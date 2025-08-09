México Deportes

América vs Querétaro: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 4 del Apertura 2025?

Águilas y gallos regresan a la Liga MX tras quedar eliminados de la Leagues Cup

Por Alex Domínguez

Águilas y gallos regresan a la Liga MX tras quedar eliminados de la Leagues Cup. (Jesús Avilés)

Tras haber disputado la fase de grupos de la Leagues Cup 2025, las Águilas del América recibirán a los Gallos de Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes dentro de la jornada 4 del presente Apertura 2025. Ambos conjuntos retomarán su andar en la Liga MX después de haber fracasado en el certamen binacional.

Tanto Águilas, como Gallos, culminaron su participación en la Leagues Cup luego de no conseguir ni una sola victoria en tiempo regular durante la fase de grupos. Si bien, los azulcremas tampoco perdieron en los 90 minutos (tres empates), no pudieron figurar entre los primeros 4 lugares; mientras que los queretanos cayeron en sus tres duelos, siendo uno de los peores equipos mexicanos en el torneo.

Águilas y gallos llegan a la jornada 4 del Apertura 2025 luego de fracasar en Leagues Cup. (X/Club América)

Dos semanas después del empate a uno contra Necaxa, los de Coapa reanudarán su andar en el Apertura 2025 ante un Querétaro que sigue sin sumar su primera unidad en la tabla general. De esta manera y tomando en cuenta que jugarán de local y con su gente, América parte como amplio favorito para obtener una nueva victoria y con ello, llegar a 8 puntos en el campeonato.

Por su parte y como ya se mencionó, los dirigidos por Benjamín Mora arriban a la CDMX con la urgencia de sumar unidades, pues hilan 6 derrotas consecutivas contando Liga MX y Leagues Cup, siendo hasta el momento, el único equipo de México que no ha obtenido un solo punto en el semestre.

Águilas y gallos llegan a la jornada 4 del Apertura 2025 luego de fracasar en Leagues Cup. (X/Gallos Blancos)

A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales por las cuáles se podrá sintonizar el cotejo entre América vs Querétaro:

¿Cuándo y a qué hora?

Sábado 9 de agosto, 19:00 horas, Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

Señales de transmisión

Canal 5, TUDN, VIX+

Horario y señales de transmisión para el duelo entre América y Querétaro. (X/TUDN MEX)

En sus más recientes cinco enfrentamientos, los pupilos de André Jardine han mostrado un claro dominio sobre los queretanos al contar con cuatro triunfos y solo un empate. De hecho, la última ocasión en que los Gallos se impusieron a los azulcremas, fue en la jornada 5 del Apertura 2020, cuando los derrotaron 4-1 en la cancha del Estadio Corregidora.

De la mano, es importante mencionar que, desde su ascenso a la Liga MX en 2009, los negriazules solo han logrado tres victorias en sus visitas a la casa de las Águilas, pues de 18 duelos en la capital, cayeron en 12 ocasiones.

