Excampeón del mundo defiende a Julio César Chávez Jr. tras perder con Jake Paul: “Es muy valiente”

"Maravilla" Martínez defiende a Julio César Chávez Jr. luego de que perdiera ante Jake Paul (REUTERS)

Julio César Chávez Jr. no tuvo su mejor regreso a los cuadriláteros y perdió el sábado pasado de manera contundente ante Jake Paul con tarjetas 99-91, 97-93 y 98-92 en el Honda Center, en Anaheim, Estados Unidos.

Esta derrota provocó muchas críticas debido a que las expectativas que se tenían del Junior eran altas, pues cuenta con una amplia trayectoria en el boxeo profesional, mientras que el youtuber, con 13 peleas, apenas comienza a crear una carrera en este deporte.

Sin embargo, no todos declararon en contra del mexicano, pues Sergio “Maravilla” Martínez lo defendió y aseguró que el Junior es mejor que Jake Paul.

Jun 28, 2025; Anaheim, California, USA; Jake Paul fights against Julio Cesar Chavez Jr. at Honda Center. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

Maravilla Martínez defiende a Julio César Chávez Jr. y asegura que es mejor que Jake Paul

A través de su canal de YouTube, Maravilla Martínez afirmó que Julio César Chávez Junior es mejor que Jake Paul a pesar de que perdiera, y señaló que le da mucho gusto su regreso a los cuadriláteros. Además, destacó que el Junior apenas viene recuperándose de los problemas de salud por los que pasó por lo que es muy valiente.

“Paul le ganó, pero no es mejor Paul que Chávez Jr., eso que quede claro. Estoy muy contento porque Chávez Jr. regresó al boxeo, a la competencia, pero no sé porque no saca tantos golpes. Chávez Jr. viene recuperándose de su inconveniente de salud y es bastante serio, pero tiene un problema gravísimo de adicción. Julio es muy valiente, como persona un tipazo y arriba lo que pasó con Jake Paul no fue lo esperado para él ni para su equipo, no por los mexicanos que lo apoyan”, dijo Martínez.

Cabe recordar que, Martínez y el Julio se enfrentaron en septiembre de 2012 por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso mediano en Las Vegas, Nevada, donde el argentino terminó por imponerse de manera unánime consiguiendo el título mundial.

Martínez y el Julio se enfrentaron en septiembre de 2012 por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso mediano(Photo/Getty Images)

¿Jake Paul contra otro mexicano?

Luego de ganar ante el hijo de la leyenda, Paul se vio cara a cara con Gilberto “Zurdo” Ramírez, quien también participó en la cartelera peleando contra el cubano Yuniel Dorticos. Un posible combate entre ambos no se ve descabellado, pues se encuentran la misma división (peso crucero), aunque el mexicano ostenta los campeonatos de la OMB y AMB.

Y aunque el influencer cuenta con poca experiencia y apenas comienza a escribir su historia en el profesional, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ya lo tiene clasificado como el número 14 de su ranking. Además, el propio Ramírez no ha descartado la posibilidad de enfrentarlo en un futuro no muy lejano.