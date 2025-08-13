Víctor Velázquez le responde a Martín Anselmi tras hablar de Cruz Azul: “No podemos dejar un torneo a la mitad”

Víctor Velázquez habló de la salida de Martín Anselmi (X/ @Victor_VelRan)

La salida de Martín Anselmi de Cruz Azul ha vuelto ha dar qué hablar luego de que el estratega argentino volviera a recordar su paso en el futbol mexicano, donde estuvo poco más de un año para después ir al futbol europeo.

Y es que cabe recordar que la forma como se fue el argentino causó mucha polémica y molestia en los aficionados de la Máquina, ya que el club había hecho una gran inversión de dinero en refuerzos que el mismo técnico pidió.

Víctor Velázquez responde a Martín Anselmi tras hablar de Cruz Azul

En entrevista con Carlos Hermosillo para Fox Sports, Víctor Velázquez respondió a Martín Anselmi luego de que este recordara su paso por el club mexicano, y señaló que cada quien sabe lo que hizo, además, le deseó lo mejor al estratega argentino.

“A ver, lo que se ve no se juzga. Nosotros siempre tenemos la convicción y yo en lo personal de que un colaborador, un integrante de la institución, que le vaya muy bien, que sea exitoso y cada quien sabrá que hizo y que no hizo, simplemente vimos que pasó, no podemos dejar un torneo a la mitad y que le vaya bien, que tenga éxito”, comentó Velázquez.

Cabe recordar que en una reciente charla con el podcast Clank, Anselmi explicó cómo fue su salida del cuadro cementero y aseguró que la oferta atractiva de Porto y algunos desacuerdos que tuvo con la directiva hicieron que tomara la decisión de irse a Europa, donde solamente permaneció un semestre.

Martín Anselmi y su paso por Cruz Azul

El entrenador de 40 años llegó como un desconocido a las instalaciones de La Noria para el Clausura 2024, sin embargo, conforme fueron pasando las jornadas el estilo de juego atractivo y ofensivo que le impregnó al club celeste hizo que se ganara a la afición y expertos del deporte.

En su primera campaña tuvo un buen torneo regular y pudo llegar a la gran final, misma que perdió ante las Águilas del América, mientras que para su segunda temporada tras otra buena campaña, en la instancia de semifinal volvió a caer ante el mismo rival.

Y aunque no pudo conseguir ningún título durante su estancia en el futbol mexicano, logró romper el récord de puntos en torneos cortos de 17 fechas. Pues para el Apertura 2024 su equipo sumó 42 unidades, superando el registro de León, quien cuenta con 41.