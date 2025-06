WWE regresa a México con dos Supershows en julio de 2025

Los fans de la lucha libre podrán adquirir sus entradas para los eventos en CDMX y Monterrey a partir del jueves 19 de junio; (X / WWE en Español)

La alianza entre la WWE y la Lucha Libre AAA continúa generando impacto en la escena del pancracio internacional. Tras días de especulaciones, la empresa mexicana confirmó durante el evento de Triplemanía Regia que la WWE realizará dos Supershows en México: el viernes 26 de julio en la Arena Ciudad de México y el sábado 27 en la Arena Monterrey.

En el cartel oficial, difundido por las redes sociales de la AAA y WWE, destacan figuras de renombre internacional y estrellas latinas que han capturado la atención del público. Rey Mysterio, Dominik Mysterio, Stephanie Vaquer, Rey Fénix y Penta Zero Miedo aparecen junto a nombres como Cody Rhodes, Jacob Fatu, Iyo Sky y el equipo The New Day, quienes forman parte del elenco actual de WWE.

La WWE publicó su póster oficial con luchadores latinos como Rey Mysterio, Penta Zero Miedo y Stephanie Vaquer para los eventos del 26 y 27 de julio. (X / WWE en Español)

Este anuncio ocurre en medio de una creciente colaboración entre ambas empresas, que ya permitió la aparición de Octagón Jr. en el evento Money in the Bank 2025, celebrado recientemente en Los Ángeles. Además, se espera la participación de otros luchadores mexicanos como Mr. Iguana y posibles sorpresas del roster de AAA.

Los fanáticos del espectáculo luchístico en México ya marcan las fechas en el calendario, pues los boletos para ambos eventos estarán disponibles a partir del jueves 19 de junio. La Arena Ciudad de México será el primer recinto en recibir a la WWE este año. Un día después, la Arena Monterrey cerrará el fin de semana con lo que promete ser un evento igual de espectacular.

Cody Rhodes presumiendo la bandera de México en el Super Show de 2023. (Cortesía WWE)

La gira marca un nuevo capítulo en la historia de la WWE en México, donde la empresa ha tenido presencia desde los años noventa, pero que en los últimos años había reducido sus visitas. Esta nueva etapa, de la mano de AAA, apunta a una integración más profunda de talentos latinoamericanos en el circuito global de la WWE.

Aunque aún no se conocen todos los combates programados, la expectativa entre los aficionados va en aumento con la participación de luchadores de AAA.

🚨 ATENCIÓN 🚨



La @WWE regresa a México con #SuperShow 🇲🇽💥



¡Nos vemos el 26 de julio en la #ArenaCDMX!



Preventa con Banco Azteca: 16 de junio 10 am y hasta el 17 de junio 11:59 pm.

Preventa Fan: 18 de junio 10 am.

Venta general: 19 de junio 10 am en https://t.co/2HH3G9Bf9G pic.twitter.com/iqEzur6czL — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) June 16, 2025

Una de las frases que más circuló entre los fanáticos tras el anuncio fue: “México se convierte otra vez en casa de la WWE, pero ahora con luchadores que representan nuestra bandera en lo más alto”, escribió un seguidor en redes sociales.

Con la preventa a punto de iniciar, se anticipa una alta demanda para ambos eventos, que no solo reunirán a los ídolos internacionales del entretenimiento deportivo, sino que también consolidan a México como una plaza fundamental en la nueva era global de la lucha libre.