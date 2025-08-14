México Deportes

Presidente del club León confirma la venta del equipo; Grupo Pachuca pone fin a la multipropiedad

Jesús Martínez aseguró que la franquicia de La Fiera pasará a manos de otros inversionistas próximamente

Por Luz Coello

Guardar
Presidente del club León confirma
Presidente del club León confirma la venta del equipo ( Vincent Carchietta-Imagn Images)

Luego de que el club Querétaro fue vendido y Atlas anunció el proceso para desvincularse de Grupo Orlegi, Jesús Martínez, presidente del club León, confirmó que Grupo Pachuca venderá la franquicia de La Fiera. En una entrevista para Multimedios Deporte explicó que ya iniciaron con el plan para financiar este cambio.

Según con lo que compartió el presidente deportivo, ya iniciaron la etapa para poner en venta al club León. Confirmó que la institución analizó esta posibilidad desde hace tiempo, pero fue hasta ahora que pusieron en marcha la etapa para analizar los posibles nuevos inversionistas.

“Hay que vender la mayoría, es lo que hemos platicado, desde hace dos años hemos tenido algunos contactos. Hoy en día estamos teniendo contacto tanto con fondos como con gente que pueda venir a invertir en este equipo”, precisó.

Jesús Martínez insistió que Grupo Pachuca conservará algunos proyectos en los que han invertido, pero quieren ver opciones de nuevos empresarios que puedan inyectarle recursos a La Fiera.

“Ya lo dije públicamente, queremos vender la mayoría, pero quedarnos con lo que es todo el manejo de lo que hemos hecho durante 14 años en esta institución y seguir tratando de crecer al equipo”, agregó.

¿Cuándo será la venta del club León?

Según con lo que compartió Martínez Murguía, estudiarán opciones que puedan beneficiar al club León para hacerlo crecer, esta etapa empezará a partir de este momento, en lo que resta del 2025 para que antes de junio de 2026 —próximo a la Copa Mundial 2026— se tenga una opción ideal.

“Yo creo que de aquí a junio puede haber noticias, lo que queremos es para ayudar al equipo, a la institución y seguir creciendo. Entonces diría que de aquí a junio (2026) podría haber noticias […] Lo que vamos a hacer es dar resultados y explicarles qué es el equipo y cómo se maneja al equipo, es un plus que tenemos”, precisó.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Temas Relacionados

club LeónGrupo PachucaLiga MXmultipropiedadmexico-deportes

Más Noticias

¡36,000 mil pesos! FIFA da a conocer los precios de los boletos para el Mundial 2026

Las cifras anunciadas para disfrutar encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey han generado polémicas

¡36,000 mil pesos! FIFA da

¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para romper el récord histórico de Carlos Vela en la MLS?

La ‘Hiena’ dejó una marca difícil de superar en el campeonato estadounidense

¿Cuántos goles necesita Lionel Messi

Supernova Strickers: Cuándo y dónde ver los combates del evento estelarizado por Gala Montes y Alana Flores

Todo listo para dar comienzo con los combates entre creadores de contenido

Supernova Strickers: Cuándo y dónde

MLB: todos los partidos de este 14 de agosto

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de las ligas mayores

MLB: todos los partidos de

Tigres vs América: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025?

Regiomontanos y azulcremas protagonizarán uno de los duelos más atractivos del fin de semana

Tigres vs América: ¿A qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Alegres del Barranco reaparecen

Los Alegres del Barranco reaparecen sin narcocorridos: ahora cantan a jóvenes dentro de prisión en Jalisco

Revelan primera foto de “El Cuini” custodiado por el administrador de la DEA

Golpean al CJNG en Campeche: caen “El 80″,“Lady Drones” y tres sicarios tras operativo en Champotón

Agentes de EEUU entrenan personal de la Fiscalía de Puebla para para localizar a prófugos de la justicia

Lo arrestan con más de 22 kilos de marihuana y cocaína en Ciudad Juárez

ENTRETENIMIENTO

Thalía celebra 30 años de

Thalía celebra 30 años de María la del Barrio: “No olvidemos de dónde venimos”

Estos son los mejores memes que dejó la entrevista a Christian Nodal donde habló de Cazzu y Ángela Aguilar

Aseguran que Adrián Di Monte recibirá importante suma de dinero tras ser eliminado de La Casa de los Famosos 3

¡Enseñaron todo!: Abelito, Aldo de Nigris, Aarón Mercury se quitan la ropa tras nominaciones en La Casa de los Famosos México 3

“Ponle una ch*nga”: Adrián Marcelo lanza mensaje de apoyo a Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes

DEPORTES

Gala Montes revela por qué

Gala Montes revela por qué no aceptó bajar de peso para la pelea contra Alana Flores: “Yo no soy boxeadora”

¡36,000 mil pesos! FIFA da a conocer los precios de los boletos para el Mundial 2026

¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para romper el récord histórico de Carlos Vela en la MLS?

Supernova Strickers: Cuándo y dónde ver los combates del evento estelarizado por Gala Montes y Alana Flores

Tigres vs América: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025?