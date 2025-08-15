Las pláticas entre el cuadro cementero y Inter de Miami avanzan y la salida de Piovi podría oficializarse en los próximos días (Captura de pantalla | @ElChemin1)

La inminente salida de Gonzalo Piovi de Cruz Azul ha causado reacciones tristes entre los aficionados cementeros, pues todo parece indicar que el lateral izquierdo continuará su carrera profesional con el Inter de Miami de la MLS.

De concretarse la transferencia, Cruz Azul obtendría una ganancia considerable, ya que hace un año con ocho meses adquirió al argentino por 4 millones de dólares. Ahora, de acuerdo el periodista Adrián Esparza Oteo de TUDN, la cifra de negociación se sitúa en torno a los 7 millones de dólares, lo que resulta favorable para la institución mexicana.

Las pláticas entre el cuadro cementero y Inter de Miami avanzan y la salida de Piovi podría oficializarse en los próximos días, tras revelarse nuevos detalles sobre el proceso entre ambos clubes. Incluso, se espera que el partido ante Santos de este fin de semana sea el último que juegue con la camiseta celeste.

Gonzalo Piovi podría salir de Cruz Azul esta temporada (MLS: Leagues Cup-Colorado Rapids en Cruz Azul)

Niña rompe en llanto tras la inminente salida de Gonzalo Piovi de Cruz Azul

Un video compartido en redes sociales muestra el momento exacto en que una niña no puede contener las lágrimas luego de recibir la firma de Gonzalo Piovi en su libreta, un gesto que rápidamente se ha viralizado y ha generado miles de reacciones entre los aficionados del club.

La emoción de la pequeña, capturada durante un video publicado por El Chemin (página para aficionados de Cruz Azul), evidencia el gran impacto que las figuras deportivas pueden tener sobre sus seguidores más jóvenes.

Todo parece indicar que el lateral argentino jugará para el Inter de Miami | Crédito: X@ElChemin1

Gonzalo Piovi y sus número en Cruz Azul

Antes de su llegada a Cruz Azul, Gonzalo Piovi ya había defendido los colores de cinco equipos en el futbol argentino, entre los que destacan Vélez Sarsfield, Racing Club, Gimnasia y Esgrima La Plata y Colón.

Cabe recordar que el argentino de 30 años fue pedido por Martín Anselmi en el 2024 y ya en territorio mexicano, consolidó su presencia desde el Clausura 2024, alcanzando en este periodo el que es considerado uno de sus mejores desempeños: En el futbol mexicano, Piovi goza del mejor segundo registro de toda su carrera, al acumular un total de 74 partidos con seis asistencias, 16 amarillas y dos expulsiones en 6,230 minutos de juego.

Gonzalo Piovi fue pedido por Martín Anselmi en el 2024 (Reuters)

El impacto de Gonzalo en el equipo se evidencia no solo en sus cualidades defensivas, sino en su capacidad para generar jugadas de gol y asistir a sus compañeros en momentos clave. En menos de dos años desde su llegada, Gonzalo se consolidó como uno de los elementos inamovibles en el once titular, reflejando la confianza depositada por el cuerpo técnico y la relevancia de su juego para el conjunto celeste.