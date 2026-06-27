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“Colaboraré con las autoridades”: Víctor Rodríguez Padilla responde en X a las acusaciones de violencia

María Felicia Jiménez Lavie publicó en YouTube evidencia de las acusaciones contra el exdirector de Pemex

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UNAM - Víctor Rodríguez Padilla
Víctor Rodríguez Padilla futuro director general de Pemex (Foto: Departamento de Sistemas Energéticos de la UNAM)

La difusión de un video en el que presuntamente aparece ejerciendo violencia física contra su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, llevó a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), a emitir su primer posicionamiento público. A través de una cuenta de reciente creación en la red social X, el funcionario aseguró que colaborará con las autoridades y que afrontará el proceso fuera de cualquier cargo público.

“Con relación a los recientes señalamientos, entiendo la sensibilidad de la situación. Por congruencia, me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”, señaló Rodríguez Padilla en el comunicado.

El exdirector de Pemex también solicitó que se respete la privacidad de su familia, particularmente la de sus hijos menores de edad. “Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso”, escribió.

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Asimismo, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades encargadas de investigar los hechos.

“Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, añadió.
Parte de la agresión del exdirector de Pemex contra su esposa. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez
Parte de la agresión del exdirector de Pemex contra su esposa. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

La postura de Rodríguez Padilla surge después de que María Felicia Jiménez difundiera un video de cinco minutos con cuatro segundos de duración, grabado el pasado 15 de marzo de 2026, en el que se observa una presunta agresión física ocurrida al interior de un domicilio familiar.

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En el material, sin audio, se aprecia un forcejeo por un portafolios verde, empujones y momentos en los que el exfuncionario presuntamente somete físicamente a la mujer. La grabación también muestra la presencia de un menor de edad durante parte de la confrontación.

En la publicación donde difundió el video, Jiménez Lavie afirmó: “El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL”.

La denunciante también aseguró que hacer pública la agresión representaba un riesgo para ella y sus hijos. “Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernadoras, diputadas y secretarías de estado”, escribió.

Captura de pantalla de una publicación de Víctor Rodríguez Padilla en red social con su nombre, foto de perfil, fecha y un texto de separación de cargo público
Víctor Rodríguez Padilla anuncia en un comunicado su separación de cualquier cargo público para atender las recientes acusaciones de violencia doméstica en su contra. (X: Captura de pantalla)

La controversia por su presunto nombramiento en el INEEL

La situación generó además una controversia institucional en torno al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). El pasado 26 de junio, la Secretaría de Energía difundió una tarjeta informativa en la que aclaró que Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo dentro del organismo.

Según el comunicado oficial, aunque inicialmente se había informado sobre su incorporación tras dejar la dirección de Pemex, “dicha incorporación nunca se formalizó”.

“En consecuencia, Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y, tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla”, precisó el INEEL.

No obstante, la aclaración generó cuestionamientos debido a la existencia de un boletín institucional fechado el 3 de junio, en el que el propio INEEL informó que Rodríguez Padilla había asumido la Dirección General del instituto el 1 de junio durante un evento privado.

Hombre de pie en podio con logo INEEL, diez personas sentadas a una mesa larga con mantelería roja, y varias jardineras con plantas al aire libre
De acuerdo con un boletín informativo, Víctor Rodríguez Padilla asumió la dirección del INEEL el 1 de junio durante un evento privado. (Gobierno de México)

En aquella comunicación oficial, el exdirector de Pemex expresó: “Estoy convencido de que el INEEL tiene mucho que aportar a estos grandes objetivos nacionales. Por ello impulsaremos el trabajo colaborativo con universidades, centros de investigación, organismos públicos, empresas y socios estratégicos, fortaleciendo los vínculos que permitan transformar el conocimiento en soluciones concretas para México”.

Tras la difusión del video, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal brindará apoyo institucional a María Felicia Jiménez en caso de que decida presentar una denuncia formal. De igual forma, la Secretaría de las Mujeres confirmó que ya estableció contacto con la víctima para ofrecer acompañamiento y medidas de protección.

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