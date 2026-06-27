Fuertes lluvias provocan severas inundaciones en Huixquilucan: vehículos quedan atrapados en Interlomas

Por las fuertes lluvias, se formaron cascadas en la zona de Interlomas, Huixquilucan, Edomex (especial)

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este viernes provocaron severas inundaciones en diversas zonas del municipio de Huixquilucan, Estado de México, dejando importantes afectaciones para automovilistas y habitantes de distintas colonias.

Uno de los puntos más afectados fue la zona de Interlomas, donde el nivel del agua aumentó rápidamente tras varias horas de precipitaciones continuas. En el lugar, un automóvil quedó atrapado entre la corriente y las anegaciones, situación que generó preocupación entre vecinos y conductores que transitaban por la zona.

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A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes y videos del momento en que varios vehículos intentaban avanzar entre calles completamente cubiertas por el agua, mientras otros quedaron varados debido al nivel alcanzado por las inundaciones.

Bajo puente de Magnocentro quedó completamente inundado

Una calle de la zona de Villa de la Estrella en Huixquilucan, Estado de México, se observa completamente cubierta por agua estancada. Varios automóviles están bajo la lluvia.

Otra de las zonas con mayores complicaciones fue el bajo puente de avenida Magnocentro, donde se registró una fuerte acumulación de agua que dificultó por completo el tránsito vehicular.

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Automovilistas reportaron largas filas y caos vial derivado de las inundaciones, además de la presencia de corrientes de agua que impedían circular con seguridad. Algunos conductores optaron por detenerse y esperar a que disminuyera el nivel del agua para evitar daños en sus unidades.

Las lluvias también ocasionaron escurrimientos en distintas vialidades de Huixquilucan, principalmente en avenidas consideradas de alto flujo vehicular, lo que provocó tránsito lento durante varias horas.

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Redes sociales muestran “cascadas” por exceso de agua

El municipio de Huixquilucan sufrió de una intensa granizada y lluvias intensas, que provocaron inundaciones y encharcamientos. Tal fue la cantidad pluvial que cayó en forma de cascada en la zona de Interlomas.

Las intensas precipitaciones dejaron además impactantes imágenes en redes sociales, donde usuarios documentaron las “cascadas” que se formaron debido al exceso de agua acumulada en calles y pendientes del municipio.

En varios videos se observa cómo el agua descendía con fuerza por avenidas y zonas residenciales, arrastrando basura y generando corrientes que dificultaban el paso peatonal y vehicular.

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Vecinos señalaron que las lluvias de esta tarde fueron de gran intensidad y provocaron afectaciones en un corto periodo de tiempo, especialmente en puntos donde el drenaje resultó insuficiente para desalojar el agua.

Villa de la Estrella también registró inundaciones

Así quedó el auto en la zona de Interlomas, Huixquilucan, Edomex por las fuertes lluvias de las últimas horas (especial)

Otra de las zonas afectadas fue Villa de la Estrella, en Huixquilucan, donde habitantes reportaron calles inundadas y complicaciones para salir de sus viviendas.

De acuerdo con testimonios compartidos en plataformas digitales, algunas vialidades quedaron prácticamente cubiertas por el agua, lo que generó preocupación entre familias de la zona ante posibles daños en viviendas y automóviles.

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Las lluvias también ocasionaron dificultades para el transporte y la movilidad local, mientras vecinos solicitaron apoyo de las autoridades municipales para atender las afectaciones.

Autoridades realizan labores de atención y desazolve

Personal municipal realizó labores de desazolve y limpieza en distintos puntos del municipio para restablecer la circulación después de las fuertes lluvias (Gob. de Huixquilucan)

Ante la emergencia provocada por las lluvias, personal de Aguas de Huixquilucan, Protección Civil y Bomberos, así como trabajadores de servicios públicos, realizaron labores en distintos puntos del municipio para restablecer la circulación y reducir las afectaciones.

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Las brigadas trabajaron principalmente en avenidas como Jesús del Monte y Hacienda de las Palmas, donde se llevaron a cabo tareas de desazolve, retiro de basura y apoyo a conductores afectados.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas derivadas de las inundaciones; sin embargo, exhortaron a la población a evitar circular por zonas anegadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas.

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Protección Civil recomendó además extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas bajas y bajo puentes, donde suelen registrarse acumulaciones importantes de agua durante las tormentas.