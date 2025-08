La reacción del DT del Seattle Sounders tras derrotar 7-0 a Cruz Azul : “Ni siquiera sabía qué decirles”

Cruz Azul perdió 7-0 contra el Seattle Sounders de la MLS (Captura de pantalla)

Cruz Azul tuvo una actuación desastrosa en su debut en la Leagues Cup 2025 y fue humillado 7-0 por el Seattle Sounders de la MLS en lo que fue la jornada número 1 de la fase de grupos. Con este resultado, el conjunto que dirige Nicolás Larcamón quedó prácticamente eliminado del torneo binacional a pesar de que faltan dos jornadas.

Y es que pese a que el cuadro cementero llegó como favorito para el encuentro por ser el actual campeón de la Concacaf y por tener una plantilla mucho más cara, esto no se vio reflejado en el marcador, pues aunque en la primera mitad el encuentro estuvo muy parejo y sin goles, el segundo se convirtió en una auténtica pesadilla para los de Larcamón, quienes recibieron los 7 tantos.

Jugadores de Cruz Azul, incluyendo a Erik Lira (6) y Rodolfo Rotondi, segundo a la derecha, además de Luka Romero, caminan después de perder con los Seattle Sounders en un partido de la Leagues Cup el jueves 31 de julio del 2025, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)

¿Cómo reaccionó el director técnico del Seattle Sounders?

En conferencia de prensa después del partido, Brian Schmetzer, director técnico del Seattle Sounders, aseguró que cuando llegó con sus jugadores al vestuario no supo qué palabras decirles después de obtener un triunfo tan contundente como este.

“Cuando llegué al vestuario ni siquiera sabía qué decirles a los muchachos tras un triunfo como este”, declaró Schmetzer.

Estas palabras reflejan el asombro por el resultado y el peso que estas victorias comienzan a sumar en la historia reciente del futbol entre equipos de ambos países. Además, cabe señalar que a esta goleada se suma a la de otros equipos mexicanos que han sufrido contra conjuntos de la MLS como la de Juárez vs LAFC (7-1), San José vs Necaxa (5-0), New England vs Atlético San Luis (5-1) y Minnesota United (5-1).

La Máquina Celeste consumó su peor descalabro ante un equipo de la MLS. (X/Cruz Azul)

¿Qué dijo Nicolás Larcamón después de la goleada?

Por su parte, en conferencia de prensa, Nicolás Larcamón pidió disculpas a la afición de Cruz Azul por el resultado abultado, y señaló que no hubo muchas explicaciones que pudiera dar, solamente dar la cara.

“No siento que haya muchas explicaciones que pueda dar que suene lógico para nuestra afición. Estoy acá para dar la cara para disculparme con ellos y la historia de este club. Disponemos en el siguiente partido para volver a representar a Cruz Azul a la altura de las exigencias. Disculparnos, hacernos cargo y dar la cara , afirmó el técnico argentino.

Larcamón señaló que la directiva lo contempla en el banquillo celeste.

Ahora, el siguiente partido de la Máquina en la Leagues Cup 2025 será el próximo domingo 3 de agosto contra LA Galaxy en lo que será la jornada 2. Y finalmente, enfrentarán al Colorado en la fecha 3 el jueves 7 de agosto.

Sin margen para el error, cada partido para los de Larcamón cobra relevancia tanto para el desempeño como para el posicionamiento final en su grupo. Así, enfocarán sus esfuerzos en conseguir los puntos necesarios que mantengan vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.