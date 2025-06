Julio César Chávez se muestra decepcionado ante la derrota de su hijo contra Jake Paul

Julio César Chávez dio una de las escenas más controversiales en el mundo del boxeo. (YouTube/ Most Valuable Promotions)

La noche del 28 de junio de 2025 quedó marcada en el boxeo mexicano por la decepcionante exhibición de Julio César Chávez Jr., quien cayó ante el youtuber Jake Paul. Pese a que había prometido retomar su carrera y a que su padre afirmó que el estadounidense era un rival sencillo, no pudo ocultar su decepción.

Aunque el hijo de la leyenda contó con el respaldo del ‘César del boxeo’ desde que decidió seguir sus pasos, su carrera no ha logrado despegar. En un inicio se pensó que podría haber heredado las cualidades del sonorense; sin embargo, pelea tras pelea ha dejado mal parado el apellido Chávez.

En esta ocasión, enfrentarse a un rival sin trayectoria profesional y que ya había sido derrotado anteriormente parecía el escenario ideal para que Chávez Jr. tuviera un regreso triunfal al cuadrilátero. Un resultado positivo podría haberle devuelto la confianza tras una serie de problemas personales en los últimos años. No obstante, su desempeño lo dejó más cerca del retiro que de un resurgimiento.

El hijo de la leyenda no estuvo a la altura del enfrentamiento. (Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Julio César Chávez agacha la cabeza por su hijo

Uno de los momentos que más conmovió a los fanáticos del boxeo ocurrió durante la transmisión de DAZN, cuando las cámaras enfocaron al gran campeón mexicano visiblemente frustrado por el desempeño de su hijo en el ring.

Con manotazos, gritos y gestos, el exboxeador intentó alentar al peleador sin éxito. La escena más significativa se produjo cuando, al no ver reacción en el cuadrilátero, Julio César Chávez padre se sentó, agachó la cabeza y se llevó la mano a la frente, en un gesto claro de tristeza y decepción.

Pese a ese sentimiento, el excampeón mundial no dejó de apoyar a su hijo de forma insistente. Sin embargo, al término de los 10 rounds, los jueces otorgaron la victoria a Jake Paul por decisión unánime.

El sentimiento del César del boxeo fue de total decepción mientras veía perder a su hijo. (Captura de pantalla DAZN)

¿Qué sigue para Chávez Jr.?

Tras varios años marcados por conflictos relacionados con sustancias y problemas personales, el momento anímico, profesional y familiar de Julio César Chávez Jr. dista mucho de ser el ideal. No obstante, con la intención de dejar atrás esta etapa oscura, intentó volver a tener protagonismo en el boxeo internacional con esta pelea.

Aunque confiaba en que saldría con la mano en alto, era consciente de que no figuraba como favorito en las apuestas. Desde su perspectiva, lo mediático del enfrentamiento lo exponía a la crítica. Durante la conferencia previa a la pelea, fue cuestionado sobre qué pasaría si perdía, y respondió con cierta duda si consideraría el retiro: “Pues sí”.

“Sí, es un arma de doble filo. Ganándole es una victoria mediática que me va a ayudar mucho, me va a poner en un lugar bueno otra vez, y perdiendo, van a decir que perdí con un güey que no sabe pelear”, declaró.