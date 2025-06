Fernanda Serrano, esposa de Santiago Giménez, denuncia robo en Las Vegas

Fernanda Serrano denunció en Instagram el robo. (Especial)

Fernanda Serrano, influencer y esposa del delantero de la Selección Mexicana, Santiago Giménez, denunció haber sido víctima de la delincuencia en Las Vegas, Nevada, mientras acompañaba al ‘Tri’ durante su participación en la Copa Oro 2025.

A través de sus redes sociales, Serrano relató el robo de su teléfono celular en un casino de dicha ciudad, sede del reciente encuentro entre México y Costa Rica.

La joven, conocida por sus publicaciones en Instagram donde suele compartir momentos personales y de los partidos de su esposo, estuvo incomunicada por varios días. En una historia publicada recientemente, explicó los motivos de su ausencia en redes sociales y compartió detalles sobre el incidente.

“Llevo dos días sin Instagram, sin teléfono ni nada por si me han tratado de localizar. Me robaron el celular en un casino en Las Vegas y fue un pedo volver a meterme a Instagram, pero ya tengo WhatsApp y todo”, declaró Serrano visiblemente molesta.

La influencer posteó una historia de instagram para notificar lo que le había pasado. (Captura de pantalla)

Además, reveló que logró rastrear el dispositivo y ubicó al presunto ladrón, quien se encuentra en un complejo de departamentos en Las Vegas. Sin embargo, prefirió no confrontarlo por motivos de seguridad personal. “Es lo peor del mundo que te roben el teléfono porque puedo ver perfectamente dónde está el ladrón, o sea está en unos departamentos de Las Vegas a todo dar y no puedo hacer nada. Le mandé mil mensajes para que me devuelva el teléfono, pero ignorada totalmente”, añadió.

El incidente se volvió viral rápidamente entre los seguidores del futbolista y los usuarios de redes sociales, muchos de los cuales expresaron su apoyo a Serrano, lamentando que este tipo de situaciones ocurran incluso en eventos deportivos de alto perfil y en ciudades de gran vigilancia como Las Vegas.

Santiago Giménez le fue anulado el gol en el partido ante Costa Rica. Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Hasta el momento, el ‘Bebote’, no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido. El delantero se ha mantenido enfocado en su participación con la Selección Mexicana, que continúa su camino en la Copa Oro 2025.

México avanzó a los Cuartos de Final del torneo, donde enfrentará a Arabia Saudita este sábado 28 de junio. El encuentro está programado para las 20:15 horas (Tiempo del Centro de México) y se disputará en el Estadio de la Universidad de Phoenix, en Glendale, Arizona.

El caso de Fernanda Serrano ha reabierto el debate sobre la seguridad de los turistas en zonas populares de Estados Unidos y sobre la vulnerabilidad de figuras públicas ante actos delictivos, incluso cuando se encuentran acompañando eventos internacionales de alto nivel.