México Deportes

Así sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: filtran camiseta con el diseño de Francia 98

El Tri de Javier Aguirre se alista para debutar en el torneo de la FIFA

Por Luz Coello

Guardar
Filtran el jersey de la
Filtran el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026 (AP Foto/Julio Cortez)

A tan solo 10 meses de que empiece la Copa Mundial 2026, la selección mexicana está alistando los detalles para presentarse en el torneo de la FIFA. Y uno de los aspectos que más genera inquietud entre la afición es la imagen del Tri. En cada edición mundialista, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) revela el nuevo jersey del equipo.

Recientemente, en redes sociales se filtró una imagen que compartió detalles de cómo será el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026, previamente circuló el reporte de que el diseño estaría inspirado en la camiseta que usó México en la Copa Mundial Francia 98.

Y es que, en la imagen que se viralizó, la afición notó que la playera sí estaría inspirada en la icónica playera de “piedra del Sol Azteca”, un jersey muy buscado entre coleccionistas y fanáticos del futbol mexicano.

Este sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026

Así sería el jersey de
Así sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026 (X/ @Gaspar_Sparco)

La cuenta de X El campeonísimo subió una fotografía de un jersey aparentemente original y se trataría del jersey del Tri para la Copa Mundial 2026. “El nuevo jersey de @miseleccionmx para el Mundial. ¿Les gustó?“, fue el mensaje que compartió en redes.

La camiseta que la selección mexicana utilizó en Francia 98, conocida como “Piedra del Sol Azteca” y diseñada por la empresa mexicana ABA Sport, marcó un hito en los uniformes de México. Este jersey debutó ante Corea del Sur en el partido inaugural y rápidamente adquirió estatus de ícono entre seguidores nacionales y medios internacionales.

Ahora, con la mira puesta en la Copa Mundial de 2026 y tras la filtración de un primer uniforme que recibió críticas desfavorables, la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre apostaría por recuperar la inspiración retro de aquella camiseta legendaria.

Este sería el nuevo jersey
Este sería el nuevo jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026 (X/ @Gaspar_Sparco)

De acuerdo con el portal Footy Headlines, la nueva indumentaria se basará en el histórico diseño, aunque presentará diferencias, como la incorporación del actual escudo de la FMF. Las imágenes que han circulado recientemente en redes sociales muestran el nuevo uniforme pensado para cuando el equipo juegue en casa durante la próxima Copa Mundial.

Si bien todavía no se han revelado todos los detalles de las modificaciones que incorporará la nueva camiseta, sí se ha confirmado que conservará los elementos característicos del modelo empleado en el Mundial de 1998.

La FMF habría decidido realizar estos ajustes tras las reacciones negativas recibidas ante los primeros adelantos del jersey y busca así fortalecer la relación entre la selección y su afición, a solo un año para que arranque la Copa Mundial de 2026.

Temas Relacionados

selección mexicanajerseyCopa Mundial 2026uniformemexico-deportes

Más Noticias

Este es el sueldo de Gonzalo Piovi en Cruz Azul, futbolista que podría ir al Inter de Miami

El lateral izquierdo se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del plantel celeste

Este es el sueldo de

San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad

El video de la pelea se viralizó rápidamente y generó debate sobre los protocolos de seguridad en la Liga MX

San Luis vs Cruz Azul:

IA revela cómo quedarán los resultados de la jornada 5 de la Liga MX

Modelos avanzados anticipan marcadores y tendencias en el Apertura 2025, utilizando datos históricos, métricas de rendimiento y simulaciones

IA revela cómo quedarán los

Fernando Cevallos explica porqué salió de Fox Sports: “Nunca fueron claros”

El comentarista deportivo confirmó que fue vetado de ‘La Última Palabra’ sin alguna explicación y perdió protagonismo

Fernando Cevallos explica porqué salió

Canelo no descarta pelear con Benavidez, pero ahorita no piensa en él: “Estamos enfocados 100% en Crawford”

El tapatío se sigue preparando para el combate ante Terence Crawford el próximo 13 de septiembre

Canelo no descarta pelear con
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU emite alerta de viaje

EEUU emite alerta de viaje para 30 entidades de México por “violencia terrorista”

Estos podrían ser los narcos del CJNG y del Cártel de Sinaloa entregados a EEUU por alianza entre Trump y Sheinbaum

Elementos de Fuerza Pakal “tablean” a joven detenido en Chiapas: responsable será separado del cargo

Condenan a 10 años de prisión a exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Edomex, por extorsión

Trasladan a EEUU a 26 criminales solicitados por el Departamento de Justicia: no se pedirá pena de muerte

ENTRETENIMIENTO

Linet Puente reclama al aire

Linet Puente reclama al aire que su ex no le da pensión para su hijo: “Las mujeres terminamos resolviendo todo”

Alejandro Filio denuncia cuenta falsa de Facebook con su nombre y fotografía

Shakira regresa a tierras mexicanas y sorprende al interpretar ‘Día de enero’, canción dedicada a uno de sus ex

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Cuarto Día y Noche componen canciones y el público las odia

Shakira vuelve a México: este es el nuevo setlist de los shows en el Estadio GNP Seguros de CDMX y otras ciudades

DEPORTES

Este es el sueldo de

Este es el sueldo de Gonzalo Piovi en Cruz Azul, futbolista que podría ir al Inter de Miami

San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad

IA revela cómo quedarán los resultados de la jornada 5 de la Liga MX

Fernando Cevallos explica porqué salió de Fox Sports: “Nunca fueron claros”

Canelo no descarta pelear con Benavidez, pero ahorita no piensa en él: “Estamos enfocados 100% en Crawford”