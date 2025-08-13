Así sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: filtran camiseta con el diseño de Francia 98

Filtran el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026 (AP Foto/Julio Cortez)

A tan solo 10 meses de que empiece la Copa Mundial 2026, la selección mexicana está alistando los detalles para presentarse en el torneo de la FIFA. Y uno de los aspectos que más genera inquietud entre la afición es la imagen del Tri. En cada edición mundialista, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) revela el nuevo jersey del equipo.

Recientemente, en redes sociales se filtró una imagen que compartió detalles de cómo será el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026, previamente circuló el reporte de que el diseño estaría inspirado en la camiseta que usó México en la Copa Mundial Francia 98.

Y es que, en la imagen que se viralizó, la afición notó que la playera sí estaría inspirada en la icónica playera de “piedra del Sol Azteca”, un jersey muy buscado entre coleccionistas y fanáticos del futbol mexicano.

Este sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026

Así sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026 (X/ @Gaspar_Sparco)

La cuenta de X El campeonísimo subió una fotografía de un jersey aparentemente original y se trataría del jersey del Tri para la Copa Mundial 2026. “El nuevo jersey de @miseleccionmx para el Mundial. ¿Les gustó?“, fue el mensaje que compartió en redes.

La camiseta que la selección mexicana utilizó en Francia 98, conocida como “Piedra del Sol Azteca” y diseñada por la empresa mexicana ABA Sport, marcó un hito en los uniformes de México. Este jersey debutó ante Corea del Sur en el partido inaugural y rápidamente adquirió estatus de ícono entre seguidores nacionales y medios internacionales.

Ahora, con la mira puesta en la Copa Mundial de 2026 y tras la filtración de un primer uniforme que recibió críticas desfavorables, la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre apostaría por recuperar la inspiración retro de aquella camiseta legendaria.

Este sería el nuevo jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026 (X/ @Gaspar_Sparco)

De acuerdo con el portal Footy Headlines, la nueva indumentaria se basará en el histórico diseño, aunque presentará diferencias, como la incorporación del actual escudo de la FMF. Las imágenes que han circulado recientemente en redes sociales muestran el nuevo uniforme pensado para cuando el equipo juegue en casa durante la próxima Copa Mundial.

Si bien todavía no se han revelado todos los detalles de las modificaciones que incorporará la nueva camiseta, sí se ha confirmado que conservará los elementos característicos del modelo empleado en el Mundial de 1998.

La FMF habría decidido realizar estos ajustes tras las reacciones negativas recibidas ante los primeros adelantos del jersey y busca así fortalecer la relación entre la selección y su afición, a solo un año para que arranque la Copa Mundial de 2026.