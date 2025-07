Robert García considera que Canelo no ha querido noquear a sus últimos rivales: " Hace lo justo para ganar"

Robert García explica por qué Tashiro Fierro no peleará contra Pitbull Cruz (Imágenes de acción vía Reuters)

Saúl Canelo Álvarez se ha consolidado como un referente del boxeo en los últimos años luego de conquistar títulos mundiales en cuatro divisiones distintas y dominar la categoría del peso supermediano. Además, dentro de su exitosa trayectoria ha vencido a grandes rivales como Gennady Golovkin, Miguel Cotto, Erislandy Lara, entre otros más.

Su estilo de boxeo basado en el contragolpe y el poder de sus puños han hecho que más del 50 por ciento de sus peleas hayan terminado por la vía del nocaut. Sin embargo, sus últimos combates se han ido a la decisión unánime, causando críticas al respecto.

Por qué Canelo no ha querido noquear a sus últimos rivales, según Robert García

En entrevista con Fight Hub TV, Robert García aseguró que Canelo Álvarez no ha querido noquear en sus últimas peleas y señaló que el tapatío no se entrega al cien por ciento porque no quiere acabar su cuerpo.

“Es que Canelo ya no busca el nocaut, en las últimas peleas lo hemos visto hacer lo justo para ganar. Le hizo lo mismo a Munguía, lo derribó, pero no quería liquidarlo, ni a Charlo, ni a Berlanga. Quiere ganar las peleas con facilidad, no se entrega por completo porque no quiere acabar su cuerpo”, declaró el entrenador.

Además, agregó que a Álvarez aún le quedan algunas peleas y que se está guardando para ellas, así que solo hace lo justo para ganar.

“Sabe que aún le quedan algunos años y algunas peleas importantes en las que quiere cuidarse y no castigarse demasiado. Por eso no ha podido noquear a esos rivales, no porque no pueda, sino porque hace lo justo para ganar”, finalizó García.

Boxing - Oleksandr Usyk v Anthony Joshua - WBA, WBO and IBF heavyweight world title - Press Conference - Shangri-La Ballroom, Jeddah, Saudi Arabia - August 17, 2022 Anthony Joshua's trainer Robert Garcia during the press conference Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Cabe mencionar que el oriundo de Guadalajara no puede noquear en una pelea desde el 2021, cuando se enfrentó al estadounidense Caleb Plant, quien terminó en la lona en el undécimo asalto luego de recibir una ráfaga de golpes por parte del tapatío. Aquella noche, el mexicano logró unificar por primera vez los cuatro cinturones del peso supermediano y su nocaut número 39.

Luego de eso, Canelo se ha enfrentado a rivales como John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Munguía o Edgar Berlanga, a quienes sí ha derrumbado, pero no ha podido noquear.

Canelo Álvarez en busca de aumentar su legado

Mientras tanto, el campeón mexicano continúa su preparación de cara al combate que sostendrá ante Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde pondrá en juego sus cuatro cinturones del peso supermediano (CMB, AMB, OMB, FIB).

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su tercer careo rumbo a la pelea que sostendrán en septiembre (Captura de pantalla | The Ring)

Este reto significa bastante para el jalisciense ya que Bud Crawford también ha sido uno de los boxeadores más completos y exitosos de la última década. El estadounidense mantiene un récord impecable de 41 triunfos (31 por la vía del nocaut), cero derrotas y ningún empate, además de haber logrado unificar en dos divisiones distintas en la era de los cuatro organismos.