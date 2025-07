Este jugador podría regresar al América tras su participación en el Mundial de Clubes

El jugador neerlandés regresaría a las Águilas del América tras su participación en el Mundial de Clubes

Las Águilas del América sigue preparándose para el torneo Apertura 2025, ya presentó a su primer refuerzo, el mediocampista proveniente del Cruz Azul, Alexis Gutiérrez y a Isaías Violante.

Sin embargo, las Águilas no han anunciado otro jugador, pero sí algunas bajas como la de Diego Valdés, lo que genera preocupación para los aficionados que esperan más refuerzos para su equipo.

Un jugador que estuvo en el Mundial de Clubes regresaría a las Águilas del América tras su breve paso por el LAFC, se trata de Javairo Dilrosun que sigue concentrado con el equipo de la MLS.

El jugador neerlandés se fue a préstamo al equipo de Estados Unidos para la competencia de FIFA, dentro de la negociación se colocó una cláusula de opción de compra por parte del LAFC.

De momento no se tiene la certeza si el jugador permanecerá en el equipo, ya que durante el Mundial de Clubes no tuvo mucha actividad y por ende el LAFC no contemplaría la compra.

Javairo Dilrosun tiene un futuro incierto no sabe si regresará al América o permanecerá en el LAFC. Mandatory Credit: Julia Kapros-USA TODAY Sports

Sin embargo, el cuadro del LAFC lo registró para la MLS, donde ya jugó un partido y fue titular en el encuentro contra el Vancouver Whitecaps, por lo que podría ser una señal de permanencia.

La directiva del América está a la espera de la decisión del LAFC, en caso de no darse la compra o extensión del préstamo el jugador tendría que presentarse el 23 de julio, ya que es la fecha de finalización del Mundial de Clubes.

De momento no hay nada oficial y las Águilas del América no han informado si tienen interés de que el jugador regrese a la institución o si prefieren que se vaya al LAFC.

Dilrosun no tiene buenos números con las Águilas del América, ya que ha jugado 52 partidos pero solo tiene 3 goles y 8 asistencias, pero sí logró levantar 2 títulos con el equipo.

Gutiérrez y Violante son los únicos refuerzos que tiene el América de momento para el Apertura 2025 a solo una semana de que inicie el torneo.

De momento no existe información sobre algún otro jugador que tenga en la mira el cuadro azulcrema, por lo que el regreso de Dilrosun podría ser importante si el equipo no piensa realizar más contrataciones.

Cabe señalar que pese a que el torneo del Apertura 2025 inicia el viernes 11 de julio, el periodo de registro de jugadores termina hasta el mes de septiembre, por lo que podrían darse cambios con la competencia iniciada.