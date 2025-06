Ex rival de Canelo Álvarez se arrepiente de enfrentarlo y afirma que fue un error: “Fue muy duro ver esa pelea”

Canelo Álvarez se sigue preparando para la pelea que tendrá contra Terence Crawford en septiembre (Joe Camporeale-USA TODAY Sports/Foto de archivo)

Saúl Canelo Álvarez ha sido uno de los mejores libra por libra durante los últimos años, pues además de enfrentar a grandes rivales, ha dominado desde el 2021 la categoría del peso supermediano, donde apenas volvió a convertirse en campeón indiscutido.

Y es que cabe recordar que el pasado 3 de mayo, el tapatío tuvo su última pelea, misma que se llevó a cabo en Riad, Arabia Saudita, donde se midió ante William Scull por la unificación de los cuatro títulos del peso supermediano. Álvarez expuso sus tres campeonatos (CMB,AMB,OMB), mientras que el cubano puso en juego el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Jermell Charlo se arrepintió de pelear con Canelo Álvarez, según su hermano Jermall

En declaraciones recolectadas por The Ring, Jermall Charlo (hermano de Jermell) aseguró que su hermano, Jermell, le dijo que fue un error subir de peso para pelear con Canelo, además, añadió que no entendió por qué lo hizo y que fue muy duro ver ese combate.

“Mi hermano fue el que peleó con Canelo, no yo. Él me dijo que su error fue pensar que subir de peso significaba hacerse más grande para vencer a Canelo. No entendí por qué lo hizo. No fui fan de esa decisión. Ni me gustó. Fue muy duro ver esa pelea. Una de las cosas más difíciles que he vivido, sinceramente”, declaró el pugilista estadounidense.

El mexicano y Jermell pelearon el 30 de septiembre de 2023 en la T-Mobile Arena de Las Vegas Nevada, donde el jalisciense se impuso de forma contundente tras vencer al estadounidense por decisión unánime.

Las Vegas (United States), 01/10/2023.- Saul 'Canelo' Alvarez (R) of Mexico in action against Jermell Charlo (L) of the USA during their 12 round - Undisputed World Super Middleweight Championship title fight at the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, USA, 30 September 2023. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Canelo enfocado en su pelea contra Crawford

Por ahora, Canelo se encuentra enfocado en su pelea contra Terence Crawford que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, donde pondrá en juego sus cuatro títulos mundiales del peso supermediano.

Aseguran que Canelo Álvarez vs Trence Crawford superará la pelea entre Floyd Mayweather Jr y Manny Pacquiao (X@Turki_alalshikh)

Dicha función es una de las más esperadas en este 2025, y ha sido catalogada como “la pelea del siglo” debido a que las expectativas son altas, pues tanto Saúl como Bud Crawford se han mantenido dentro del top 10 de mejores peleadores de la última década.

Sin embargo, el combate también ha sido blanco de críticas debido a la diferencia de peso que hay entre uno y otro, pues el pugilista invicto, Terence Crawford, tendrá que subir dos divisiones como lo hizo en 2023 Jermell Charlo, de super welter a super medio.