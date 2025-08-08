México Deportes

Esposa de Sergio Canales da a conocer amenazas de muerte en sus redes sociales

Cristina Llorens recibió un desafortunado mensaje en su perfil de Instagram

Por Alex Domínguez

Cristina Llorens recibió un desafortunado mensaje en su perfil de Instagram. (Jovani Pérez)

Lo que debería ser un espacio de conexión y expresión, se convirtió en escenario de violencia verbal. Cristina Llorens, esposa del futbolista de Rayados de Monterrey, Sergio Canales, denunció públicamente haber recibido un mensaje con amenazas de muerte a través de sus redes sociales, un acto rápidamente generó indignación entre seguidores y usuarios.

Fue a través de una historia de Instagram donde la española compartió una captura de pantalla del mensaje directo que le fue enviado por un usuario, cuya identidad decidió mantener en el anonimato, pero cuyo nivel de agresividad no dejó lugar a dudas.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Tigres UANL - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 19, 2024 Sergio Canales of Monterrey reacts REUTERS/Daniel Becerril

En la imagen compartida por Cristina, se observa que el agresor responde a una historia donde ella aparece conduciendo por carretera, aparentemente acompañada de su esposo. El contenido del mensaje fue sumamente violento y con malos deseos:

“Pueda ser que vos y tu marido le peguen a un muro y se maten todos hijos de remil p...”, se puede observar en el mensaje.

La esposa de Sergio Canales dio a conocer un desafortunado mensaje en redes sociales. (Captura de pantalla, Instagram/Cris Llorens)

Aunque no reveló de qué país provenía el remitente, usuarios en redes sociales señalaron que, por la forma de hablar y los insultos utilizados, es poco probable que se trate de alguien originario de México, lo que apunta a la posibilidad de un seguidor extranjero, probablemente argentino o uruguayo, según especulaciones.

Ante esta situación, Cristina no respondió con más odio, sino con una reflexión que se viralizó. En su publicación, además de evidenciar el mensaje, compartió una profunda crítica a las estructuras de violencia que aún persisten en el entorno digital y social:

“No me puedo imaginar por lo que tiene que pasar una persona para desearle la muerte a otra. Justo por eso necesitamos trabajar tanto para cambiar las cosas. Por gente así, necesitamos criar una nueva generación consciente, que no se quede callada, que ponga límites y que no repita violencias”, señaló la esposa del mediocampista español.

La esposa de Sergio Canales dio a conocer un desafortunado mensaje en redes sociales. (Captura de pantalla, Instagram/Cris Llorens)

Al final de sus palabras, más allá de caer en provocaciones o responder de una forma similar, la esposa de Canales se limitó a desearle buenas vibras, esperando que pueda rectificar sus pensamientos.

“Te mando luz. Aunque no la hayas pedido, parece que la necesitas”, mencionó Cris.

La reacción en redes sociales fue mayoritariamente de apoyo, con miles de personas respaldando a Cristina y pidiendo mayor control sobre los discursos de odio en plataformas sociales.

