de los combates más vibrantes del año, con Alana Flores imponiéndose por decisión unánime a Gala Montes la noche del 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.

El recinto lució repleto y no quedó indiferente: la regiomontana, con los puños en alto y el rostro cubierto de sudor y orgullo, se consagró tras dominar a una rival que la superó en peso y estatura, pero nunca en determinación. La decisión fue contundente: 30-26 en todas las tarjetas, lo que desató una explosión de júbilo entre los asistentes.

Duelo de entradas, ambiente de batalla

Desde el primer minuto, el espectáculo envolvió a los aficionados. Gala Montes fue la primera en pisar la lona, luciendo capa negra de encaje y presentándose como “La novia de México”, entre música electrónica y luces led. La respuesta desde las tribunas fue fría: los abucheos acompañaron cada uno de sus pasos.

Careo entre Gala Montes y Alana Flores. (X/Supernova Strickers)

Todo cambió cuando a la pista llegó Alana Flores. Montada en un barco emulando a Luffy de One Piece, rodeada de pirotecnia y acompañada del fervor popular, la streamer fue recibida con una ovación que sacudió el Palacio.

La tensión flotó en el aire antes de la campana. Montes extendió el guante buscando el saludo deportivo, pero Alana, mirada fija y rostro serio, se lo negó. No había espacio para cordialidades.

Así fue la pelea

El campanazo inicial marcó el arranque de una batalla pactada a tres asaltos de dos minutos. Desde el primer round, Gala Montes buscó imponer condiciones usando su físico: 13 kilos y varios centímetros por encima de su oponente. La estrategia era clara, presionar, cortar el ring y buscar la corta distancia. Pero Alana Flores se movió con instinto y velocidad, esquivando la mayoría de los envíos y contraatacando con combinaciones veloces al cuerpo y a la cabeza.

En el cierre del primer asalto, el ambiente se calentó porque Montes conectó más de un golpe en la nuca que incomodaron a la esquina de Flores. La refere intervino, pero la regiomontana nunca perdió la concentración.

Gala Montes y Alana Flores se enfrentaron este domingo. (Captura de pantalla)

Segundo round. Flores ajustó su plan: atacó la zona media y remató cada avance con volados a la cabeza. Montes perdió momentáneamente balance, y la careta se le desacomodó tras un golpe. El dominio cambió de lado: la experiencia de la streamer se impuso ante la potencia de la actriz.

Tercer asalto y el público ya era un mar de voces a favor de la regiomontana. Montes recurrió al abrazo y los agarres para frenar el castigo. En uno de esos forcejeos ambas cayeron al suelo, pero la acción no detuvo a Flores, quien siguió conectando impactos, especialmente al rostro. La referí sancionó a Montes quitando un punto por recurrir repetidas veces a las infracciones.

Las gradas no dejaron de gritar. “¡Presidenta de la Raniza!” retumbó cada vez que Flores esquivaba o conectaba. El público la arropó como local. Entre los espectadores estuvo Sebastián Cáceres, futbolista de las Águilas y pareja de Alana, apoyando desde la primera fila.

Antes del combate estelar, el público disfrutó triunfos de Luis Pride, Milica, Mario Bautista —quien noqueó a Westcol— y Franco Escamilla. Todo apuntaba a que la noche sería de las figuras digitales, pero el clímax quedó reservado para el último duelo.

¿Quién ganó?

El resultado confirmó lo vivido en el ring: Alana Flores es hoy la campeona indiscutida del boxeo de creadores de contenido en México.

La streamer y presidenta de Raniza FC en la Queens League Americas sumó su cuarto título y se mantiene invicta, refrendando su nivel tras destacar en las últimas ediciones de La Velada del Año.

Alana Flores y Gala Montes

“Gala ha sido la rival más difícil a la que me he enfrentado, pero se logró. Jamás dudé de las enseñanzas de mis maestros, gracias a todos quienes vinieron a vernos, anímense a practicar boxeo y ojalá muchas más personas comiencen en este deporte del que estoy enamorada”, dijo la campeona, rodeada de flashes y aplausos.

La función también sirvió para abrir expectativa de futuro. Desde la primera fila, Bárbara de Regil lanzó reto directo a Flores para verse en la edición 2026 de Supernova Strikers.

La entrega del cinturón por parte de Mariana “Barby” Juárez fue el broche de oro, seguida de un intercambio de palabras entre las protagonistas, ya sin la tensión previa, pero sabiendo que el boxeo entre creadores tiene una nueva reina y una afición lista para volver a llenar los recintos.

Los mejores memes

Como suele ocurrir en los grandes eventos virales, las redes sociales se inundaron con memes sobre la pelea entre Alana Flores y Gala Montes.

