Fantasticamania México 2025: luchas confirmadas, hora y dónde ver el evento del CMLL con AEW y NJPW

El CMLL anunció todos los combates de la función internacional con figuras de NJPW, AEW y ROH.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) traerá de vuelta por tercera ocasión uno de los eventos más esperados por los aficionados de la lucha libre internacional: Fantasticamania México. Este encuentro se realizará el viernes 20 de junio en la Arena México, a partir de las 8:30 de la noche, y reunirá a figuras estelares del CMLL, New Japan Pro Wrestling (NJPW), All Elite Wrestling (AEW), Ring of Honor (ROH) y NJPW Strong.

El combate estelar enfrentará a Místico y Máscara Dorada, representantes del CMLL, ante Bandido y Hologram, luchadores afiliados a AEW. Este choque promete ser una muestra vibrante del estilo aéreo y técnico que ha definido a las mejores empresas del mundo.

Otro de los momentos más esperados será el mano a mano entre Volador Jr. y Ricochet, quienes volverán a verse las caras tras nueve años sin enfrentarse en un ring. La expectativa por esta lucha de ensueño ha crecido entre los seguidores de ambos gladiadores, quienes hoy figuran entre los más espectaculares del mundo.

La función incluirá también un combate relámpago entre Neón (CMLL) y Kevin Knight (AEW), así como una lucha entre los Ingobernables de Japón: Titán, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi contra el United Empire integrado por Templario, TJP y Francesco Akira.

En la categoría de relevos atómicos, Difunto, Zandokan Jr., Rugido y Magnus buscarán imponerse a Lio Rush, Action Andretti, Rocky Romero y Romero X.

A su vez, el “luchador de otro nivel”, Último Guerrero, enfrentará al japonés Yota, en un combate que promete rudeza y técnica clásica.

El sector femenil no se queda atrás: La Jarochita tendrá un intenso enfrentamiento contra la internacional Thunder Rosa, mientras que Kira representará al CMLL frente a Red Velvet (AEW/ROH).

La función será transmitida únicamente a través del canal de YouTube del CMLL, en exclusiva para suscriptores del nivel Leyenda, con un costo mensual de $700 pesos.

Fantasticamania México 2025 promete ser una noche inolvidable para los amantes de la lucha libre, uniendo lo mejor de cuatro de las empresas más relevantes del orbe, con enfrentamientos que solo pueden verse en la Catedral de la Lucha Libre.