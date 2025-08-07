México Deportes

Así serían los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup hasta el momento

El torneo que enfrenta a las dos mejores ligas de América del Norte pasará a los partidos definitivos con cuatro representantes de cada país

Por Mariana Campos

El campeón mexicano quiere demostrar por qué logró derribar la muralla azulcrema. (Credit: Mark Smith-Imagn Images)

La Leagues Cup está muy cerca de alcanzar la etapa de cuartos de final y con ello nuevos enfrentamientos directos entre clubes de México y Estados Unidos. A falta de los partidos del último grupo, ya se tiene a los primeros clasificados del torneo binacional que enfrentan a clubes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y la Liga MX dejando duelos provisionales para la fase final.

Si bien aún tres partidos pueden cambiar, al momento ya tenemos un previo de los enfrentamientos decididos en donde se espera que los aztecas puedan romper una mala racha de derrotas consecutivas y puedan consagrar este 2025 como el año en el que se rompe la hegemonía norteamericana: primero en la Nations League con la Selección Mexicana y ahora con la Leagues Cup luego de dos campeonatos de la MLS seguidos.

Puebla ha sido una de las más grandes sopresas en este torneo. (Credit: Eric Bolte-Imagn Images)

¿Cuáles son los enfrentamientos confirmados?

Aunque al inicio de la fase de grupos de la Leagues Cup los clasificados momentáneos sorprendieron a los fanáticos de la Liga MX, poco a poco el desarrollo del torneo ha llevado a varios conjuntos de renombre a encabezar la tabla general. En ese sentido, es importante destacar que aún no son duelos definitivos y podrían cambiar dependiendo de los resultados de esta noche; no obstante Toluca, Pachuca y Tigres ya aseguraron su lugar, mientras que Puebla podría quedar fuera en caso de que los Bravos de Juárez ganen su partido en tiempo regular. En el caso de la MLS, Seattle Sounders y el Inter Miami también cerraron su pase a los cuartos de final, pero los Timbers y Orlando City aún pueden quedar fuera en caso de que LAFC y Cincinnati alcancen victorias con varios goles de diferencia. Aquí te dejamos los cruces al momento:

  • Toluca vs Portland Timbers
  • Pachuca vs Orlando City
  • Inter Miami vs Tigres UANL
  • Seattle Sounders vs Puebla

Estos choques generan expectativas tanto en aficionados mexicanos como estadounidenses, dada la calidad de las plantillas y el bagaje de cada institución, principalmente por el pase del Inter Miami con su figura: Lionel Messi.

Los felinos mostraron su calidad a lo largo de la competencia. (Credit: Julia Kapros-Imagn Images)

Así llegaron los equipos a cuartos de final

Seattle Sounders vs Puebla

Seattle Sounders, referente de la MLS, enfrentará a Puebla, un club mexicano que supo dar sorpresas en el torneo local. Los Sounders cuentan con experiencia internacional, después de ganar la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022. Puebla, por su parte, llega con la intención de reafirmar su buen momento y aprovechar su condición de “underdog” para desafiar la lógica de los pronósticos.

Inter Miami vs Tigres UANL

Este partido llama la atención por la presencia del Inter Miami, equipo que en los últimos años ha ganado notoriedad por sus figuras internacionales. Enfrente estará Tigres UANL, uno de los clubes más ganadores de la Liga MX en la última década, reconocidos por su plantilla competitiva y su afición. El duelo medirá el poder ofensivo del conjunto estadounidense frente a la solidez defensiva del plantel regio.

Pachuca vs Orlando City

Pachuca, uno de los clubes más antiguos y laureados de México, tendrá como rival a Orlando City, franquicia de la MLS que ha mostrado crecimiento competitivo en los últimos años. El choque representa la oportunidad para que los Tuzos demuestren su jerarquía internacional, mientras Orlando City buscará dar uno de los batacazos de esta fase.

Los Tuzos fueron de menos a más en la fase de grupos. (Credit: Maria Lysaker-Imagn Images)

Toluca vs Portland Timbers

Toluca, otro de los equipos históricos del fútbol mexicano, se enfrentará a Portland Timbers, que ha sido protagonista constante en la MLS y cuenta con un plantel experimentado. Toluca aspira a recobrar protagonismo internacional tras varios años sin títulos fuera de México, mientras que los Timbers buscan consolidarse como una de las franquicias más exitosas de la liga estadounidense.

Para este 2025, la Leagues Cup se ha consolidado como el certamen más importante entre la Liga MX y la MLS, con el objetivo de afianzar la rivalidad deportiva y el desarrollo del fútbol en la región. La mezcla de estilos, plantillas con futbolistas internacionales y una afición multicultural dan al torneo un carácter particular. Los clubes mexicanos han protagonizado ediciones pasadas, pero los representantes de la MLS buscan revertir la tendencia histórica.

