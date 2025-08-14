Presidente del club León confirma la venta del equipo; Grupo Pachuca pone fin a la multipropiedad

Presidente del club León confirma la venta del equipo ( Vincent Carchietta-Imagn Images)

Luego de que el club Querétaro fue vendido y Atlas anunció el proceso para desvincularse de Grupo Orlegi, Jesús Martínez, presidente del club León, confirmó que Grupo Pachuca venderá la franquicia de La Fiera. En una entrevista para Multimedios Deporte explicó que ya iniciaron con el plan para financiar este cambio.

Según con lo que compartió el presidente deportivo, ya iniciaron la etapa para poner en venta al club León. Confirmó que la institución analizó esta posibilidad desde hace tiempo, pero fue hasta ahora que pusieron en marcha la etapa para analizar los posibles nuevos inversionistas.

“Hay que vender la mayoría, es lo que hemos platicado, desde hace dos años hemos tenido algunos contactos. Hoy en día estamos teniendo contacto tanto con fondos como con gente que pueda venir a invertir en este equipo”, precisó.

Jesús Martínez insistió que Grupo Pachuca conservará algunos proyectos en los que han invertido, pero quieren ver opciones de nuevos empresarios que puedan inyectarle recursos a La Fiera.

“Ya lo dije públicamente, queremos vender la mayoría, pero quedarnos con lo que es todo el manejo de lo que hemos hecho durante 14 años en esta institución y seguir tratando de crecer al equipo”, agregó.

¿Cuándo será la venta del club León?

Según con lo que compartió Martínez Murguía, estudiarán opciones que puedan beneficiar al club León para hacerlo crecer, esta etapa empezará a partir de este momento, en lo que resta del 2025 para que antes de junio de 2026 —próximo a la Copa Mundial 2026— se tenga una opción ideal.

“Yo creo que de aquí a junio puede haber noticias, lo que queremos es para ayudar al equipo, a la institución y seguir creciendo. Entonces diría que de aquí a junio (2026) podría haber noticias […] Lo que vamos a hacer es dar resultados y explicarles qué es el equipo y cómo se maneja al equipo, es un plus que tenemos”, precisó.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO