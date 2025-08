Ovidio Guzmán visitaba a Julio César Chávez Jr. en sus entrenamientos, reveló Nacho Beristáin

Nacho Beristáin recordó que Ovidio Guzmán, identificado como “el Ratón”, visitó a Julio César Chávez Jr. durante sus entrenamientos, pero aseguró que la relación se limitó al ámbito social y que nunca observó conductas delictivas en el boxeador. (Redes sociales)

Ignacio “Nacho” Beristáin, referente del boxeo mexicano e integrante del Salón de la Fama, ofreció su perspectiva sobre la situación de Julio César Chávez Jr. en una entrevista con el canal de YouTube El Boxglero.

El entrenador relató detalles poco conocidos sobre el entorno y las compañías que rodearon al hijo del histórico campeón, al tiempo que se refirió a la reciente detención de Chávez Jr. en Estados Unidos y las versiones que lo relacionan con el crimen organizado.

En la conversación, Beristáin recordó los años en los que entrenó a Julio César Chávez Jr. en el Centro Ceremonial Otomí y mencionó que en ese periodo algunos jóvenes ligados a figuras del crimen organizado asistían a los entrenamientos. Entre ellos, nombró a Ovidio Guzmán, conocido como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien llegó a visitar el gimnasio y convivir con el equipo.

“Llegó uno de Los Chapitos a verlo, pero el muchacho platicó conmigo y nunca le pregunté quién era o por qué. Nada más me di cuenta porque llevaba la camisa abierta y traía su escapulario, era lo único que traía”, en referencia al look que se le vio durante el Culiacanazo en el 2019.

Nacho Beristáin hizo revelaciones sobre Julio César Chávez Jr. (El Boxglero/Captura de pantalla)

Beristáin añadió que después supo, por comentarios de otros jóvenes presentes, que había conversado con “El Ratón”, uno de Los Chapitos. Narró que el encuentro fue casual y únicamente en el contexto del entrenamiento, sin haber profundizado en cuestiones personales ni en la identidad de los visitantes en ese momento.

“Los otros chavos me dijeron: ‘Ah, estás platicando con el Ratón. ¿Qué te dijo de Julio?’ Primero les pregunté: ‘¿Quién es el Ratón?’ y me respondieron: ‘Es el que estaba platicando contigo.’ El Ratón es uno de los Chapitos. Él quiere mucho a Julio y lo apoyaban en todo, lo alentaban con porras y eso, pero nada más hasta ahí“, señaló.

Al repasar el entorno de los Chávez, Nacho Beristáin hizo una revelación sobre la etapa de formación de Chávez Jr. y uno de sus hermanos, sin precisar quién. Aseguró que ambos asistieron a la escuela con los hijos de “El Chapo”, lo que reforzó los lazos entre ellos.

Pese a estos acercamientos, el entrenador fue enfático al negar que Chávez Jr. haya tenido una relación más allá de la convivencia social. Según su testimonio, la amistad o cercanía con algunos jóvenes relacionados con el narco no implicó necesariamente actividades ilícitas: “...Pero no, él no creo que haya llegado a tanto... Lo que pasa es que hablaba el cabrón mucho pendejadas y cuando estaba drogado más pendejadas. Entonces, yo creo se metió en un en un lío y los gringos están aprovechando el pedo, pero pero no él no creo que que haya llegado a tanto”.

El look de Ovidio Guzmán que describió Nacho Beristáin. (CEPROPIE vía AP Archivo)

Nacho Beristáin también contó que la vez que tuvo un conflicto Julio César Chávez padre cuando le aconsejó evitar que su hijo se relacionara con ciertos personajes de Tijuana, conocidos por manejar el boxeo de manera cuestionable y por su peso en el entorno del pugilismo nacional.

Tras esta advertencia, Chávez padre lo despidió y le pidió que abandonara su departamento. Sin embargo, tiempo después ambos se reconciliaron durante una mañana en un hotel, tras un diálogo en el que Beristáin reiteró su preocupación por el consumo de drogas en el entorno del boxeador.

“Lo van a meter preso”

A más de un mes de su detención, Julio César Chávez Jr. permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, tras ser acusado de quedarse en el país con una visa vencida y presuntamente proporcionar información fraudulenta para obtener la residencia permanente.

Las autoridades estadounidenses lo han señalado como una amenaza para la seguridad pública y mencionan supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Paralelamente, en México pesa sobre él una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Frente a estos señalamientos, Nacho Beristáin reiteró que no cree que Chávez Jr. esté involucrado en actividades delictivas ligadas al narco. Atribuyó parte de los problemas actuales del boxeador a su estilo de vida y a su tendencia, en palabras del propio entrenador, a hablar de más cuando se encontraba bajo los efectos de las drogas.

“No vi a la policía”: vecina de Julio César Chávez Jr. en EEUU asegura que su arresto fue extraño por este motivo (X)

Destacó la presión mediática y judicial que enfrenta el boxeador desde que fue arrestado en Los Ángeles y trasladado a un centro de detención en Texas y afirmó: “Más que están aprovechando para joderlo. Ya creo que lo van a meter preso”.

La familia Chávez ha defendido la inocencia de Julio César Chávez Jr. y ha pedido respeto al debido proceso tanto en México como en Estados Unidos.

Nacho Beristáin también se refirió a incidentes legales previos de Julio César Chávez Jr., incluyendo un arresto por posesión de un arma. Explicó que, en esa ocasión, la multa correspondiente fue cubierta por la esposa del boxeador, Frida Muñoz.

Además, Beristáin hizo énfasis en la capacidad económica de Frida Muñoz, quien ha sido clave para resolver este tipo de situaciones. Frida Muñoz estuvo casada previamente con Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y es madre de Frida Sofía Guzmán.

El entrenador resaltó que la solvencia económica de Frida Muñoz ha permitido a Chávez Jr. afrontar distintas multas y problemas legales durante su carrera: “Tiene un chingo de dinero la señora”.