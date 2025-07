Quién es Yamileth Mercado: La mexicana que boxeará por la unificación mundial de los títulos de peso supergallo

La pugilista mexicana se prepara para el combate más importante de su carrera en el Madison Square Garden frente a Ellie Scotney. (Ilustración: Jovani Pérez)

La boxeadora mexicana Yamileth “Yeimi” Mercado, actual campeona mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), está lista para enfrentar uno de los retos más importantes de su carrera: unificar los títulos de las 122 libras en una histórica función totalmente femenina en el Madison Square Garden de Nueva York. Este viernes 11 de julio, Mercado se medirá ante la invicta británica Ellie Scotney, quien pondrá en juego sus cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Durante la ceremonia de pesaje celebrada este jueves, Mercado registró 119.6 libras, mientras que Scotney marcó 121.6, ambas dentro del límite de la categoría supergallo. El duelo no tiene una clara favorita, pero la mexicana se mostró confiada y desafiante:“He realizado una gran preparación y tengo más experiencia que ella en peleas. Entonces no me intimida su récord perfecto, yo creo que se acaba esa noche”, declaró.

La mexicana Yamileth Mercado, en una imagen de archivo. EFE/ José Méndez

Con récord de 24 victorias (5 por nocaut) y 3 derrotas, Yamileth Mercado es mucho más que una campeona: es un símbolo de perseverancia y disciplina. Nació el 16 de marzo de 1998 en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y debutó como profesional a los 16 años. Sufrió su primera derrota en su octava pelea, pero no se detuvo. Su segunda caída fue en 2018 en Kenia, cuando perdió su primer intento por un título mundial ante Fatuma Zarika. Sin embargo, regresó un año después para cobrarse la revancha en su ciudad natal y coronarse campeona mundial.

Desde entonces, ha defendido exitosamente su cinturón en ocho ocasiones, enfrentando a rivales de gran nivel y consolidándose como una de las grandes figuras del boxeo femenino mexicano.

La función, organizada por Most Valuable Promotions (MVP) —la promotora del boxeador y creador de contenido Jake Paul— será histórica por múltiples razones. Además del combate de unificación entre Mercado y Scotney, el evento principal será el tercer enfrentamiento entre Amanda Serrano y Katie Taylor, dos leyendas vivientes del boxeo femenino.

La campeona del CMB defenderá su cinturón ante la británica invicta en una histórica velada 100% femenina desde Nueva York. (Instagram / @yamilethmercadoofi)

El cartel, completamente compuesto por mujeres, se transmitirá en vivo a nivel mundial por Netflix, una plataforma que ha comenzado a incursionar en los deportes en vivo. Las peleas preliminares comenzarán a las 3:00 p.m. (hora del centro de México), mientras que la cartelera principal arrancará a las 7:00 p.m.

Para Yamileth Mercado, la noche del viernes será más que una pelea: será la oportunidad de hacer historia como campeona unificada y demostrar que su carrera, forjada desde la adversidad, tiene aún muchos capítulos por escribir.