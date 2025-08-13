México Deportes

Víctor Velázquez le responde a Martín Anselmi tras hablar de Cruz Azul: “No podemos dejar un torneo a la mitad”

El estratega argentino recordó su paso por México en una reciente entrevista

Por César Márquez

Guardar
Víctor Velázquez habló de la
Víctor Velázquez habló de la salida de Martín Anselmi (X/ @Victor_VelRan)

La salida de Martín Anselmi de Cruz Azul ha vuelto ha dar qué hablar luego de que el estratega argentino volviera a recordar su paso en el futbol mexicano, donde estuvo poco más de un año para después ir al futbol europeo.

Y es que cabe recordar que la forma como se fue el argentino causó mucha polémica y molestia en los aficionados de la Máquina, ya que el club había hecho una gran inversión de dinero en refuerzos que el mismo técnico pidió.

Víctor Velázquez responde a Martín Anselmi tras hablar de Cruz Azul

En entrevista con Carlos Hermosillo para Fox Sports, Víctor Velázquez respondió a Martín Anselmi luego de que este recordara su paso por el club mexicano, y señaló que cada quien sabe lo que hizo, además, le deseó lo mejor al estratega argentino.

“A ver, lo que se ve no se juzga. Nosotros siempre tenemos la convicción y yo en lo personal de que un colaborador, un integrante de la institución, que le vaya muy bien, que sea exitoso y cada quien sabrá que hizo y que no hizo, simplemente vimos que pasó, no podemos dejar un torneo a la mitad y que le vaya bien, que tenga éxito”, comentó Velázquez.

Cabe recordar que en una reciente charla con el podcast Clank, Anselmi explicó cómo fue su salida del cuadro cementero y aseguró que la oferta atractiva de Porto y algunos desacuerdos que tuvo con la directiva hicieron que tomara la decisión de irse a Europa, donde solamente permaneció un semestre.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz
Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, respondió a Martín Anselmi luego de que este recordara su paso por el club (Morgan Tencza-USA TODAY Sports vía Reuters)

Martín Anselmi y su paso por Cruz Azul

El entrenador de 40 años llegó como un desconocido a las instalaciones de La Noria para el Clausura 2024, sin embargo, conforme fueron pasando las jornadas el estilo de juego atractivo y ofensivo que le impregnó al club celeste hizo que se ganara a la afición y expertos del deporte.

En su primera campaña tuvo un buen torneo regular y pudo llegar a la gran final, misma que perdió ante las Águilas del América, mientras que para su segunda temporada tras otra buena campaña, en la instancia de semifinal volvió a caer ante el mismo rival.

El entrenador de 40 años
El entrenador de 40 años llegó como un desconocido a las instalaciones de La Noria para el Clausura 2024 (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Y aunque no pudo conseguir ningún título durante su estancia en el futbol mexicano, logró romper el récord de puntos en torneos cortos de 17 fechas. Pues para el Apertura 2024 su equipo sumó 42 unidades, superando el registro de León, quien cuenta con 41.

Temas Relacionados

Martín AnselmiCruz AzulVíctor Velázquezmexico-deportes

Más Noticias

Allan Saint-Maximin nuevo refuerzo del América probó los tacos y su reacción se viralizó

El extremo francés vivió su primer encuentro con la gastronomía mexicana

Allan Saint-Maximin nuevo refuerzo del

Así sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: filtran camiseta con el diseño de Francia 98

El Tri de Javier Aguirre se alista para debutar en el torneo de la FIFA

Así sería el jersey de

Este es el sueldo de Gonzalo Piovi en Cruz Azul, futbolista que podría ir al Inter de Miami

El lateral izquierdo se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del plantel celeste

Este es el sueldo de

San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad

El video de la pelea se viralizó rápidamente y generó debate sobre los protocolos de seguridad en la Liga MX

San Luis vs Cruz Azul:

IA revela cómo quedarán los resultados de la jornada 5 de la Liga MX

Modelos avanzados anticipan marcadores y tendencias en el Apertura 2025, utilizando datos históricos, métricas de rendimiento y simulaciones

IA revela cómo quedarán los
MÁS NOTICIAS

NARCO

El tío de Ovidio Guzmán

El tío de Ovidio Guzmán y líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos están entre los 26 entregados a EEUU

De “El Flaquito” hasta “El Chavo Félix”: la lista de los 26 narcos entregados a EEUU

Cuáles son los cargos del “Cuini”, cuñado del Mencho, en EEUU

EEUU emite alerta de viaje para 30 entidades de México por “violencia terrorista”

Estos podrían ser los narcos del CJNG y del Cártel de Sinaloa entregados a EEUU por alianza entre Trump y Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a José Madero en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Hijo de Galilea Montijo muestra cómo es un día de trabajo junto a su papá, Fernando Reina

Exhiben a actriz de ‘Como Dice el Dicho’ y hermana de Rodrigo Murray, supuestamente robando una laptop en un spa

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Los habitantes se preparan para la gala de hoy

Santa Fe Klan pide protección a Dios a meses del asesinato de uno de sus escoltas

DEPORTES

Allan Saint-Maximin nuevo refuerzo del

Allan Saint-Maximin nuevo refuerzo del América probó los tacos y su reacción se viralizó

Así sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: filtran camiseta con el diseño de Francia 98

Este es el sueldo de Gonzalo Piovi en Cruz Azul, futbolista que podría ir al Inter de Miami

San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad

IA revela cómo quedarán los resultados de la jornada 5 de la Liga MX